Σφοδρές μάχες εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα στην Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα και στη Ράφα στη νότια ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις.

Τουλάχιστον 82 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, ο μεγαλύτερος απολογισμός για μια ημέρα εδώ και πολλές εβδομάδες λόγω των αδιάκοπων ισραηλινών επιθέσεων.

Πάνω από 450.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί από τη Ράφα, ενώ άλλες 100.000 έχουν εκκενώσει περιοχές στη βόρεια Γάζα.

Ακροδεξιοί Ισραηλινοί υπουργοί ζητούν την επανακατάληψη της Γάζας και την «εθελοντική μετανάστευση», καθώς το Ισραήλ γιορτάζει την 76η επέτειο από την ίδρυσή του, την οποία οι Παλαιστίνιοι αποκαλούν «Νάκμπα» – στα αραβικά σημαίνει «Καταστροφή» – όταν 750.000 άνθρωποι εκδιώχθηκαν βίαια από τα σπίτια τους ή έφυγαν για να γλιτώσουν από τις αφηνιασμένες εβραϊκές πολιτοφυλακές.

Ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε τρεις Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους δύο 15χρονα αγόρια, κατά τη διάρκεια επιδρομών στην κατεχόμενη πόλη Τουλκάρεμ της Δυτικής Όχθης, όπως μεταδίδει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν έναν ακόμη Παλαιστίνιο στο χωριό Χουσάν, δυτικά της Βηθλεέμ, σύμφωνα με το Wafa, ενώ δύο άνδρες συνελήφθησαν και έγινε χρήση δακρυγόνων στον καταυλισμό Σου’φάτ κοντά στην Ιερουσαλήμ.

Ισραηλινές επιδρομές έχουν επίσης αναφερθεί στις πόλεις Για’μπάντ και Αράμπα στην επαρχία Τζενίν.

Οι IDF επιβεβαίωσαν την ανακοίνωση της Χεζμπολάχ σχετικά με τη δολοφονία του Χουσεΐν Ιμπραχίμ Μάκι, περιγράφοντάς τον ως ανώτερο διοικητή πεδίου στο νότιο μέτωπο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, ο Μάκι ήταν υπεύθυνος για τον «σχεδιασμό και την εκτέλεση πολλών τρομοκρατικών σχεδίων προς τα ισραηλινά μετόπισθεν κατά τη διάρκεια του πολέμου» και επιπλέον στο παρελθόν διετέλεσε διοικητής του παράκτιου τομέα της Χεζμπολάχ.

Παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες «διατήρησαν ή ανασυγκρότησαν» τους μαχητές και τον οπλισμό τους που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια Γάζα, λένε παρατηρητές πολέμου, προσθέτοντας ότι οι οργανώσεις που μάχονται στην Τζαμπάλια αναφέρουν ότι πραγματοποιούν – κατά μέσο όρο – 28 επιθέσεις κάθε μέρα κατά των ισραηλινών δυνάμεων από τις 11 Μαΐου.

Στην τελευταία αξιολόγηση του πεδίου μάχης από το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) και το Critical Threats Project (CTP), οι δύο αμυντικές δεξαμενές σκέψης με έδρα τις ΗΠΑ συνεχίζουν να τονίζουν ότι οι παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις απέχουν πολύ από το να έχουν νικηθεί και τώρα ανασυγκροτούνται, παρά τους μήνες πολέμου με έναν πολύ καλύτερα εξοπλισμένο ισραηλινό στρατό.

«Οι παλαιστινιακές πολιτοφυλακές διατηρούν ένα πολύ υψηλό καθημερινό ποσοστό επιθέσεων με στόχο τις ισραηλινές δυνάμεις στην Τζαμπάλια», αναφέρουν ISW και CTP, σημειώνοντας ότι ο ισραηλινός στρατός διεξάγει «δύο επιχειρήσεις εκκαθάρισης» στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου ισχυρίστηκε τον Δεκέμβριο ότι είχε νικήσει τη Χαμάς.

Επίσης, την Τρίτη, Παλαιστίνιοι μαχητές πραγματοποίησαν τέσσερις «επιθέσεις έμμεσων πυρών» από τη Γάζα προς το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ που εκτόξευσε ρουκέτες από τη βόρεια Γάζα προς την περιοχή Σντερότ του Ισραήλ.

