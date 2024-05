Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) αναφέρει ότι η προσωρινή πλωτή προβλήτα για την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας «έδεσε» σήμερα το πρωί στην παραλία του πολιορκημένου θύλακα.

Όπως σημειώνει τα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια αναμένεται να «αρχίσουν να μετακινούνται στην ξηρά τις επόμενες ημέρες», ενώ η βοήθεια πρόκειται να παραληφθεί και να διανεμηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη.

Today at approximately 7:40 a.m. (Gaza time) United States Central Command personnel supporting the humanitarian mission to deliver additional humanitarian aid to Palestinian civilians in need anchored a temporary pier to the beach in Gaza. As part of this effort, no U.S. troops… pic.twitter.com/048seMnkLJ

— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 16, 2024