Ο Τραμπ επιβεβαίωσε στο Truth ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν στρατιωτική επίθεση ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν. Ειδικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανήρτησε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επιχείρηση δηλώνοντας ότι στοχεύει στην εξάλειψη των επικείμενων απειλών από το ιρανικό καθεστώς.

Η στρατιωτική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με κυβερνητικά κτίρια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις να βρίσκονται στο στόχαστρο τόσο στην Τεχεράνη όσο και σε άλλες πόλεις.

Ο αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στο Ιράν έκανε λόγο για μια «πολύ μοχθηρή, ριζοσπαστική δικτατορία», εναντίον της οποίας ο στρατός των ΗΠΑ αναλαμβάνει «μια μαζική και διαρκή επιχείρηση για να το αποτρέψει από το να απειλήσει την Αμερική και τα βασικά συμφέροντα της εθνικής μας ασφάλειας».

Ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε, επίσης, του Φρουρούς της Επανάστασης να καταθέσουν τα όπλα, «αλλιώς θα αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο». Ακολούθως, απευθυνόμενος στον ιρανικό λαό, είπε ότι «η ώρα της ελευθερίας σας πλησιάζει» με την προειδοποίηση ότι «οι βόμβες θα πέφτουν παντού», καταλήγοντας ότι «όταν τελειώσουμε, η κυβέρνηση θα είναι δική σας, να την αναλάβετε».

Τραμπ: Το Ιράν δεν πρέπει να αμφισβητεί τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ

«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας άμεσες απειλές από το ιρανικό καθεστώς, μια φαύλη ομάδα από πολύ σκληρούς, τρομερούς ανθρώπους», είπε μεταξύ άλλων ο αμερικανός πρόεδρος, στο οκτάλεπτο μήνυμά του.

Και πρόσθεσε: «Οι απειλητικές του δραστηριότητες θέτουν άμεσα σε κίνδυνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας, τις βάσεις μας στο εξωτερικό και τους συμμάχους μας σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Εδώ και 47 χρόνια, το ιρανικό καθεστώς φωνάζει ‘Θάνατος στην Αμερική’ και διεξάγει μια αδιάκοπη εκστρατεία αιματοχυσίας και μαζικών δολοφονιών, στοχεύοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας και αθώους ανθρώπους σε πολλές, πάρα πολλές χώρες», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Σε άλλο σημείο, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι «θα διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι ένα πολύ απλό μήνυμα. Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα. Αυτό το καθεστώς σύντομα θα μάθει ότι κανείς δεν πρέπει να αμφισβητεί τη δύναμη και την ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών».