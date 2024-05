Η Χαμάς έχασε επαφή με μαχητές που φρουρούσαν ομήρους - Φουντώνει η οργή των Ισραηλινών κατά του Νετανιάχου

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, ανακοίνωσαν ότι έχουν χάσει κάθε επαφή με τους μαχητές που φρουρούσαν τέσσερις Ισραηλινούς ομήρους εξαιτίας των βομβαρδισμών του τελευταίου δεκαημέρου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ένας εξ αυτών των τεσσάρων ομήρων είναι ο 23χρονος Αμερικανοϊσραηλινός Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, ο οποίος εμφανίστηκε με ακρωτηριασμένο το αριστερό του χέρι σε βίντεο που είχε δώσει στη δημοσιότητα η Χαμάς στα τέλη Απριλίου.

Σε εκείνο το βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Γκόλντμπεργκ-Πόλιν εξαπέλυε δριμύ κατηγορώ στην κυβέρνηση Νετανιάχου για τους χειρισμούς της στην κρίση μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Η μητέρα του, η Ρέιτσελ Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, έχει ξεκινήσει εκστρατεία για την απελευθέρωση του γιου της, ο οποίος απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Nova εκείνο το πρωινό.

Ο Γκόλντμπεργκ-Πόλιν είναι ένας από τους 133 ομήρους με ισραηλινή υπηκοότητα που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ομηρία στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς.

Hersh Goldberg Polin is ALIVE!

❤️

Hamas monsters released a new video of him.

I am showing only the initial part (excluding all the vile propaganda they made him say)

Let’s go get him! pic.twitter.com/oPSApfzLCB

— Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) April 24, 2024