Η Σέφιλντ αποχαιρέτησε τον Μπάλντοκ (pic)

Παρελθόν αποτελεί, και τυπικά, από την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ ο Τζορτζ Μπάλντοκ. Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και μερικές εβδομάδες, ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, δεξιός μπακ, έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό και θα φορέσει τη φανέλα με το τριφύλλι από το καλοκαίρι του 2024 για τα επόμενα τρία χρόνια.

Έτσι το πρωί της Πέμπτης (16/5) οι «λεπίδες» ανακοίνωσαν ότι τόσο ο Τζορντ Μπάλντοκ όπως επίσης και οι Μπέισαμ, Νόργουντ, Φονθέριγχαμ και Λόου αποχωρούν από την ομάδα στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν, μετά τον υποβιβασμό του συλλόγου στην Championship.

Ειδικά με την ομάδα του Σέφιλντ έχει γράψει 219 συμμετοχές, 6 γκολ και 16 ασίστ. Επίσης, έχει φορέσει το εθνόσημο 12 φορές και ήταν από τα βασικά μέλη του Γκουστάβο Πογέτ στην εθνική Ελλάδος την προηγούμενη διετία, όταν και πήρε το ελληνικό διαβατήριο (έχει ελληνικές ρίζες).

#SUFC can confirm Chris Basham, George Baldock, Oliver Norwood, Wes Foderingham and Max Lowe will leave the club upon the expiry of their contracts this summer.

Special acknowledgements will be paid to the departing Bladesmen at Bramall Lane on Sunday. ❤️

— Sheffield United (@SheffieldUnited) May 16, 2024