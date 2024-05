Ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «ήταν ωραίο πράγμα να βλέπεις» τους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης να κάνουν έφοδο στο κτίριο του πανεπιστημίου Κολούμπια, το οποίο είχαν καταλάβει φιλοπαλαιστίνιοι φοιτητές, και κάλεσε τους αξιωματούχους να καταστείλουν τις διαμαρτυρίες σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ.

«Η Νέα Υόρκη ήταν την περασμένη νύχτα υπό πολιορκία», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στους οπαδούς του σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ουισκόνσιν, πλέκοντας το εγκώμιο των αστυνομικών που συνέλαβαν στο Κολούμπια και το City College της Νέας Υόρκης περίπου 300 διαδηλωτές, τους οποίους περιέγραψε ως «λυσσασμένους παράφρονες και συμπαθούντες τη Χαμάς».

FORWARDED AS RECEIVED: ‘America has been Invaded. Shariah Zone declared in Columbia University.’ ‘We are Hamas, Long live Hamas’:

Pro-Hamas «students» have stormed Hamilton Hall at Columbia University in New York. They even took a hostage. These Hamas foot soldiers have… pic.twitter.com/fkjUV4J1jg — Uddhav (@paraayanaananda) May 2, 2024

Αυτά που ζητούν οι φοιτητές που διαδηλώνουν ποικίλλουν από σχολή σε σχολή, ωστόσο πολλοί ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στη Γάζα και να αποσύρουν τα πανεπιστήμιά τους τις επενδύσεις τους από εταιρείες που διατηρούν στρατιωτικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Τα σχόλια του Τραμπ αφορούσαν την επέκταση τις τελευταίες ημέρες των φοιτητικών διαμαρτυριών κατά του πολέμου στη Γάζα σε όλες τις ΗΠΑ, καθώς ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος επιδιώκει να επωφεληθεί από την ανησυχία των πολιτών για την αναταραχή στις πανεπιστημιουπόλεις.

«Λέω διαλύστε αμέσως τους καταυλισμούς, συντρίψτε τους ριζοσπάστες και πάρτε πίσω τις πανεπιστημιουπόλεις μας για όλους τους φυσιολογικούς φοιτητές που θέλουν ένα ασφαλές μέρος για να μάθουν», δήλωσε ο Τραμπ.

@Columbia, where were your university employees while this invasion took place by pro Palestine mobs.

pic.twitter.com/VDwgIlatZR — d.higgs (@higgs_u) May 2, 2024

New York police initiated a forceful eviction of students from the Columbia University building, leading to numerous arrests. The university had sought police intervention after students took over Hamilton Hall.#newyork #police #initiated #forceful #eviction #students… pic.twitter.com/BKK2v6BQPT — RTV (@RTVnewsnetwork) May 2, 2024

Ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος επεδίωξε επίσης να κατηγορήσει για την αναταραχή τον δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και επέκρινε ενδεχόμενη κίνηση από την κυβέρνησή του -στην οποία αναφέρθηκε χθες, Τετάρτη, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου- για την επανεγκατάσταση στις ΗΠΑ μερικών παλαιστίνιων προσφύγων που σχετίζονται με Αμερικανούς.

«Οι πόλεις και τα χωριά σας θα δεχθούν τώρα κόσμο από τη Γάζα και διάφορα άλλα μέρη», είπε ο Τραμπ, προκαλώντας αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του. «Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να φέρουμε χιλιάδες πρόσφυγες», πρόσθεσε.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ