Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, σκοτώθηκαν σε πρωινούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό Nuseirat στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa. Την ίδια ώρα ακόμη πέντε άτομα, ανάμεσά τους δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε νυχτερινό ισραηλινό βομβαρδισμό στη Ράφα.

Ο Khalil al-Hayya, αναπληρωτής επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε ότι έλαβαν απάντηση από το Ισραήλ στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για εκεχειρία και θα μελετήσει τι έχει προτείνει το Ισραήλ πριν δώσει απάντηση.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) αναφέρει ότι ένα βρετανικό πλοίο υπέστη «μικρές ζημιές», αφού οι Χούθι ισχυρίστηκαν νωρίτερα ότι χτύπησαν ένα βρετανικό πετρελαιοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Δείτε live:

Διαβάστε τις εξελίξεις στο in:

09:27 Η αστυνομία του Λονδίνου δηλώνει ότι προετοιμάζεται για περισσότερες διαδηλώσεις

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι προετοιμάζεται για δύο διαδηλώσεις που οργανώνονται από την Εκστρατεία Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη (PSC) και την φιλοϊσραηλινή ομάδα Enough is Enough που θα πραγματοποιηθούν στο Λονδίνο αργότερα σήμερα.

Πρόκειται για τη 13η εθνική διαμαρτυρία που διοργανώνει η PSC από την έναρξη του πολέμου. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το κόστος της επιχείρησης αστυνόμευσης της διαμαρτυρίας έχει φθάσει περίπου τα 38,4 εκατομμύρια λίρες (47,9 εκατομμύρια δολάρια).

Τουλάχιστον 415 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, αναφέρεται στο έγγραφο, προσθέτοντας ότι 193 «ήταν για αντισημιτικά αδικήματα». Περίπου 15 άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για υποστήριξη της Χαμάς, προστίθεται.

09:02 Το 70% των πηγών νερού στη βόρεια Γάζα έχει αποδεκατιστεί

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει το 70 τοις εκατό των πηγών νερού και το 50 τοις εκατό των αντλιών αποχέτευσης στη βόρεια Γάζα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Beit Lahia Alaa al-Attar, επιδεινώνοντας τις συνθήκες υγιεινής.

Ταυτόχρονα, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν καταστρέψει «όλες τις γεωργικές καλλιέργειες στην πόλη, η οποία θεωρείται το κύριο καλάθι τροφίμων για τη λωρίδα», δήλωσε ο δήμαρχος σε σχόλια που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ομάδες αρωγής λένε ότι η έλλειψη καθαρού νερού, διατροφής, αποχέτευσης και αξιόπιστης υγειονομικής περίθαλψης σε όλη τη Γάζα προκαλεί την εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της ηπατίτιδας Α, στον θύλακα.

08:50 Τεράστια φιλοπαλαιστινιακή διαμαρτυρία σε μεγάλο πανεπιστήμιο του Παρισιού

Φοιτητές στο Παρίσι, εμπνευσμένοι από τις διαμαρτυρίες σε πανεπιστημιουπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, απέκλεισαν την Παρασκευή την πρόσβαση σε ένα κτίριο πανεπιστημιούπολης σε ένα διάσημο γαλλικό πανεπιστήμιο.

Η φιλοπαλαιστινιακή διαμαρτυρία αποτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα μιας δραματικής ημέρας στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Παρισιού, γνωστό ως Sciences Po, το οποίο συγκαταλέγει τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον πρωθυπουργό Γκαμπριέλ Αττάλ μεταξύ των πολλών διάσημων αποφοίτων του.

08:46 Παλαιστίνιοι αθλητές θα προσκληθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού

Περίπου έξι έως οκτώ Παλαιστίνιοι αθλητές αναμένεται να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ενώ ορισμένοι από αυτούς θα προσκληθούν από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ακόμη και αν δεν προκριθούν για τους Αγώνες, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ο επικεφαλής της, Τόμας Μπαχ.

08:39 Τροχαίο ατύχημα για τον ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας

Τροχαίο ατύχημα είχε ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε αναποδογύρισε ενώ αποχωρούσε από το σημείο που έλαβε χώρα επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Ράμλα στο κεντρικό Ισραήλ.

Το όχημα στο οποίο επέβαινε ο ακροδεξιός υπουργός συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να αναποδογυρίσει. Περισσότερα εδώ.

كاميرا مراقبة توثق لحظة انقلاب سيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في الرملة، بعد اجتياز سيارته الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى لانقلابها#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/17P5Kut0zc — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 26, 2024

08:22 Η Χαμάς θα μελετήσει την αντιπρόταση του Ισραήλ για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες του Σαββάτου ότι εξετάζει αντιπρόταση του Ισραήλ σχετικά με τους όρους για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση ομήρων.

«Σήμερα η Χαμάς έλαβε από τις σιωνιστικές δυνάμεις κατοχής την επίσημη απάντησή τους στη θέση μας, η οποία είχε παραδοθεί στους μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ στις 13 Απριλίου. Το κίνημα θα μελετήσει αυτήν την πρόταση και θα υποβάλει την απάντησή του μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη της», αναφέρει ο Χαλίλ αλ Χάγια (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Palestine Information Center), αναπληρωτής επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. Περισσότερα εδώ.

08:14 40 συλλήψεις σε αντιπολεμική διαμαρτυρία πανεπιστημίου στο Ντένβερ του Κολοράντο

Αστυνομικοί συνέλαβαν δεκάδες αντιπολεμικούς διαδηλωτές σε πανεπιστημιακή διαμαρτυρία στο Ντένβερ του Κολοράντο, την Παρασκευή, ανέφερε το Colorado Newsline.

Σε ανακοίνωση της οργάνωσης Auraria Gaza Solidarity Encampment ζητήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο να διακόψει τις οικονομικές του σχέσεις με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Ισραήλ και να εκδώσει «δήλωση καταδίκης των γενοκτονικών ενεργειών του Ισραήλ».

Η ασφάλεια της πανεπιστημιούπολης και η αστυνομία του Ντένβερ ανέφεραν ότι περίπου 40 άτομα συνελήφθησαν στην πανεπιστημιούπολη Auraria.

07:43 Η έρευνα του ΟΗΕ «στερείται πληροφοριών από το Ισραήλ» για ορισμένους υπαλλήλους της UNRWA

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Stephane Dujarric παρείχε μια ενημέρωση σχετικά με την έρευνα για 19 μέλη του προσωπικού της UNRWA που το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι συμμετείχαν στις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικής Εποπτείας του ΟΗΕ (OIOS) βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά ο Dujarric δήλωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για να προχωρήσει.

07:00 Βρετανικό πολεμικό πλοίο κατέρριψε πύραυλο των Χούθι

Το υπουργείο Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης με στόχο ένα εμπορικό σκάφος στον Κόλπο του Αντεν.

Το υπουργείο ανέφερε ότι το πολεμικό πλοίο HMS Diamond χρησιμοποίησε το πυραυλικό σύστημα Sea Viper για να καταρρίψει τον πύραυλο των ισλαμιστών ανταρτών.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς απάντησης στις επικίνδυνες επιθέσεις των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, σε εμπορικά πλοία, τα οποία έχουν στοιχίσει τη ζωή ναυτικών», δήλωσε ο υπουργός Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Γκραντ Σαπς.