Μια αμμοθύελλα στο κεντρικό και νότιο Ιράκ έστειλε περισσότερους από 1.800 ανθρώπους σε νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα τη Δευτέρα, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας.

Οι αρχές έκλεισαν προσωρινά τα αεροδρόμια στις νότιες επαρχίες Νατζάφ και Βασόρα, καθώς η αμμοθύελλα -η μεγαλύτερη φέτος- κάλυψε την ορατότητα με ένα απόκοσμο πορτοκαλί σύννεφο.

intensity of the dust mass in southern Iraq. pic.twitter.com/6xfwgRQs6R — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 14, 2025

Το Ιράκ, το οποίο υποφέρει από καυτή καλοκαιρινή ζέστη και τακτικές αμμοθύελλες, είναι μία από τις πέντε χώρες που πλήττονται περισσότερο από ορισμένες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Τα νοσοκομεία στην επαρχία Μουθάνα στο νότιο Ιράκ δέχθηκαν τουλάχιστον «700 περιπτώσεις ασφυξίας», δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος υγείας Μαζέν αλ-Εγκεϊλί. Η ασφυξία, η σοβαρή αδυναμία αναπνοής δεν οδηγεί πάντα στο θάνατο σε αντίθεση με τη συνήθη χρήση στην ελληνική γλώσσα.

Around 1,500 people were sent to hospitals with respiratory problems on Monday as a sandstorm hit central and southern Iraq according to officials… 📍 Al-Shanafiyah District, Diwaniyah Governorate pic.twitter.com/Vpo1RcRG90 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 14, 2025

Η αμμοθύελλα επηρέασε μεγάλο μέρος της χώρας

Περισσότεροι από 250 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν στην επαρχία Νατζάφ, σύμφωνα με τη διεύθυνση υγείας της. Φωτογράφος του AFP στη Νατζάφ είδε αστυνομικούς και πεζούς να φορούν μάσκες προσώπου για να προστατευθούν από το ασφυκτικό σύννεφο σκόνης που αιωρούνταν βαριά στον αέρα.

🚨🇮🇶 Over 1,500 suffocation cases reported as a colossal sandstorm engulfs Iraq. Skies shrouded in eerie orange haze. Visibility nearly zero.#Iraq #Sandstrom #dolar #TheLastOfUs pic.twitter.com/FQcCIEt8RB — Global South News (@globalsouthinfo) April 14, 2025

Μέσα σε ένα κοντινό ασθενοφόρο, ένας νοσηλευτής βοηθούσε έναν νεαρό άνδρα που αγωνιούσε για αέρα. Τουλάχιστον 322 ασθενείς, μεταξύ των οποίων και παιδιά, συνέρρευσαν στα νοσοκομεία της επαρχίας Ντιγουανίγια, δήλωσε ο Αμέρ αλ Κινάνι, υπεύθυνος για τα μέσα ενημέρωσης του επαρχιακού τμήματος υγείας.

A powerful dust storm swept across southern Iraq, significantly diminishing visibility and disrupting daily activities. Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/ug0ehUcUWu — PressTV Extra (@PresstvExtra) April 14, 2025

Στις επαρχίες Ντι Καρ και Μπάσρα περισσότεροι από 530 άνθρωποι είχαν αναπνευστικά προβλήματα, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι υγείας. Η αμμοθύελλα μείωσε δραστικά την ορατότητα σε λιγότερο από ένα χιλιόμετρο, αλλά αναμένεται να διαλυθεί σταδιακά μέχρι το πρωί της Τρίτης, ανακοίνωσαν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες.

Το 2022, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περισσότεροι από 5.000 νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία για αναπνευστικές παθήσεις. Οι αποχρώσεις της αμμοθύελλας μπορεί να κυμαίνονται από το μπεζ και κίτρινο (άνω φωτογραφίες 2003, Ιράκ) έως το πορτοκαλί και το κόκκινο.

These photos taken today in Baghdad just break my heart. Proximity to several deserts and low landscape makes central Iraq receptive to occasional sandstorms, but never this intense or frequent. (📸 @AsaadNiazi ) pic.twitter.com/Z9nYOzxGsy — Rasha Al Aqeedi (@RashaAlAqeedi) May 5, 2022

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων – AFP