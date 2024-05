Στη Γάζα τα πρώτα φορτηγά με βοήθεια μέσω της πλωτής προβλήτας των ΗΠΑ

Τα πρώτα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια για τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας άρχισαν να φτάνουν στον παλαιστινιακό θύλακα μέσω της πλωτής προβλήτας που κατασκευάστηκε, ανακοίνωσε στο X ο αμερικανικός στρατός.

Σήμερα «περίπου στις 09:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια άρχισαν να αποβιβάζουν (ένα πρώτο φορτίο) μέσω της προσωρινής προβλήτας» στις ακτές της Γάζας, επεσήμανε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).

«Πρόκειται για μια συνεχιζόμενη, πολυεθνική προσπάθεια να παραδοθεί επιπλέον βοήθεια στους Παλαιστίνιους αμάχους στη Γάζα μέσω ενός θαλάσσιου διαδρόμου που έχει απολύτως ανθρωπιστική φύση και θα περιλαμβάνει ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν δωρίσει αριθμός χωρών και ανθρωπιστικών οργανώσεων», διευκρίνισε.

Today at approximately 9 a.m. (Gaza time), trucks carrying humanitarian assistance began moving ashore via a temporary pier in Gaza. No U.S. troops went ashore in Gaza. This is an ongoing, multinational effort to deliver additional aid to Palestinian civilians in Gaza via a… pic.twitter.com/Gdt9Scgq2y

— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 17, 2024