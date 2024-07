Το αεροδρόμιο Βασιλείας – Μυλούζης στα σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας επαναλειτούργησε μετά την εκκένωσή του σήμερα το πρωί ύστερα από προειδοποίηση για βόμβα, ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι αρχές του αεροδρομίου, επισημαίνοντας ότι επαναλειτούργησε αφού ακολουθήθηκε το συνηθισμένο πρωτόκολλο ασφαλείας.

Οι αρχές του διαμερίσματος Άνω Ρήνου είχαν ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι υπήρχε «προειδοποίηση για βόμβα» και ότι θα ακολουθείτο «η συνήθης διαδικασία», η οποία προβλέπει την αποστολή πυροτεχνουργών.

«Για λόγους ασφαλείας χρειάστηκε να εκκενωθεί ο τερματικός σταθμός και έκλεισε», είχε επίσης ανακοινώσει νωρίτερα στον ιστότοπό του το αεροδρόμιο Βασιλείας – Μυλούζης Euroairport, που βρίσκεται στη Γαλλία, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία.

