Οι άγριες μάχες ανάμεσα σε ισραηλινά στρατεύματα και τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας, όπου, έπειτα από πολλές ημέρες πλήρους αποκλεισμού του θύλακα, πάνω από 300 παλέτες με ανθρωπιστική βοήθεια εκφορτώθηκαν, για πρώτη φορά, στην προσωρινή αποβάθρα που έστησε ο στρατός των ΗΠΑ.

«Πάνω από 300 παλέτες με ανθρωπιστική βοήθεια», οι πρώτες που θα μπουν στον θύλακα μέσω της προσωρινής αποβάθρας που τοποθέτησε ο αμερικανικός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας, κατέστη δυνατό να εκφορτωθούν, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Από την πλευρά της, η Χαμάς υπογράμμισε σε δική της ανακοίνωση πως «καμιά οδός παράδοσης βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της αποβάθρας, δεν αποτελεί εναλλακτική στις χερσαίες οδούς υπό παλαιστινιακή επίβλεψη».

Έπειτα από αρκετές ημέρες που εμποδίζεται η έλευση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, η οποία απειλείται με λιμό, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες (17/5) πως θα παραδοθούν «περίπου 500 τόνοι (βοήθειας) εντός των προσεχών ημερών».

Το Λονδίνο ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι φορτίο με βρετανική ανθρωπιστική βοήθεια «παραδόθηκε» στην ακτή της Γάζας, ταυτόχρονα «με βοήθεια των ΗΠΑ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων» μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου από την Κύπρο, ενώ η Γαλλία ανέφερε πως πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού της που είχε αποπλεύσει από την Κύπρο ξεφορτώνει στην τεχνητή αποβάθρα.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε νέους βομβαρδισμούς στη Ράφα, όπου σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς αναφέρθηκαν δυο θάνατοι στον καταυλισμό προσφύγων Μπερμπέρα, στο κεντρικό τμήμα της πόλης.

Τον όγδοο μήνα του πολέμου με τη Χαμάς, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες πως βρήκαν στη Λωρίδα της Γάζας τα πτώματα τριών ισραηλινών ομήρων που είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου και τα επαναπάτρισαν.

Shani Louk, Amit Buskila and Yitzhak Gelernter were kidnapped and murdered by Hamas terrorists on October 7 from the Nova Music Festival.

Overnight, our troops recovered their bodies and brought them back home to Israel.

We will continue operating to bring all of our hostages… pic.twitter.com/ya8IoZ8Dvb

— Israel Defense Forces (@IDF) May 17, 2024