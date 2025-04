Eπιστήμονες έχουν επιχειρήσει επανειλημμένα να αναπαραστήσουν την μορφή του Ιησού Χριστού μέσω της τεχνολογίας, βασιζόμενοι σε ιστορικές αναφορές στα Ευαγγέλια και στην Ιερά Σινδόνη, το σάβανο που πιστεύεται ότι έχει αποτυπωθεί το πρόσωπό Του.

Τις τελευταίες ώρες, κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο παρουσιάζει το «αληθινό πρόσωπο» του Ιησού.

Στο viral βίντεο, φαίνεται ο Υιός του Θεού με μακριά μαλλιά και γενειάδα, να χαμογελά, να γυρίζει το κεφάλι του και να προσεύχεται. Επίσης, έχει μώλωπες στο σώμα, που συνάδουν με τη Σταύρωση.

Το βίντεο έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στα social media, με αρκετούς χρήστες να το χαρακτηρίζουν ιστορικά ανακριβές. Όπως λένε, το AI έκανε τον Ιησού να φαίνεται πολύ πιο… λευκός απ’ ό,τι θα ήταν στην πραγματικότητα, δεδομένης της καταγωγής του από τη Μέση Ανατολή.

«Αδύνατον, γιατί μου μοιάζει και είμαι Νορβηγός», σχολίασε ένας χρήστης, ένας άλλος ανέφερε ότι «ο Ιησούς δεν είχε μακριά μαλλιά» ενώ0 πολλοί έκαναν λόγο και για ιεροσυλία.

Η Δρ Μέρεντιθ Γουόρεν, ανώτερη λέκτορας Βιβλικών και Θρησκευτικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, ανέφερε στη DailyMail.com πως, παρότι ο Ιησούς συνήθως απεικονίζεται ως Καυκάσιος, «θα είχε μελαχρινό δέρμα και καστανά μάτια, όπως ο ντόπιος πληθυσμός».

Using advanced AI, researchers have unveiled what they believe to be the ‘true face of Jesus,’ derived from an analysis of the Turin Shroud. Oh how I love Yeshua! 🙏🏼❤🇺🇸 pic.twitter.com/jblhqCsBrS

— Seima kapur (@SeemaJai3) April 7, 2025