Επίδραση στο πεδίο των μαχών φαίνεται πως έχουν οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς ATACMS που έστειλαν υπό άκρα μυστικότητα στην Ουκρανία οι ΗΠΑ, καθώς περισσότεροι από 100 Ρώσοι στρατιώτες πιστεύεται ότι έχουν σκοτωθεί σε ένα χτύπημα.

Σε πλάνα, τα οποία το Newsweek δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα φαίνεται το χτύπημα από τα τακτικά πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς του στρατού των ΗΠΑ, ή ATACMS σε να κέντρο εκπαίδευσης στην ανατολική περιοχή Λουχάνσκ.

Συγκεκριμένα σε περιεχόμενο που μοιράστηκε στο Χ, ο λογαριασμός OSINTtechnical, που εντοπίζει γεωγραφικά οπτικό περιεχόμενο από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, μοιράστηκε πρώτος ένα βίντεο της επίθεσης.

Όπως ανέφερε το βίντεο δείχνει τις ουκρανικές δυνάμεις να διεξάγουν πλήγμα σε ρωσικό πεδίο εκπαίδευσης με μια τριάδα τακτικών βαλλιστικών πυραύλων M39 ATACMS.

«Τουλάχιστον ένα ATACMS χτύπησε απευθείας μια ομάδα πάνω από 100 Ρώσους στρατιώτες, κατακλύζοντάς τους με εκατοντάδες βόμβες M74 APAM», ανέφερε ο λογαριασμός σε ανάρτηση στην οποία μοιράστηκε μια εικόνα μιας ομάδας στρατιωτών που είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή πριν από τα πλήγματα.

At least one ATACMS directly hit this cluster of soldiers pic.twitter.com/tB9mVdbznN

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), ένα ανεξάρτητο think tank με έδρα τις ΗΠΑ, επισήμανε το υλικό στην τελευταία του ανάλυση για τη σύγκρουση στην Ουκρανία την Τετάρτη.

«Το υλικό που δημοσιεύθηκε την 1η Μαΐου δείχνει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν ένα ρωσικό πεδίο εκπαίδευσης νοτιοδυτικά της Μοζνιακίβκα, πιθανότατα με τέσσερα ATACMS, και φέρεται να σκότωσαν 116 Ρώσους», ανέφερε.

Seems like 🇺🇦did another ATACMS strike near Kuban, Luhansk.

Action starts at 03:50. A dud and 3 hits within a minute. pic.twitter.com/aGP4cWKY07

— JB Schneider (@JohnB_Schneider) May 1, 2024