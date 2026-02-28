Έκτακτο ΚΥΣΕΑ μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την κοινή επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν, προκαλούν ανησυχία και στην ελληνική κυβέρνηση.

Για το λόγο αυτό, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ανακοίνωση:

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Στο τραπέζι του ΚΥΣΕΑ αναμένεται να τεθούν οι κίνδυνοι που υπάρχουν από την απάντηση του Ιράν σε ισραηλινούς και αμερικανικούς στόχους.