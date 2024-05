Μέλος υπηρεσίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας όταν όχημα στο οποίο επέβαινε έγινε στόχος πυρών (φωτογραφία, επάνω, από το Χ), ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα χθες Δευτέρα.

Πρόκειται για το πρώτο αλλοδαπό μέλος υπηρεσίας του ΟΗΕ που σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, διευκρίνισε ο Φαρχάν Χακ. Ακόμη ένα μέλος του προσωπικού — της υπηρεσίας ασφαλείας (DSS) του ΟΗΕ — τραυματίστηκε. Ούτε η εθνικότητα, ούτε το φύλο των δυο προσώπων διευκρινίστηκαν.

Το λευκό όχημα στο οποίο επέβαιναν τα μέλη του προσωπικού έφερε σε ευδιάκριτα σημεία τον λογότυπο του ΟΗΕ, τόνισε ο εκπρόσωπος, και κατευθυνόταν σε νοσοκομείο.

Κάπου 200 εργαζόμενοι σε υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών έχουν σκοτωθεί αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου. Ως αυτό τον θάνατο, τα θύματα ήταν όλα Παλαιστίνιοι.

Ο σλοβένος επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τη Διαχείριση Κρίσεων Γιάνες Λέναρσιτς καταδίκασε χθες μέσω X την επίθεση εναντίον «ανθρωπιστικής οχηματοπομπής σε αποστολή για να σωθούν ζωές στη Γάζα», εκφράζοντας «συλλυπητήρια στην οικογένεια του εργαζομένου που σκοτώθηκε».

I condemn today’s attack on a humanitarian convoy while on a mission of saving lives in #Gaza. My condolences to the family of the killed worker.

Humanitarians are #NotATarget! #IHL

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) May 13, 2024