Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Ιράν: Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή, πού έχουν συγκεντρωθεί τα στρατεύματα των ΗΠΑ – Χάρτες και βίντεο
Κόσμος 27 Φεβρουαρίου 2026, 22:45

Ιράν: Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή, πού έχουν συγκεντρωθεί τα στρατεύματα των ΗΠΑ – Χάρτες και βίντεο

«Η ειρήνη είναι εφικτή» δήλωσε ο ΥΠΕΞ του Ομάν, χώρας που διαμεσολαβεί ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν μετά τη συνάντησή του με τον Τζέι Ντι Βανς - Δεν έχει πάρει τελική απόφαση ο Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
A
A
Spotlight

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθεται ολόκληρος ο πλανήτης, με τις ΗΠΑ να συνεχίζουν να απειλούν με επίθεση το Ιράν, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει λάβει ακόμη την τελική του απόφαση.

«Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που διαπραγματεύονται. Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα…», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ-Μπουσάιντι δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και συζήτησαν για τις συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη.

Ο αλ-Μπουσάιντι εμφανίστηκε αισιόδοξος λέγοντας ότι «η ειρήνη είναι εφικτή».

«Είμαι ευγνώμων για τη δέσμευσή τους και προσβλέπω σε περαιτέρω και αποφασιστική πρόοδο τις επόμενες ημέρες», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν στο X.

Υπενθυμίζεται ότι το Ομάν είναι η χώρα που διαμεσολαβεί για τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, ο τρίτος γύρος των οποίων έγινε την Πέμπτη στη Γενεύη, ενώ αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα.

Ο Τραμπ λέει ότι δεν θέλει να χτυπήσει το Ιράν, αλλά «μερικές φορές πρέπει να το κάνεις»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) ότι δεν θέλει να χτυπήσει το Ιράν, «αλλά μερικές φορές πρέπει να το κάνεις».

«Δεν είμαι ευχαριστημένος με το γεγονός ότι δεν είναι πρόθυμοι να μας δώσουν αυτό που πρέπει να έχουμε. Θα έχουμε επιπλέον συνομιλίες σήμερα», πρόσθεσε.

«Δεν έχουμε πάρει τελική απόφαση. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που διαπραγματεύονται. Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα…», είπε, ανάμεσα σε άλλα, ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από το 2003

Οι ΗΠΑ όχι μόνο απειλούν το Ιράν, αλλά έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από τότε που εξαπέλυσαν τον πόλεμο κατά του Ιράκ το 2003.

Σήμερα έφτασε στο Ισραήλ το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Την ώρα που χώρες προειδοποιούν τους πολίτες τους να αποχωρήσουν από το Ισραήλ και το Ιράν ή να μην ταξιδεύουν εκεί (ανάμεσά τους και η Ελλάδα), τα διεθνή ΜΜΕ κατακλύζονται από ρεπορτάζ για την αναδιάταξη των αμερικάνικων δυνάμεων στην περιοχή.

To Clash Report δημοσίευσε δύο χάρτες που αποτυπώνουν πού έχουν σταθμεύσει οι αεροπορικές και οι ναυτικές δυνάμεις οι ΗΠΑ.

Το Reuters, από τη δική του μεριά, δημοσίευσε δορυφορικές φωτογραφίες που δείχνουν ότι αυξήθηκε ο αριθμός των στρατιωτικών, βοηθητικών αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων είναι και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, σε μια σαουδαραβική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ, κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.

Σε μια δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης που τραβήχτηκε στις 21 Φεβρουαρίου διακρίνονται τουλάχιστον 43 αεροσκάφη στην αεροπορική βάση «Πρίγκιπα Σουλτάνου» της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια αντίστοιχη εικόνα της 17ης Φεβρουαρίου ήταν μόνο 27.

Στις 25 Φεβρουαρίου ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί στα 38.

Στα αεροπλάνα που εικονίζονται στη φωτογραφία της 21ης Φεβρουαρίου περιλαμβάνονταν 13 KC-135 Stratotankers της εταιρείας Boeing και έξι E-3 Sentry (γνωστά ως AWACS) της ίδιας εταιρείας, μεταξύ των συνολικά 29 μεγάλων αεροσκαφών με οπισθοκλινείς πτέρυγες που ήταν σταθμευμένα στη βάση, είπε στο πρακτορείο Reuters ένας αναλυτής εικόνων της Contested Ground.

Στη φωτογραφία της 17ης Φεβρουαρίου (μέσης ανάλυσης) διακρίνονταν 11 μεγάλα αεροσκάφη με οπισθοκλινείς πτέρυγες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου.

Δείτε σχετικές φωτογραφίες:

Πηγή: Reuters

Πηγή: Reuters

Πηγή: Reuters

Πηγή: Reuters

Δείτε σχετικό βίντεο:

Ο Ρούμπιο επιβάλλει σιωπητήριο στους πρέσβεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ρεΜάρκο Ρούμπιο, ζήτησε από τους πσβευτές των ΗΠΑ στις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποφεύγουν «δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα μπορούσαν με οποιονδήποτε τρόπο να εξάψουν τα πνεύματα στην περιοχή», σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ρούμπιο έστειλε το συγκεκριμένο μήνυμα μετά την εμφάνιση του πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, στο podcast του Τάκερ Κάρλσον.

«Οι επικεφαλής των αποστολών πρέπει να αποφεύγουν κάθε σχόλιο για θέματα που θα μπορούσαν να εντείνουν τις εντάσεις ή να δημιουργήσουν σύγχυση σχετικά με την πολιτική των ΗΠΑ. Η πειθαρχία στα δημόσια μηνύματα είναι απαραίτητη, ειδικά αυτή τη στιγμή», ανέφερε το μήνυμα του Ρούμπιο.

Η συνέντευξη του Χάκαμπι προκάλεσε αντιδράσεις σε αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, καθώς δήλωσε ότι το Ισραήλ «έχει δικαίωμα» σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής.

Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Σύνταξη
