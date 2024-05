Τις απάνθρωπες συνθήκες που βίωσε ως κρατούμενος της αστυνομίας περιέγραψε ένας εκ των φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών που συνελήφθησαν μετά την εισβολή της στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια και του Σίτι Κόλετζ στη Νέα Υόρκη.

Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς επαίνεσε τη δράση της αστυνομίας και κατηγόρησε τους «εξωτερικούς ταραξίες» ότι έσπειραν χάος στις πανεπιστημιουπόλεις που «πολιορκούνται» από τις διαδηλώσεις.

Η αστυνομία μετά την έφοδο στο Κολούμπια, όπου μεταξύ άλλων οι διαδηλωτές είχαν προχωρήσει σε κατάληψη κτιρίου και στο και στο Σίτι Κόλετζ του Χάρλεμ πραγματοποίησε περισσότερες από 280 συλλήψεις φοιτητών και ακτιβιστών.

Μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν ήταν και ο 42χρονος γιατρός Φερνάντο Μπόμπις, παθολόγος στην Ουάσινγκτον, ο οποίος κατήγγειλε τις άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες κράτησης.

«Πεντέμισι ώρες σε ένα κελί χωρίς μπάνιο, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό. Δυσκολεύτηκα να ελέγξω την ινσουλίνη μου για να βεβαιωθώ ότι είμαι καλά. Είμαι διαβητικός τύπου 1», δήλωσε ο Μπόμπις στους δημοσιογράφους μετά τη σύλληψή του σύμφωνα με τη New York Post.

