Ιλάρια Σάλις: Η αλυσοδεμένη Ιταλίδα αντιφασίστρια που η Ουγγαρία του Όρμπαν «μεταχειρίζεται σαν ζώο»

Στις 11 Φεβρουαρίου του 2023 η Ιλάρια Σάλις, μια Ιταλίδα δασκάλα και αντιφασίστρια ακτιβίστρια, συνελήφθη στην Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν.

Η 39χρονη από τη Μόντσα της βόρειας Ιταλίας είχε βρεθεί στη Βουδαπέστη για να συμμετάσχει σε αντιδιαδήλωση σε συγκέντρωση νεοναζί και φασιστών.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εκείνη τη χρονιά νοσταλγοί του Χίτλερ είχαν συρρεύσει στα φιλόξενα γι’ αυτούς εδάφη της ουγγρικής πρωτεύουσας για την «Ημέρα της Τιμής».

Μια ακροδεξιά εκδήλωση μνήμης για την αποτυχημένη προσπάθεια των Ναζί και των συμμάχων Ούγγρων στρατιωτών να αποδράσουν από τη Βουδαπέστη κατά τη διάρκεια της πολιορκίας από τον Κόκκινο Στρατό το 1945.

Η περσινή συγκέντρωση και αντισυγκέντρωση κατέληξε σε συμπλοκές, με τραυματισμούς ένθεν κακείθεν.

Λίγες ώρες μετά τα επεισόδια, η Ιλάρια συνελήφθη ενώ ήταν σε ταξί μαζί με άλλους δύο Γερμανούς αντιφασίστες.

Ο ένας είχε ένα αναδιπλούμενο γκλοπ στην τσέπη.

Διώχθηκαν συλλήβδην.

Σε βάρος της Ιλάρια ασκήθηκαν κατηγορίες για συμμετοχή σε ακροαριστερή οργάνωση και απόπειρες πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης σε τέσσερις επιθέσεις.

Στις δύο αποδείχθηκε γρήγορα ότι δεν είχε καμία να ανάμιξη. Όταν συνέβησαν, η ίδια δεν ήταν καν στην Ουγγαρία.

Συνέχισε ωστόσο η δίωξη σε βάρος της για συμμετοχή σε επίθεση κατά δύο νεοναζί, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί αποδεικτικά στοιχεία.

«Δυνητικά θανατηφόρα» τη χαρακτήρισαν οι εισαγγελείς, παρά το γεγονός ότι τα τραύματα ήταν ελαφρά τραύματα και δεν υποβλήθηκαν μηνύσεις.

Η 39χρονη Ιταλίδα πέρασε ένα χρόνο στις ουγγρικές φυλακές, διαβόητες για τις απάνθρωπες συνθήκες τους, μέχρι να αρχίσει η δίκη της στις 29 Ιανουαρίου.

Κλεισμένη σε ένα μικρό κελί στη φυλακή υψίστης ασφαλείας της Βουδαπέστης, ήταν συχνά δεμένη, λάμβανε λίγο φαγητό και γύρω της έκαναν «πάρτι» ποντίκια και κατσαρίδες.

Ένα όνειδος για τη δημοκρατική Ευρώπη του 21ου αιώνα.

