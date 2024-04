Η σύλληψη και η ανάκριση μιας κορυφαίας παλαιστίνιας ακαδημαϊκού που εργάζεται στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ αποτελεί νέα απειλή για τις πολιτικές ελευθερίες στο Ισραήλ, δήλωσαν η νομική της ομάδα και ο εργοδότης της.

Η καθηγήτρια Nadera Shalhoub-Kevorkian συνελήφθη από την αστυνομία το απόγευμα της 18ης Απριλίου με αφορμή σχόλια που έκανε σε podcast —περισσότερο από ένα μήνα νωρίτερα— και κρατήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε συνθήκες που οι δικηγόροι της περιέγραψαν ως «τρομερές» και σχεδιασμένες να την εξευτελίσουν.

«Η υπόθεση αυτή είναι μοναδική», δήλωσε ο Hassan Jabareen, ο δικηγόρος της και διευθυντής της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah. «Δεν πρόκειται μόνο για έναν καθηγητή, θα μπορούσε να αποτελέσει [προηγούμενο] για κάθε ακαδημαϊκό που πάει κόντρα στη συναίνεση σε καιρό πολέμου».

Η Shalhoub-Kevorkian αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση την επόμενη ημέρα, όταν ένας ανακριτής και ένας περιφερειακός δικαστής έκριναν ότι δεν αποτελούσε απειλή, αλλά κλήθηκε για περαιτέρω ανάκριση την Κυριακή.

Αν και έχουν υπάρξει εκτεταμένες συλλήψεις παλαιστινίων πολιτών του Ισραήλ που άσκησαν δημόσια κριτική στον πόλεμο στη Γάζα, αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας ακαδημαϊκός στοχοποιείται για λόγο που σχετίζεται με το έργο του.

Lawyers for #Palestinian legal scholar Nadera Shalhoub-Kevorkian arrested on April 17 have said her detention was “political” and could set a “precedent” for the treatment of academics and free speech in #Israel #Palestine #Gaza #Hamas https://t.co/HREaI5m7Kw

Η Shalhoub-Kevorkian είναι κορυφαία φεμινίστρια μελετήτρια, το έργο της οποίας επικεντρώνεται στο τραύμα, τα κρατικά εγκλήματα, τη γενοκτονία, την έμφυλη βία και την επιτήρηση. Είναι κάτοχος της έδρας Lawrence D Biele στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο και της παγκόσμιας έδρας στο Queen Mary University του Λονδίνου.

Η αστυνομία δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα κατά της Shalhoub-Kevorkian με την υποψία της υποκίνησης σε τρομοκρατία, βία και ρατσισμό για τα σχόλιά της σε podcast που δημοσιεύθηκε στις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με τον Guardian.

Now: Professor Nadera Shalhoub-Kevorkian is seen during her hearing at HaSholom court in Jerusalem, after she was arrested yesterday by the Israeli police, following her opposition to the war in Gaza.

She was arrested on suspicion of “incitement” pic.twitter.com/P6MUH8769V

— Oren Ziv (@OrenZiv_) April 19, 2024