Σε αναμμένα κάρβουνα κάθεται ολόκληρος ο πλανήτης, με τις ΗΠΑ να συνεχίζουν να απειλούν με επίθεση το Ιράν, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει λάβει ακόμη την τελική του απόφαση.

«Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που διαπραγματεύονται. Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα…», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ-Μπουσάιντι δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και συζήτησαν για τις συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη.

Ο αλ-Μπουσάιντι εμφανίστηκε αισιόδοξος λέγοντας ότι «η ειρήνη είναι εφικτή».

«Είμαι ευγνώμων για τη δέσμευσή τους και προσβλέπω σε περαιτέρω και αποφασιστική πρόοδο τις επόμενες ημέρες», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν στο X.

I met Vice President JD Vance today and shared details of the ongoing negotiation between the United States and Iran and the progress achieved so far. I am grateful for their engagement and look forward to further and decisive progress in the coming days. Peace is within our… pic.twitter.com/fMHxWV0jgl — Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 27, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το Ομάν είναι η χώρα που διαμεσολαβεί για τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, ο τρίτος γύρος των οποίων έγινε την Πέμπτη στη Γενεύη, ενώ αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα.

Ο Τραμπ λέει ότι δεν θέλει να χτυπήσει το Ιράν, αλλά «μερικές φορές πρέπει να το κάνεις»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) ότι δεν θέλει να χτυπήσει το Ιράν, «αλλά μερικές φορές πρέπει να το κάνεις».

«Δεν είμαι ευχαριστημένος με το γεγονός ότι δεν είναι πρόθυμοι να μας δώσουν αυτό που πρέπει να έχουμε. Θα έχουμε επιπλέον συνομιλίες σήμερα», πρόσθεσε.

«Δεν έχουμε πάρει τελική απόφαση. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που διαπραγματεύονται. Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα…», είπε, ανάμεσα σε άλλα, ο Αμερικανός πρόεδρος.

President Trump tells CBS News’ @nancycordes that he is «not happy» with the pace of progress in negotiations with Iran over its nuclear program, as tensions continue to ratchet up amid the administration’s deployment of military assets to the Middle East. Before leaving the… pic.twitter.com/5Xo0ayf1ub — CBS News (@CBSNews) February 27, 2026

Οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από το 2003

Οι ΗΠΑ όχι μόνο απειλούν το Ιράν, αλλά έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από τότε που εξαπέλυσαν τον πόλεμο κατά του Ιράκ το 2003.

Σήμερα έφτασε στο Ισραήλ το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford.

The USS Gerald R. Ford arrives in Israel https://t.co/B3AC4kYZba — Reuters (@Reuters) February 27, 2026

Την ώρα που χώρες προειδοποιούν τους πολίτες τους να αποχωρήσουν από το Ισραήλ και το Ιράν ή να μην ταξιδεύουν εκεί (ανάμεσά τους και η Ελλάδα), τα διεθνή ΜΜΕ κατακλύζονται από ρεπορτάζ για την αναδιάταξη των αμερικάνικων δυνάμεων στην περιοχή.

To Clash Report δημοσίευσε δύο χάρτες που αποτυπώνουν πού έχουν σταθμεύσει οι αεροπορικές και οι ναυτικές δυνάμεις οι ΗΠΑ.

Το Reuters, από τη δική του μεριά, δημοσίευσε δορυφορικές φωτογραφίες που δείχνουν ότι αυξήθηκε ο αριθμός των στρατιωτικών, βοηθητικών αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων είναι και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, σε μια σαουδαραβική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ, κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.

Σε μια δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης που τραβήχτηκε στις 21 Φεβρουαρίου διακρίνονται τουλάχιστον 43 αεροσκάφη στην αεροπορική βάση «Πρίγκιπα Σουλτάνου» της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια αντίστοιχη εικόνα της 17ης Φεβρουαρίου ήταν μόνο 27.

Στις 25 Φεβρουαρίου ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί στα 38.

Στα αεροπλάνα που εικονίζονται στη φωτογραφία της 21ης Φεβρουαρίου περιλαμβάνονταν 13 KC-135 Stratotankers της εταιρείας Boeing και έξι E-3 Sentry (γνωστά ως AWACS) της ίδιας εταιρείας, μεταξύ των συνολικά 29 μεγάλων αεροσκαφών με οπισθοκλινείς πτέρυγες που ήταν σταθμευμένα στη βάση, είπε στο πρακτορείο Reuters ένας αναλυτής εικόνων της Contested Ground.

Στη φωτογραφία της 17ης Φεβρουαρίου (μέσης ανάλυσης) διακρίνονταν 11 μεγάλα αεροσκάφη με οπισθοκλινείς πτέρυγες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου.

Ο Ρούμπιο επιβάλλει σιωπητήριο στους πρέσβεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ρεΜάρκο Ρούμπιο, ζήτησε από τους πσβευτές των ΗΠΑ στις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποφεύγουν «δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα μπορούσαν με οποιονδήποτε τρόπο να εξάψουν τα πνεύματα στην περιοχή», σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ρούμπιο έστειλε το συγκεκριμένο μήνυμα μετά την εμφάνιση του πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, στο podcast του Τάκερ Κάρλσον.

«Οι επικεφαλής των αποστολών πρέπει να αποφεύγουν κάθε σχόλιο για θέματα που θα μπορούσαν να εντείνουν τις εντάσεις ή να δημιουργήσουν σύγχυση σχετικά με την πολιτική των ΗΠΑ. Η πειθαρχία στα δημόσια μηνύματα είναι απαραίτητη, ειδικά αυτή τη στιγμή», ανέφερε το μήνυμα του Ρούμπιο.

Η συνέντευξη του Χάκαμπι προκάλεσε αντιδράσεις σε αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, καθώς δήλωσε ότι το Ισραήλ «έχει δικαίωμα» σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής.