Eνας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε διαφημιστική πινακίδα (φωτογραφία, κάτω) στα περίχωρα του Καΐρου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα χθες Πέμπτη στη γέφυρα της 6ης Οκτωβρίου εν μέσω αμμοθύελλας (φωτογραφία από το Twitter, επάνω, και βίντεο, κάτω) που έπληξε αρκετές περιοχές της Αιγύπτου.

Η περιορισμένη ορατότητα έγινε αιτία να προκληθούν αρκετά τροχαία ατυχήματα, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

«Η αμμοθύελλα περιόρισε σημαντικά την ορατότητα σε ορισμένα σημεία. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν το Κάιρο, το Σουέζ, η Ισμαηλία και η χερσόνησος του Σινά», δήλωσε η Ιμάν Σάκερ, εκπρόσωπος της αιγυπτιακής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κοινοποίησαν φωτογραφίες από διαφημιστικές πινακίδες που κατέρρευσαν σε μεγάλους δρόμους στο Νέο Κάιρο και στον δρόμο Σουέζ – Καΐρου.

Rain and sand storm today in cairo 😵‍💫😵‍💫 pic.twitter.com/zaHBIbUsPQ

Η Αιγυπτιακή Μετεωρολογική Αρχή (EMA) προειδοποίησε πως οι αμμοθύελλες θα συνεχιστούν και σήμερα Παρασκευή, ενώ ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Sandstorm & rain now in Cairo. 砂嵐+雨 大荒れのカイロ pic.twitter.com/a11IK4wjrz

Συμβούλεψε, επίσης, το κοινό να αποφεύγει την άμεση επαφή με το ηλιακό φως και να φορά μάσκες προσώπου σε εξωτερικούς χώρους τις επόμενες δύο ημέρες λόγω ισχυρών ανέμων, αμμοθύελλας και καύσωνα.

pic.twitter.com/zSPUwgtILL Another video of the sandstorm in Egypt

— Ahmed Shawkat | أحمد شوكت (@AhmedShawkatCBS) June 1, 2023