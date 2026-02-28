newspaper
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Η ελληνική πολιτεία θα εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών
Διπλωματία 28 Φεβρουαρίου 2026, 19:40

Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Η ελληνική πολιτεία θα εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών

«Μέλημά μας η προστασία των πολιτών που βρίσκονται εκεί. Καλώ τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν ασφαλείς. Υπάρχει πλάνο που, αν κριθεί σκόπιμο, θα τεθεί σε εφαρμογή για εκκένωση», δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Spotlight

Μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προχώρησε σε δηλώσεις αναφορικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή ύστερα από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Από το πρωί είμαστε σε συντονισμό με συμμάχους και εταίρους. Μέλημά μας η προστασία των πολιτών που βρίσκονται εκεί. Καλώ τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν ασφαλείς. Υπάρχει πλάνο που, αν κριθεί σκόπιμο, θα τεθεί σε εφαρμογή για εκκένωση. Είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε πως η ελληνική πολιτεία θα εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Το ΥΠΕΞ ενεργοποίησε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως «η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής», προσθέτοντας πως «το υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να παρασχεθεί προξενική συνδρομή σε όσους έχουν ανάγκη, ενώ οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις επίμαχες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή».

«Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να βρίσκονται σε επαφή με τις Πρεσβείες και τα Προξενεία μας. Εφόσον απαιτηθεί θα υπάρχει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση και σημειώνεται ότι «ιδιαίτερη μέριμνα αποδίδουμε στη διασφάλιση της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή».

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης «βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με υπουργούς Εξωτερικών συμμάχων χωρών για τα τεκταινόμενα», ενώ προστίθεται πως «είναι κοινός τόπος ότι ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, ώστε να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή», καταλήγοντας πως «η προστασία του άμαχου πληθυσμού, καθώς και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ιράν: Κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ – Συναγερμός από το υπ. Ναυτιλίας

Ιράν: Κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ – Συναγερμός από το υπ. Ναυτιλίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Κόσμος
Ιράν: «Μυστήριο» η τύχη του Χαμενεΐ – Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

Ιράν: «Μυστήριο» η τύχη του Χαμενεΐ – Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή
Πολιτική 28.02.26

Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή

Σε ετοιμότητα βρίσκεται το ΥΠΕΞ μετά το χτύπημα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν, σημειώνοντας πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Σύνταξη
Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν
Πολιτική 28.02.26

Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν

Το ΥΠΕΞ ενεργοποίησε την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά το χτύπημα στο Ιράν.

Σύνταξη
Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου
Πολιτική 26.02.26

Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου

Η Τουρκία καταγγέλλει την Ελλάδα για «μαξιμαλισμό» και χαρακτηρίζει άκυρη την ελληνο - αιγυπτιακή συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ πέντε μόλις μέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης για Ιράν: Να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο για να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση – Τι είπε για Γάζα
Διπλωματία 23.02.26

Γεραπετρίτης για Ιράν: Να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο για να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση – Τι είπε για Γάζα

Ο κ. Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, αναφέρθηκε ακόμη στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ σχετικά με τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, είπε ότι η Ελλάδα, «θα είναι εκεί, τόσο σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση, όσο και τη σταθεροποίηση της περιοχής»

Σύνταξη
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Πολιτική 22.02.26

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»
Διπλωματία 19.02.26

Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφερόμενο στις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης που πρόκειται να λάβουν χώρα τις χαρακτηρίζει ως αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο
Αναφορά στην Γκίλφοϊλ 18.02.26

Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο

Ο νέος πρεσβευτής της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον επέδωσε τα διαπιστευτήρια του στον Τραμπ ο οποίος εξέφρασε επιθυμία να επισκεφθεί την Ελλάδα - Τι είπε ο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία
Μήνυμα σε Βρυξέλλες 18.02.26

Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία

Επιστρέφοντας στην Τουρκία από την Αιθιοπία ο Ερντογάν υπογράμμισε για μία ακόμα φορά ότι η ΕΕ έχει ανάγκη την Άγκυρα στη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά – Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις
Πολιτική 18.02.26

Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά – Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο in ο στόχος που έχει θέσει ο Δένδιας στα εξοπλιστικά είναι η Τουρκία να μην έχει την δυνατότητα απόκτησης ίδιων πλατφορμών με την Ελλάδα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία
Διπλωματία 17.02.26

Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρέστη σε εκδήλωση για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου της Δημοκρατίας της Σερβίας - Στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας των δύο χωρών

Σύνταξη
Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας
Διπλωματία 16.02.26

Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας

Ο κ. Γεραπετρίτης πρόκειται να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το περιεχόμενο των συζητήσεων που διεξήχθησαν στην Άγκυρα μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν

Σύνταξη
Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);
Πολιτική 15.02.26

Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);

Σειρά αντιδράσεων προκαλούν δημοσιεύματα που θέλουν την Ελλάδα να στέλνει δυνάμεις σταθεροποίησης στη Γάζα, ενώ αρμόδιες πηγές επιμένουν πως τέτοια απόφαση δεν υπάρχει ακόμα. Τι θα απαντήσει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο
Πολιτική 13.02.26

Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο

Μητσοτάκης - Ερντογάν ανέδειξαν τη σημασία των διαύλων επικοινωνίας και της διατήρησης «ήρεμων νερών», με διπλωματικές πηγές να διακρίνουν ενδεχόμενη ευκαιρία στον ορίζοντα των ελληνοτουρκικών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας – Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία
Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν 12.02.26

«Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας - Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία», λέει ο Γεραπετρίτης

Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρει ότι τα ακανθώδη ζητήματα με την Τουρκία δεν θα λυθούν «διά μαγείας», ενώ εκτιμά ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στα ζητήματα του εμπορίου και της μετανάστευσης

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση
Διπλωματία 12.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν έγινε ακολουθώντας προσχεδιασμένα βήματα και ειπώθηκαν όσα οι δύο ηγέτες ήθελαν να ακούσουν τα ακροατήρια τους σε δύο παράλληλους μονόλογους.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Παναιτωλικός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
«Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται
Ταλιμπάν 28.02.26

«Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται

Τα ΜΜΕ του Πακιστάν αναφέρουν ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε ένα τζαμί στο Μπάννου, κοντά στα σύνορα, τραυματίζοντας τουλάχιστον πέντε άτομα

Σύνταξη
Ιράν σε ΟΗΕ: Όλες οι αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις στην περιοχή αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους
Μέση Ανατολή 28.02.26

Ιράν σε ΟΗΕ: Όλες οι αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις στην περιοχή αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους

Το Ιράν «θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμα αυτοάμυνας αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό, έως ότου η επιθετικότητα παύσει πλήρως και αδιαμφισβήτητα», τονίζεται σε επιστολή του ΥΠΕΞ της χώρας προς τον ΟΗΕ

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει νέα πλήγματα στο Ιράν – Δεύτερος τραυματίας από πυρά ιρανικού πυραύλου
Μέση Ανατολή 28.02.26

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει νέα πλήγματα στο Ιράν – Δεύτερος τραυματίας από πυρά ιρανικού πυραύλου

Η πολεμική αεροπορία «ξεκίνησε υπερπτήση και πλήττει τώρα εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν, προκειμένου να εξουδετερώσει την απειλή στο κράτος του Ισραήλ», αναφέρει στρατιωτικό ανακοινωθέν

Σύνταξη
Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε
Συνάντηση γιγάντων 28.02.26

Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε

Φήμες για τη συμμετοχή του Κρίστιαν Μπέιλ στο καστ του «Heat 2» κυκλοφορούσαν από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός επιβεβαιώνει τα νέα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βούτσιτς: Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία
Μέση Ανατολή 28.02.26

Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία, λέει ο Βούτσιτς

«Στην ουσία ήθελαν να προκαλέσουν την αλλαγή καθεστώτος στο Βελιγράδι και να αποκτήσει ανεξαρτησία το Κόσοβο», τονίζει ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς για τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία, βρίσκοντας ομοιότητες με αυτόν στο Ιράν

Σύνταξη
Ιράν: Ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός «εξ όσων γνωρίζω», λέει ο ΥΠΕΞ Αραγτσί – Η Τεχεράνη επιθυμεί την «αποκλιμάκωση»
Μέση Ανατολή 28.02.26

Ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός «εξ όσων γνωρίζω», λέει ο ΥΠΕΞ Αραγτσί - Το Ιράν επιθυμεί την «αποκλιμάκωση»

«Όλοι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι είναι ζωντανοί, βρίσκονται στις θέσεις τους και διαχειριζόμαστε την κατάσταση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν

Σύνταξη
Super League 2: Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής 0-1: Επέστρεψε και μαθηματικά στα «σαλόνια» ο Γηραιός!
Super League 2 28.02.26

Ξανά στη Super League μετά από 9 χρόνια ο Ηρακλής! (1-0)

Ο Ηρακλής είναι ξανά στη Super League! Ο «Γηραιός» επικράτησε 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας εκτός έδρας χάρη στο «χρυσό» γκολ του Κούστα στο 90ό λεπτό και εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδό του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ντουμπάι: Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα ξενοδοχείων – Αναφορές για υπολείμματα αναχαιτισμένου πυραύλου [βίντεο]
Δείτε βίντεο 28.02.26 Upd: 19:22

Ντουμπάι: Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα ξενοδοχείων - Αναφορές για υπολείμματα αναχαιτισμένου πυραύλου

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από την πτώση υπολειμμάτων αναχαιτισμένου πυραύλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους – Η κυβέρνηση μειώνει και τις δύο
Τέμπη 28.02.26

Φάμελλος: Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους – Η κυβέρνηση μειώνει και τις δύο

«Η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη ανήκουν σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Και η κυβέρνηση κυριολεκτικά σταματάει τη Δικαιοσύνη, την καθυστερεί, με ένα σταγονόμετρο τρόμου και αγωνίας, ενώ έχουν περάσει τρία χρόνια», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Πόλο 28.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον τελικό του Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από EΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ

LIVE: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ για την 26η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνος βουλευτής δηλώνει αντίθετος με τον πόλεμο – «Αυτό δεν είναι ‘Πρώτα η Αμερική’»
Μέση Ανατολή 28.02.26

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνος βουλευτής δηλώνει αντίθετος με τον πόλεμο – «Αυτό δεν είναι ‘Πρώτα η Αμερική’»

«Το Σύνταγμα απαιτεί ψηφοφορία και ο εκπρόσωπός σας πρέπει να δηλώσει επίσημα ότι αντιτίθεται ή υποστηρίζει αυτό τον πόλεμο», σημειώνει ο Ρεπουμπλικανός Τόμας Μάσι, λέγοντας πως θα εργαστεί για να επιβάλει ψηφοφορία στο Κογκρέσο σχετικά με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet

LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τραμπ: Το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Δεν επιβεβαιώνεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες
Πόλεμος 28.02.26

Τραμπ: Το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Δεν επιβεβαιώνεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι το Ιράν επιδιώκει ένα πρόγραμμα Διηπειρωτικών Βαλλιστικών Πυραύλων για να χτυπήσει τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο έγκυρες πηγές

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Μάιντς
Bundesliga 28.02.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Μάιντς

LIVE: Λεβερκούζεν - Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν - Μάιντς για την 24η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο