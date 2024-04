Αμετακίνητη παραμένει η Κρίστι Νόουμ, πιθανή αντιπρόεδρος του Τραμπ, στην απόφαση της να σκοτώσει τον σκύλο της. Σύμφωνα με την ίδια, οι νόμοι της πολιτείας της Νότιας Ντακότα, αναφέρουν ότι «Σκυλιά που επιτίθενται σε κοπάδια μπορούν να σκοτωθούν. Δεδομένου ότι ο Κρίκετ είχε επιδείξει επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους τους οποίους δάγκωσε, αποφάσισα να κάνω ό,τι έκανα».

Στην συνέχεια, η Κρίστι Νόουμ πρόσθεσε ότι: «Ασχετώς του αν πρόκειται για το ράντσο μου ή για την πολιτική, ποτέ δεν έχω μεταθέσει τις ευθύνες μου σε κάποιον άλλο. Ακόμα και αν αυτές είναι δύσκολες ή επίπονες. Υπακούω στον νόμο και έχω υπάρξει υπεύθυνη γονέας, ιδιοκτήτης σκύλου και γείτονας. Όπως εξήγησα και στο βιβλίο, δεν ήταν εύκολο. Αλλά συχνά η εύκολη λύση δεν είναι και η σωστή.»

«Μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι άνθρωποι αναστατώθηκαν με μια ιστορία 20 ετών για τον Κρίκετ, έναν από τους σκύλους εργασίας στο ράντσο μας, στο επερχόμενο βιβλίο μου (No Going Back). Το βιβλίο είναι γεμάτο με πολλές αληθινές ιστορίες της ζωής μου, καλές και κακές μέρες, προκλήσεις, επώδυνες αποφάσεις και μαθήματα που πήρα.

Αυτό που έμαθα από τα χρόνια της θητείας μου σε δημόσια αξιώματα, ιδίως κατά την θητεία μου ως κυβερνήτησης της Νότιας Ντακότα την εποχή του COVID, είναι ότι οι άνθρωποι αναζητούν ηγέτες που είναι αυθεντικοί, πρόθυμοι να μάθουν από το παρελθόν και δεν αποφεύγουν τις δύσκολες προκλήσεις. Ελπίζω ότι όποιος διαβάσει αυτό το βιβλίο θα κατανοήσει ότι προσπαθώ πάντα να παίρνω τις καλύτερες αποφάσεις που μπορώ για τους ανθρώπους στη ζωή μου.

Ο νόμος της Νότιας Ντακότα ορίζει ότι τα σκυλιά που επιτίθενται και σκοτώνουν ζώα μπορούν να θανατωθούν. Δεδομένου ότι ο Κρίκετ είχε επιδείξει επιθετική συμπεριφορά προς τους ανθρώπους δαγκώνοντάς τους, αποφάσισα να κάνω ό,τι έκανα.

Είτε διευθύνω το ράντσο είτε ασχολούμαι με την πολιτική, ποτέ δεν έχω μεταβιβάσει τις ευθύνες μου σε κάποιον άλλον για να τις χειριστεί. Ακόμα κι αν αυτό είναι δύσκολο και επώδυνο. Ακολούθησα το νόμο και ήμουν υπεύθυνος γονέας, ιδιοκτήτης σκύλου και γείτονας. Όπως εξηγώ στο βιβλίο, δεν ήταν εύκολο. Αλλά συχνά ο εύκολος τρόπος δεν είναι ο σωστός».

Δημοσίευμα της Guardian, περιείχε αποσπάσματα από το βιβλίο της κυβερνήτη της Νότιας Ντακότα, όπου περιγράφει τη θανάτωση ενός «ανεπίδεκτου εκπαίδευσης» και «επικίνδυνου» σκύλου, ενώ αναφέρει επίσης ότι πυροβόλησε και σκότωσε μια κατσίκα.

Η Κρίστι Νόουμ εξιστορεί ότι ο σκύλος επιτέθηκε σε κότες που ανήκαν σε άλλη οικογένεια, συμπεριφερόμενος σαν «εκπαιδευμένος δολοφόνος» και ότι ήταν «επικίνδυνος για οποιονδήποτε ερχόταν σε επαφή μαζί του». «Συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να τον θανατώσω», συμπλήρωσε.

Σχολιάζοντας τα αποσπάσματα του βιβλίου της Νόουμ, η Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών (DNC) χαρακτήρισε «αποτρόπαια» την εκτέλεση ζώων. «Εάν θέλετε εκλεγμένους αξιωματούχους που δεν καυχιούνται ότι σκότωσαν κατοικίδιά τους με βάναυσο τρόπο… ψηφίστε Δημοκρατικούς», υπογράμμισε.

My new book “No Going Back” is my unfiltered vision for America. We’re not going back to the old way of politics – and that’s a good thing!

Preorder your copy here: https://t.co/CCiw1mBkNa pic.twitter.com/6lyjcYkttV

— Kristi Noem (@KristiNoem) April 15, 2024