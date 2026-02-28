newspaper
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
ΚΥΣΕΑ: Τα μέτρα της Ελλάδας μετά την επίθεση στο Ιράν – Αμερικανικοί στόχοι και ελληνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 28 Φεβρουαρίου 2026, 21:01

ΚΥΣΕΑ: Τα μέτρα της Ελλάδας μετά την επίθεση στο Ιράν – Αμερικανικοί στόχοι και ελληνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς στόχους αποφασίστηκαν στο ΚΥΣΕΑ, σχέδιο εκκένωσης Ελλήνων πολιτών και η ασφάλεια των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή στο τραπέζι της συνεδρίασης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, που ακολουθούν το χτύπημα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν και την απάντηση της Τεχεράνης σε σειρά στόχων σε χώρες της περιοχής συμμάχους της Ουάσιγκτον, συνεδρίασε το Σάββατο το απόγευμα το ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την συνεδρίαση έγινε ανάλυση της κατάστασης και των εξελίξεων από κάθε Υπουργείο, αρχής γενομένης από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Γιώργο Γεραπετρίτη, καθώς επίσης και από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Τα πλοία με ελληνική σημαία και τα ελληνόκτητα πλοία στην περιοχή

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενημέρωσε για τα δέκα εμπορικά πλοία ελληνικής σημαίας που βρίσκονται στην περιοχή καθώς και τα ελληνόκτητα που είναι υπερπολλαπλάσια, ενώ έγινε και επιχειρησιακή ενημέρωση.

Οι αμερικανικοί στόχοι επί ελληνικού εδάφους στο ΚΥΣΕΑ

Την ίδια στιγμή αποφασίστηκε, κατά την πάγια τακτική, όπως τόνιζαν αρμόδιες πηγές στο in αυξημένη επαγρύπνηση και μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς στόχους επί ελληνικού εδάφους, ξεκινώντας από τις διευκολύνσεις που παρέχονται στις ΗΠΑ ανά την ελληνική επικράτεια στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ και δη στη Σούδα.

Όπως ανέφεραν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο Ναύσταθμο της Κρήτης «λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις».

Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας για αμερικανικούς στόχους, όπως σημείωναν αρμόδιες πηγές στο in αφορούν επίσης εταιρείες, αλλά και την πρεσβεία και το προξενείο των ΗΠΑ και όπως σημείωναν είναι «η γνωστή επαγρύπνηση και τα μέτρα που λαμβάνονται κάθε φορά που απαιτείται».

Οι ελληνικές δυνάμεις στην περιοχή

Παράλληλα πληροφορίες του in αναφέρουν πως στο ΚΥΣΕΑ τέθηκε και το ζήτημα της ασφάλειας των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή δηλαδή τη φρεγάτα «ΥΔΡΑ», που συμμετέχει στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και τη συστοιχία των Patriot που είναι στη Σαουδική Αραβία και κυρίως για το προσωπικό.

Οι Έλληνες και το σχέδιο εκκένωσης

Στη δήλωση του μετά το ΚΥΣΕΑ ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή τονίζοντας ότι η ασφάλεια τους είναι βασικό μέλημα της Αθήνας, υπενθυμίζοντας ότι λειτουργούν ήδη τηλεφωνικές γραμμές, έτσι ώστε να μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες.

Την ίδια στιγμή τόνισε ότι όσοι Έλληνες βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να παραμένουν σε ασφαλή σημεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των πρεσβειών της Ελλάδας, ενώ υπογράμμισε πως «αν απαιτηθεί το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη έτοιμο το πλάνο για την εκκένωση της περιοχής».

Αρμόδιες πηγές σημείωναν στο in ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετοί Έλληνες οπότε υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα για το ενδεχόμενο να υπάρξει ανάγκη εκκένωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι προς το παρόν αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υλοποιηθεί και θα σημαίνει μία εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση, εφόσον απαιτηθεί.

Εκτιμήσεις ότι οι επιθέσεις θα διαρκέσουν κάποιες μέρες

Οι εκτιμήσεις που γίνινται ποικίλουν χωρίς κανείς να μπορεί να προδικάσει τις εξελίξεις. Σύμφωνα με τις αισιόδοξες εκτιμήσεις, η αίσθηση είναι πως οι δυνατότητες του Ιράν φθίνουν στο να εξαπολύει επιθέσεις, ωστόσο παραμένουν πολλά ερωτηματικά για τις εξελίξεις.

Σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένο πάντως πως οι επιθέσεις θα διαρκέσουν μερικά 24ωρα, χωρίς πάντως να υπάρχει ασφαλής πρόβλεψη.

Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

