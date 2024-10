Η στιγμή που διασώστης στη Γάζα συνειδητοποιεί ότι κουβαλά τη σορό της μητέρας του

Ο Abdul Aziz Al-Bardini εργάζεται ως διασώστης στην Ερυθρά Ημισέληνο στη Γάζα.

Εχθές Τετάρτη (30/10) κατά τη διάρκεια ανάσυρσης νεκρών από προσφυγικό καταυλισμό στην κεντρική Γάζα, ο νεαρός διασώστης βρέθηκε μπροστά σε ένα θλιβερό θέαμα.

Συνειδητοποίησε πως ανάμεσα στους νεκρούς που ανέσυρε ήταν η ίδια η μητέρα του.

«Θεέ μου, ορκίζομαι είναι η μητέρα μου! Δεν ήξερα ότι ήταν αυτή!» ακούγεται να φωνάζει ο Al-Bardini καθώς έσκυβε πάνω από τη μητέρα του, τη Samira, κρατώντας το κεφάλι της στα χέρια του.

Συνάδελφοί του προσπαθούν παράλληλα να τον παρηγορήσουν.

Tragic video shows Paramedic Abdul Aziz Al-Bardini devastated by the tragic killing of his mother as he attempted to rescue her following an Israeli airstrike on Al-Maghazi in the central Gaza Strip pic.twitter.com/iajmdWMzDX

Ο Al-Bardini είχε κάτσει ανυποψίαστος μέσα στο ασθενοφόρο δίπλα στο σώμα της, τυλιγμένο με ένα λευκό σεντόνι ποτισμένο με αίμα, καθώς το όχημα διέσχιζε κατεστραμμένους δρόμους για περίπου 2 χιλιόμετρα.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον δέκα τραυματίστηκαν από την ισραηλινή επίθεση σε αυτοκίνητο στον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι, σύμφωνα με Παλαιστίνιους υγειονομικούς αξιωματούχους και δημοσιογράφους του Associated Press.

Οι υγειονομικές αρχές του νοσοκομείου ανέφεραν ότι δύο από τους νεκρούς ήταν άνδρες που κάθονταν στο όχημα, ενώ η 61χρονη Samira Bardini τραυματίστηκε θανάσιμα από την έκρηξη καθώς στεκόταν κοντά.

O γιος της βρισκόταν σε ένα από τα δύο ασθενοφόρα που στάλθηκαν στη σκηνή.

Μέσα στο νοσοκομείο, το ιατρικό προσωπικό τράβηξε την κουβέρτα για να ελέγξει για τυχόν σημάδια ζωής, και τότε ήταν που ο Al-Bardini κατέρρευσε.

Αργότερα, με τα δάκρυά του εξαντλημένα, κάθισε στο νεκροτομείο δίπλα στο σώμα της μητέρας του, με το κεφάλι στα χέρια του, ενώ οι συνάδελφοί του από την Ερυθρά Ημισέληνο τον παρηγορούσαν.

Προσευχήθηκαν για την ψυχή της στον χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου και στη συνέχεια ο Al-Bardini βοήθησε στη μεταφορά της σορού σε ασθενοφόρο για την ταφή.

Palestinian paramedic Abdul Aziz Al-Bardini was devastated by the killing of his mother as he attempted to rescue her following an Israeli airstrike on the city of Al-Maghazi in the central Gaza Strip. pic.twitter.com/GTJq5eTzWT

— Kuffiya (@Kuffiyateam) October 30, 2024