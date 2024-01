Ισραήλ: Παλαιστίνιος δημοσιογράφος επιβεβαιώνει ότι υπέστη βασανιστήρια από τους Ισραηλινούς

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος The New Arab, με έδρα το Λονδίνο, ανακοίνωσε χθες Τρίτη την αποφυλάκιση συντάκτη του ο οποίος κρατείτο από τις αρχές του Ισραήλ από τον Δεκέμβριο, τονίζοντας πως ο δημοσιογράφος κατήγγειλε ότι υπέστη βασανιστήρια.

Ο ρεπόρτερ Ντία αλ Καχλούτ, ανταποκριτής του παναραβικού μέσου ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας, ήταν ανάμεσα στους δεκάδες Παλαιστίνιους (φωτογραφίες από το X, επάνω και κάτω) οι οποίοι συνελήφθησαν από τον στρατό του Ισραήλ στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας τον Δεκέμβριο, πλάνα με τους οποίους μεταδόθηκαν από ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα.

Journalist Diaa Al-Kahlout, director and correspondent of Alaraby newspaper has been released weeks after his arrest in a massive detention campaign by the Israeli army which targeted civilians in northern Gaza. pic.twitter.com/ycbGN525q8

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) January 9, 2024