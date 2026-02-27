Υπουργείο Εξωτερικών: Οι Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε Ιράν, Ισραήλ και Παλαιστινιακά Εδάφη
Η ταξιδιωτική οδηγία εκδόθηκε καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.
Ταξιδιωτική οδηγία στους Έλληνες πολίτες εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών. Τους καλεί να αποφεύγουν τις επισκέψεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, εν μέσω φόβων ότι επίκειται αμερικανική στρατιωτική δράση στο Ιράν.
Το υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την κλιμακούμενη κρίση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και τον Ιράν.
Οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003, παρά το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Επίσης, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Τεχεράνη έχουν ανακοινώσει ότι ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.
Τόσο η Ουάσιγκτον όσο και άλλες πρωτεύουσες καλούν τους πολίτες τους είτε να φύγουν από το Ιράν και το Ισραήλ, είτε να αποφύγουν τα ταξίδια στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των χωρών αυτών είναι η Βρετανία και η Κίνα. ΗΠΑ και Βρετανία, επίσης, απομακρύνουν το προσωπικό των πρεσβειών του από χώρες της Μέσης Ανατολής.
