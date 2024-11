Τουλάχιστον 46 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του ελεγχόμενου από τη Χαμάς παλαιστινιακού θύλακα. Τα περισσότερα θύματα αναφέρθηκαν στο βόρειο τμήμα του θύλακα, όπου μεταξύ άλλων επλήγη νοσοκομείο (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στην Μπέιτ Λάχια για στρατιωτικούς σκοπούς, υποστηρίζοντας ότι «δεκάδες τρομοκράτες» κρύβονταν εκεί. Υγειονομικοί αξιωματούχοι και η Χαμάς αρνούνται την κατηγορία.

«Τρομακτική βία» σε βάρος του προσωπικού «καθώς προσπαθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του»

Breaking: Dozens of victims’ bodies lie in the streets of Beit Lahia after the Israeli army committed a massacre against them for refusing to leave their town. pic.twitter.com/NgHl7Ujzhz — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) October 31, 2024

Το βράδυ της Πέμπτης, 16 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών σε δύο σπίτια στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με γιατρούς του νοσοκομείου Αλ Aουντα που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Διευκρίνισαν ότι μεταξύ των νεκρών είναι ένας διασώστης και δύο δημοσιογράφοι.

Το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου το Ισραήλ διεμήνυσε τον Ιανουάριο ότι είχε διαλύσει τη διοίκηση της Χαμάς, βρίσκεται επί του παρόντος στο επίκεντρο των επιχειρήσεων που διεξάγει ο ισραηλινός στρατός στον θύλακα.

Bodies of Palestinian civilians are in the streets of Beit Lahia in north Gaza; no one can recover them as israeli drones open fire on anyone who tries pic.twitter.com/eam6Tlw3RM — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) October 31, 2024

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, άρματα μάχης αναπτύχθηκαν στην Τζαμπάλια, την Μπέιτ Χανούν και την Μπέιτ Λάχια για να εξοντώσουν μαχητές που φέρονται να είχαν ανασυνταχθεί στην περιοχή.

Νοσηλευτές με εγκαύματα

Ο Εΐντ Σαμπάχ, επικεφαλής των νοσηλευτών στο «Καμάλ Αντουάν», δήλωσε στο Reuters ότι μέλη του προσωπικού υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στον τρίτο όροφο του νοσοκομείου.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα στο νοσοκομείο, στο οποίο οι ισραηλινές δυνάμεις έκαναν έφοδο και το κατέλαβαν για λίγο την περασμένη εβδομάδα.

Several people killed by the israelis & others injured following the shelling of homes in the Beit Lahia in northern Gaza: sing about that #ThomYorke pic.twitter.com/f5G3HZSDWO — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) October 31, 2024

Το Ισραήλ δήλωσε ότι συνέλαβε περίπου 100 φερόμενους μαχητές της Χαμάς κατά την έφοδο στο νοσοκομείο. Ισραηλινά άρματα μάχης παραμένουν σε κοντινή απόσταση.

Το υπουργείο Υγείας στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς Λωρίδα της Γάζας απηύθυνε έκκληση στους διεθνείς οργανισμούς «να προστατεύσουν τα νοσοκομεία και το ιατρικό προσωπικό από τη βαρβαρότητα της (ισραηλινής) κατοχής».

A father carries his child, the sole survivor of his family, after the rest were killed in an Israeli airstrike targeting their home in Beit Lahia, northern Gaza. pic.twitter.com/HEy26MPqmR — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) October 31, 2024

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν στην περιοχή του νοσοκομείου με βάση στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών για την παρουσία τρομοκρατών και τρομοκρατικών υποδομών σε κοντινή απόσταση.

Συνέλαβαν γιατρό

«Κατά την επιχείρηση αυτή, διαπιστώθηκε ότι δεκάδες τρομοκράτες κρύβονταν στο νοσοκομείο, με κάποιους εξ αυτών να παριστάνουν μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου», ανέφερε ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) μετά το πλήγμα της Πέμπτης.

From the heavy israeli bombing of the Beit Lahia project in the northern Gaza Strip a short while ago. #GazaHolocaust pic.twitter.com/3Z78vurXne — shameen suleman (@shameensuleman) October 31, 2024

Η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανέφερε ότι ένας από τους γιατρούς της στο νοσοκομείο, ο Μοχάμεντ Ομπέιντ, συνελήφθη το περασμένο Σάββατο από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ζήτησε την προστασία του γιατρού, καθώς και όλου του ιατρικού προσωπικού που «αντιμετωπίζει τρομακτική βία καθώς προσπαθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του».

Πηγή: ΑΠΕ