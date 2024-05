«Δεν υπάρχει πουθενά ασφαλές μέρος» στη Γάζα - Σταματήστε τους αδιάκριτους σκοτωμούς παιδιών, λέει ο ΟΗΕ

Μαχητικά του Ισραήλ βομβάρδισαν σπίτι στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα, σκοτώνοντας 14 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους παιδιά, λένε ιατρικές πηγές στον παλαιστινιακό θύλακα.

Αξιωματούχος της UNICEF καλεί να μπει τέλος στον« αδιάκριτο σκοτωμό αμάχων και ειδικά παιδιών».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε τη δολοφονία του πρώτου ξένου υπαλλήλου του οργανισμού στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, αφού οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν κατά αυτοκινήτου του ΟΗΕ στη Ράφα και απαίτησε «πλήρη έρευνα».

Ο ισραηλινός στρατός έχει διατάξει την εκκένωση του νοσοκομείου του Κουβέιτ στη Ράφα, την ώρα που το υπουργείο Υγείας στον θύλακα προειδοποιεί ότι το σύστημα υγείας μπορεί να καταρρεύσει «σε λίγες ώρες».

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), Φιλίπ Λαζαρίνι, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις «δεν είναι και δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο».

«Πάρα πολλοί συνάδελφοι που εργάζονται για τον ΟΗΕ έχουν σκοτωθεί στη Γάζα. Μόνο στην UNRWA, 188 μέλη της οργάνωσης έχουν σκοτωθεί από τότε που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Κανείς δεν είναι ασφαλής στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

Δύο εργαζόμενοι του ΟΗΕ πήγαιναν στο Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο στη νότια Γάζα με ένα όχημα που έφερε τα σήματα του ΟΗΕ την Κυριακή, όταν το όχημά τους δέχθηκε πυρά.

Ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι η επίθεση σκότωσε το πρώτο ξένο μέλος του προσωπικού του οργανισμού στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι οι δυνάμεις του ευθύνονται για την επίθεση.

Δείτε την ανάρτηση του Λαζαρίνι:

Another aid worker in #Gaza was killed today. This time, a colleague from the U.N. safety and security department.

Far too many colleagues working for the UN have been killed in #Gaza.

At @UNRWA alone, 188 team members have been killed since this war began.

No one is safe in… https://t.co/y3rwSgvnNz

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) May 13, 2024