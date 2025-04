Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι «πιθανόν η χειρότερη από τότε που άρχισε ο πόλεμος» δήλωσε σήμερα Δευτέρα το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

«Η ανθρωπιστική κατάσταση είναι τώρα πιθανόν η χειρότερη από τότε που άρχισαν οι εχθροπραξίες πριν από 18 μήνες», δήλωσε η υπηρεσία OCHA, σημειώνοντας ότι οι τελευταίες διελεύσεις προμηθειών που είχαν επιτραπεί ήταν πριν από ενάμιση μήνα, «δηλαδή η μεγαλύτερη διακοπή έως σήμερα».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

People of #Gaza are exhausted by relentless displacement, endless atrocities and a daily fight for survival.

Over 400,000 people have been displaced since mid-March.

With no supplies allowed to enter, hunger and disease will only surge.

Atrocities must never be tolerated. pic.twitter.com/rVwin2dQCb

— UN Humanitarian (@UNOCHA) April 14, 2025