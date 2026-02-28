Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Η ελληνική πολιτεία θα εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών

Μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προχώρησε σε δηλώσεις αναφορικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή ύστερα από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Από το πρωί είμαστε σε συντονισμό με συμμάχους και εταίρους. Μέλημά μας η προστασία των πολιτών που βρίσκονται εκεί. Καλώ τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν ασφαλείς. Υπάρχει πλάνο που, αν κριθεί σκόπιμο, θα τεθεί σε εφαρμογή για εκκένωση. Είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε πως η ελληνική πολιτεία θα εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Το ΥΠΕΞ ενεργοποίησε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως «η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής», προσθέτοντας πως «το υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να παρασχεθεί προξενική συνδρομή σε όσους έχουν ανάγκη, ενώ οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις επίμαχες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή».

«Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να βρίσκονται σε επαφή με τις Πρεσβείες και τα Προξενεία μας. Εφόσον απαιτηθεί θα υπάρχει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση και σημειώνεται ότι «ιδιαίτερη μέριμνα αποδίδουμε στη διασφάλιση της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή».

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης «βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με υπουργούς Εξωτερικών συμμάχων χωρών για τα τεκταινόμενα», ενώ προστίθεται πως «είναι κοινός τόπος ότι ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, ώστε να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή», καταλήγοντας πως «η προστασία του άμαχου πληθυσμού, καθώς και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα».