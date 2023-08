Πορτοκαλί «βάφτηκε» ο ουρανός στην πόλη Μαρακές του Μαρόκου, έπειτα από το πέρασμα σφοδρής αμμοθύελλας την Πέμπτη (10/8).

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από πεσμένο δέντρο κατά τη διάρκεια της καταιγίδας στη συνοικία Μεντίνα της μαροκινής πόλης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Νεκροί πέντε Μαροκινοί μετανάστες σε νέο ναυάγιο

Το Μαρακές, δημοφιλής τουριστικός προορισμός και πόλη περίπου 1 εκατομμυρίου κατοίκων, βρίσκεται σήμερα εν μέσω επικίνδυνα υψηλών θερμοκρασιών που φτάνουν τους 47 βαθμούς Κελσίου.

Το καιρικό φαινόμενο έπληξε την περιοχή με ανέμους που ξεπερνούσαν τοπικά τα 85 χιλιόμετρα την ώρα.