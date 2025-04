Ο Βασιλεύς των Βασιλέων: Το νέο, βιβλικό animation κάνει ρεκόρ (και τον σταυρό του)

Η απρόσμενη επιτυχία τους ανεξάρτητου animation King of Kings (Ο Βασιλεύς των Βασιλέων) στα ταμεία -μια εκδοχή της ιστορίας του Ιησού Χριστού- έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις δείχνοντας ότι το κοινό για θρηκευτικές ιστορίες υπάρχει και διψά.

Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής αγοράς που αγνοείται από τον mainstream Τύπο. Είναι οι παραγωγές που εστιάζουν στον Χριστιανισμό και αφηγούνται ιστορίες από τη Βίβλο για νέο κοινό σημειώνει το Forbes με αφορμή τις επιδόσεις της ταινίας κινουμένων σχεδίων που πρωτοστατεί στα έσοδα της χρονιάς.

Η ταινία σπάει ρεκόρ στο bοx office των ΗΠΑ και έχει εκθρονίσει τον Πρίγκιπα Της Αιγύπτου (Prince of Egypt) από την κορυφή των πιο κερδοφόρων ταινιών θρησκευτικού περιεχομένου.

Ο Πρίγκιπας της Αιγύπτου, σε παραγωγή της Dreamworks, κυκλοφόρησε στις αίθουσε πριν από 27 χρόνια, και είχε κόψει στο πρώτο του Σαββατοκύριακο 14.5 εκατ. δολ.

Τώρα το νέο Kings of Kings ανεβάζει τον πήχυ με άνοιγμα 19 εκατομμυρίων δολαρίων κάνοντας ρεκόρ.

Πέρα από την εμπορική επιτυχία της ταινίας, η βαθμολογία της από το κοινό στο Cinemascore είναι «άσπιλη» κερδίζοντας ένα τέλειο (A+) -βαθμολογία που έχουν κατακτήσει μόλις 127 ταινίες στα 40 και πλέον χρόνια λειτουργίας του tracker. Αυτό φέρνει το ανεξάρτητο βιβλικό animation στην ίδια θέση με ταινίες όπως τα Τιτανικός, Avengers Endgame, The King’s Speech και Frozen.

Η ταινία έχει διεκδικήσει εξαιρετική βαθμολογία και στο Rotten Tomatoes με 97% από το κοινό -για τους κριτικούς η ταινία βαθμολογείται με 64%.

Η ταινία που έχει ένα εντυπωσιακό καστ από σταρ του Χόλιγουντ στις φωνές των χαρακτήρων της – από τον Όσκαρ Άιζακ που υποδύεται τον Ιησού Χριστό στον Πιρς Μπρόσναν που δανείζει τη φωνή του στον Πόντιο Πιλάτο και από τον Μαρκ Χάμιλ στο ρόλο του βασιλιά Ηρώδη στον Μπεν Κίνγσκλεϊ ή την Ούμα Θέρμαν – σίγουρα κουβαλά μεγάλο επενδυτικό ρίσκο με αυτό το εξαιρετικά ακριβό καστ, αλλά το στοίχημα μοιάζει να έχει κερδήθηκε.

Σε παραγωγή του στούντιο που έφερε στην οθόνη το αμφιλεγόμενο θρίλερ Sound of Freedom – που αν και επικρίθηκε για το θρησκευτικό φονταμεταλισμό της έγινε επίσης επιτυχία στο box office των ΗΠΑ – το animated Βασιλεύς των Βασιλέων είναι βασισμένο στο βιβλίο του Τσαρλς Ντίκενς, Η Ζωή Του Κυρίου Μας (The Life of Our Lord) που έγραψε ο Άγγλος μυθιστοριογράφος για τα μικρά παιδιά του και εκδόθηκε το 1934, 64 χρόνια μετά τον θάνατο του.

Το ρεκόρ της ταινίας κάνει πρωτοσέλιδα στον Τύπο – από το Variety στο Forbes – και μαρτυρά ότι κοινό για θρησκευτικά πολιτιστικά προϊόντα υπάρχει και είναι εδώ για να υποστηρίξει όσους ρισκάρουν.

Ο Τζόρνταν Χάρμον, πρόεδρος της Angel Studios που υπογράφει την παραγωγή, δήλωσε στο Variety ότι ο Βασιλεύς των Βασιλέων είναι «στην πραγματικότητα το Πάθος για τα παιδιά. Κάναμε μια πρώιμη προβολή και είδα πολλούς μικρούς να βγαίνουν με δάκρυα στα μάτια. … Πραγματικά πιστεύω ότι αυτή η ταινία έχει τη δυνατότητα να ευλογήσει εκατομμύρια παιδιά».

Ο Χάρμον πρόσθεσε επίσης ότι η ταινία απαντά σε μια «συσσωρευμένη ζήτηση» για ταινίες κινουμένων σχεδίων με θρησκευτικό και δη Χριστιανικό χαρακτήρα.

Η ταινία κινουμένων σχεδίων της DreamWorks, Ο Πρίγκιπας της Αιγύπτου, με τον Βαλ Κίλμερ ως Μωυσή, καθώς και ένα καστ γεμάτο σταρ όπως Ρείφ Φάινς, Στιβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ, Σάντρα Μπούλοκ, Μισέλ Πφάιφερ, Έλεν Μίρεν και Πάτρικ Στιούαρτ κέρδισε Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι.

Η πρόσφατη επιτυχία στις πλατφόρμες streaming των The Chosen και House of David επιβεβαιώνουν τα παραπάνω.

Η showbiz, όταν κάνει το σταυρό της, μετρά εισιτήρια και κέρδη.