Έκτακτο ΚΥΣΕΑ μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Πολιτική Γραμματεία 28 Φεβρουαρίου 2026

Έκτακτο ΚΥΣΕΑ μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου θα συνεδριάσει το ΚΥΣΕΑ, υπό τον πρωθυπουργό.

Σύνταξη
Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Spotlight

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την κοινή επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν, προκαλούν ανησυχία και στην ελληνική κυβέρνηση.

Για το λόγο αυτό, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ανακοίνωση:

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Στο τραπέζι του ΚΥΣΕΑ αναμένεται να τεθούν οι κίνδυνοι που υπάρχουν από την απάντηση του Ιράν σε ισραηλινούς και αμερικανικούς στόχους.

Κόσμος
Τραμπ: Ξεκινήσαμε σημαντική πολεμική επιχείρηση στο Ιράν

Τραμπ: Ξεκινήσαμε σημαντική πολεμική επιχείρηση στο Ιράν

Κόσμος
Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη

Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη

ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας
28.02.26

ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας

Η ελληνική κυβέρνηση «οφείλει άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ
28.02.26

Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ

«Η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεθωριάζει· αντιθέτως, λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση του θεσμικού και ηθικού χρέους για Δικαιοσύνη. Με πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα», τόνισε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»
28.02.26

ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως η υπόθεση του θανάτου της 67χρονης, «θα τεθεί άμεσα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων, τη θεσμική λογοδοσία και την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας»

Σύνταξη
ΝΔ και Κυριάκος Μητσοτάκης: Το προεκλογικό δίλημμα «σταθερότητα ή χάος» μετεξελίσσεται σε «Δεξιά ή Αριστερά»
28.02.26

ΝΔ και Κυριάκος Μητσοτάκης: Το προεκλογικό δίλημμα «σταθερότητα ή χάος» μετεξελίσσεται σε «Δεξιά ή Αριστερά»

Απευθυνόμενος προς την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και προς τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε στο ΚΚΕ και την Αριστερά με θυμωμένο και προσβλητικό ύφος.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Η υποκρισία Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη και η αφωνία για τις υποκλοπές – «Δεν τελείωσε εδώ», λέει η αντιπολίτευση
27.02.26

Η υποκρισία Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη και η αφωνία για τις υποκλοπές – «Δεν τελείωσε εδώ», λέει η αντιπολίτευση

Προκλητική χαρακτηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης την επιμονή του Μαξίμου στην επίκληση της «εμπιστοσύνης που έχει η κυβέρνηση στην Δικαιοσύνη». Όσο για την «γαλάζια» πεποίθηση ότι τις υποκλοπές τις διέπραξαν ιδιώτες, αυτή ξεπερνάει τα όρια

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες
27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες

«Η ομοϊδεάτης και συνοδοιπόρος  του κ. Μητσοτάκη επέλεξε να παρακάμψει τα εκλεγμένα όργανα που αντιπροσωπεύουν τους Ευρωπαίους και να αγνοήσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια που συγκροτούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Γερουλάνος: Αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές στα Τέμπη
27.02.26

Γερουλάνος: Αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές στα Τέμπη

«Να μην ξανασυμβιβαστούμε με την ατιμωρησία που εξοργίζει. Τον ωχαδερφισμό που διαλύει κάθε νοιάξιμο. Την αδιαφάνεια που σκοτώνει. Να μην κρυβόμαστε πίσω από τις διαχρονικές παθογένειες», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη
27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη

«Ποια δεδομένα ή εκτιμήσεις κινδύνου δικαιολόγησαν, κατά την κρίση της ΕΛ.ΑΣ., την παρουσία ισχυρών δυνάμεων ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε μια προγραμματισμένη, δημόσια και ειρηνική επίσκεψη υπουργού σε νοσοκομείο;», ρωτούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ: Ερώτηση στην ΕΕ για την τραγική κατάσταση στους σιδηροδρόμους τρία χρόνια μετά τα Τέμπη
27.02.26

ΕΟ ΚΚΕ: Ερώτηση στην ΕΕ για την τραγική κατάσταση στους σιδηροδρόμους τρία χρόνια μετά τα Τέμπη

«Τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη οι συγκρούσεις τρένων, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες», σημειώνουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

Σύνταξη
«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
27.02.26

«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Το πανό της Νέας Αριστεράς ανέγραφε «Η πληγή των Τεμπών είναι ακόμη ανοιχτή - Δικαιοσύνη Τώρα» ώστε «να υπενθυμίσει ότι δεν πρόκειται για αριθμούς, αλλά για ζωές», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Παραδόθηκε στον Νικήτα Κακλαμάνη το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
27.02.26

Παραδόθηκε στον Νικήτα Κακλαμάνη το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το πόρισμα επέδωσαν στον πρόεδρο της Βουλής, εκ των μελών του προεδρείου της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος, Ανδρέας Νικολακόπουλος, και η γραμματέας, Ιωάννα Λυτρίβη

Σύνταξη
Φάμελλος: Προσβλητική η αφωνία Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – «Κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη»
27.02.26

Φάμελλος: Προσβλητική η αφωνία Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – «Κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη»

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφερόμενος στην απόφαση του δικαστηρίου για τις παράνομες παρακολουθήσεις, σημείωσε πως «η κυβέρνηση προσπαθεί ακόμα να μας πείσει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών αφορά μόνο ιδιώτες»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Τα «νέα Τέμπη» καραδοκούν παντού – Να πάψει να μεγαλώνει η μαύρη λίστα των εγκλημάτων
27.02.26

Κουτσούμπας: Τα «νέα Τέμπη» καραδοκούν παντού – Να πάψει να μεγαλώνει η μαύρη λίστα των εγκλημάτων

«Για να ξεπληρωθούν οι ανοιχτοί λογαριασμοί, απαιτούν να κερδίσει έδαφος το σύνθημα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”», υπογράμμισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Προκλητική σιωπή στη Βουλή για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου
27.02.26

Προκλητική σιωπή στη Βουλή από Μητσοτάκη για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σχολίασε τίποτα για τις εξελίξεις σε σχέση με τις υποκλοπές παρά την αιχμηρή τοποθέτηση Ανδρουλάκη και αρκέστηκε να πει ότι δέχεται να γίνει συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»
27.02.26

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»

«Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι  επειδή νίκησαν στις εκλογές το κράτος τους ανήκει» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με φόντο την ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη – Ούτε λέξη ο πρωθυπουργός για τις υποκλοπές – «Θα λογοδοτήσετε»
27.02.26

Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη – Ούτε λέξη ο πρωθυπουργός για τις υποκλοπές – «Θα λογοδοτήσετε»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε εκτενή αναφορά στη χθεσινή ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές. Ο πρωθυπουργός απέφυγε κάθε αναφορά παρότι είχε... προαναγγείλει απάντηση επί του θέματος

Σύνταξη
Το σκάνδαλο των υποκλοπών έρχεται να στοιχειώσει και πάλι την κυβέρνηση μαζί μ’ εκείνο των Τεμπών
27.02.26

Το σκάνδαλο των υποκλοπών έρχεται να στοιχειώσει και πάλι την κυβέρνηση μαζί μ’ εκείνο των Τεμπών

Σκούρα τα πράγματα για την κυβέρνηση. Παραμονές της επετείου των Τεμπών και έχει να διαχειριστεί την αναβίωση μιας φοβερής υπόθεσης που η αλήθεια είναι ότι έκανε τα πάντα για την.. θάψει! Ήρθε όμως η απόφαση του δικαστηρίου και άλλαξε τα δεδομένα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ιράν: Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας
28.02.26

Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε στο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν - «Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα»

Σύνταξη
Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»
28.02.26

Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»

Ο Μικέλ Αρτέτα αναφέρθηκε στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Τσέλσι, αλλά και το αν υπάρχει πιθανότητα η ομάδα του να κατακτήσει και τους τέσσερις τίτλους που διεκδικεί.

Σύνταξη
Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;
28.02.26

Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;

Η ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» σε σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου ξεκινάει το ταξίδι της στους κινηματογράφους στις 26 Φεβρουαρίου κι ο Μορτ Κλωναράκη υποδύεται τη Δάφνη. Προσπαθήσαμε να μπούμε στο μυαλό του 23χρονου ηθοποιού της ελπιδοφόρας, νέας γενιάς του ελληνικού σινεμά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;
28.02.26

Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;

Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε καμία παρουσία στη δίκη για τις υποκλοπές. Παρότι αυτές αφορούσαν υπουργούς, δικαστικούς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας
28.02.26

Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας

Υπάρχουν αναφορές για κοινή επιχείρηση ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του προεδρικού Μεγάρου στην Τεχεράνη και εναντίον κτιρίων της κυβέρνησης του Ιράν

Σύνταξη
Συντάξεις: Έρχεται αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης – Το χρονικό «παράθυρο» του μέτρου
28.02.26

Έρχεται αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης - Το χρονικό «παράθυρο» του μέτρου

Οι πρώτες μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το προσδόκιμο ζωής, το οποίο μειώθηκε λόγω της πανδημίας, δεν έχει ανακάμψει, τόσο ώστε να συντρέχει λόγος για να εξεταστούν αλλαγές

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Μαρία Λαδά: «Να μην περιοριστεί η μνήμη της σε λόγια θλίψης» – Ένωση ΑμεΑ για το δυστύχημα
28.02.26

«Να μην περιοριστεί η μνήμη της Μαρίας Λαδά σε λόγια θλίψης» - Ένωση ΑμεΑ για δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος»

Ο «ΥΠΕΡΙΩΝ» υπογραμμίζει ότι το τραγικό περιστατικό στο «Ελ. Βενιζέλος» δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ακόμα ένα δυστύχημα, αλλά ως καμπανάκι για την ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας

Σύνταξη
Πώς θα λυθεί το κυκλοφοριακό στον Κηφισό – Οι προτάσεις του καθηγητή Ματσούκη
28.02.26

Πώς θα λυθεί το κυκλοφοριακό στον Κηφισό – Οι προτάσεις του καθηγητή Ματσούκη

Κρίσιμη επιλογή είναι η αναβάθμιση της παλαιάς εθνικής Ελευσίνα – Οινόφυτα για να πάρει μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας των φορτηγών που κατευθύνονται προς τη βόρεια Ελλάδα και να αποσυμφορηθεί ο Κηφισός

Σύνταξη
Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα
28.02.26

Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα

Τα περισσότερα από τα θύματα στη Βολιβία σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία, ακόμη και νταλίκα, προσπαθώντας να προσγειωθεί

Σύνταξη
