Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»
Κόσμος 27 Φεβρουαρίου 2026, 06:02

Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»

«Το Ιράν σήμερα είναι αποδυναμωμένο, αλλά παραμένει ικανό να επιβάλει κόστος», σημειώνει ο Πιερ Παχλαβί, πρόεδρος του Τμήματος Ασφάλειας και Διεθνών Υποθέσεων του Κολεγίου Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων

ΣυνέντευξηΙωάννα Κλεφτόγιαννη
A
A
Spotlight

«Το Ιράν σήμερα είναι αποδυναμωμένο, αλλά δεν καταρρέει. Η «ασύμμετρη ασπίδα» του έχει διαβρωθεί. Το στρατηγικό του βάθος έχει μειωθεί. Η εξάρτησή του από την Κίνα και τη Ρωσία έχει βαθύνει. Ωστόσο, παραμένει ικανό να επιβάλει κόστος. Ο πόλεμος μαζί του μπορεί όμως ακόμα να αποτραπεί. Αν ξεκινήσει, δεν θα παραμείνει απλός. Και αν φέρει αλλαγή καθεστώτος, δεν θα είναι γραμμική» προβλέπει, μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο δρ Πιερ Παχλαβί, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Ασφάλειας και Διεθνών Υποθέσεων και αναπληρωτής διευθυντής στο Τμήμα Αμυντικών Σπουδών του Κολεγίου Καναδικών Ενοπλων Δυνάμεων στο Τορόντο του Καναδά.

Αναμένετε κάτι νέο από τις σημερινές συνομιλίες στη Γενεύη; Μπορεί ακόμα να αποτραπεί ο πόλεμος;

Ναι, ο πόλεμος μπορεί ακόμα να αποτραπεί, κυρίως επειδή οι περισσότεροι κύριοι παράγοντες δεν έχουν δομικό συμφέρον για αυτόν. Για την Ισλαμική Δημοκρατία, ένας πόλεμος μεγάλης κλίμακας θα αποτελούσε υπαρξιακή απειλή για την επιβίωση του καθεστώτος. Για τις ΗΠΑ – συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης Τραμπ – υπάρχει μικρή όρεξη για μια ακόμη ανοιχτή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η πολιτική βάση παραμένει επιφυλακτική μετά τις δαπανηρές εμπειρίες του Ιράκ και του Αφγανιστάν.

Η Κίνα και η Ρωσία θα κινδύνευαν να χάσουν έναν πολύτιμο γεωπολιτικό εταίρο και ενεργειακό κόμβο. Οι πετρελαιομοναρχίες του Κόλπου και η Τουρκία, παρά την αντιπαλότητά τους με την Τεχεράνη, φοβούνται την περιφερειακή αποσταθεροποίηση και – παραδόξως – την εμφάνιση ενός μετα-ισλαμιστικού, δυνητικά φιλοδυτικού Ιράν που θα μπορούσε να διαταράξει τις περιφερειακές ισορροπίες.

Εξαίρεση μπορεί να αποτελεί το Ισραήλ, το οποίο θεωρεί την πυρηνική πορεία του Ιράν αφόρητη και, παραδόξως, τμήματα της ιρανικής ηγεσίας, που μπορεί να πιστεύουν ότι έχουν να χάσουν λίγα. Οι συνομιλίες της Γενεύης είναι απίθανο να οδηγήσουν σε κάποια σημαντική πρόοδο, αλλά μπορεί να δημιουργήσουν τακτική αποκλιμάκωση. Παύσεις, φόρμουλες αλληλουχίας ή μερικές ρυθμίσεις διαφάνειας.

Η διεθνής διαδικτυακή πλατφόρμα στοιχημάτων Polymarket δίνει 59% πιθανότητα για τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Εσείς τι θα στοιχηματίζατε;

Θα στοιχημάτιζα ότι ο κίνδυνος κλιμάκωσης παραμένει υπαρκτός, αλλά το ορθολογικό ιδιοτελές συμφέρον εξακολουθεί να ευνοεί την ανάσχεση έναντι του πλήρους πολέμου.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει για «περιορισμένο χτύπημα». Μπορεί να παραμείνει τέτοιο;

Στην αμερικανική στρατηγική σκέψη, το ιδανικό σενάριο είναι μια σύντομη, «χειρουργική» εκστρατεία, που θα υποβάθμιζε την πυρηνική και πυραυλική υποδομή, ίσως πυροδοτώντας και τον κατακερματισμό της ιρανικής ελίτ – ένα «σενάριο» αποκεφαλισμού της ηγεσίας, «τύπου Βενεζουέλας».

Ωστόσο, το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα. Οπως περιγράφεται στο ιρανικό δόγμα της «γκρίζας ζώνης», ολόκληρη η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στη μετατροπή σύντομων συμβατικών επεισοδίων σε παρατεταμένες, πολιτικά δαπανηρές αντιπαραθέσεις. Μόλις ξεκινήσουν οι κινητικές ανταλλαγές, η διαχείριση της κλιμάκωσης γίνεται εξαιρετικά περίπλοκη.

Ενα περιορισμένο χτύπημα θα μπορούσε να παραμείνει περιορισμένο – αλλά μόνο εάν το Ιράν βαθμονομήσει τα αντίποινά του. Εάν η Τεχεράνη αντιληφθεί ότι διακυβεύεται η επιβίωση του καθεστώτος, τα όρια κλιμάκωσης θα μπορούσαν να μετατοπιστούν δραματικά. Η Ιστορία δείχνει ότι οι περιορισμένοι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή σπάνια παραμένουν «τακτοποιημένα» περιορισμένοι.

Τι είδους ζημιά θα μπορούσε να προκαλέσει η Τεχεράνη;

Τα αντίποινα του Ιράν πιθανότατα θα ακολουθούσαν τη λογική που περιγράφεται, στο πλαίσιο «μωσαϊκής άμυνας» του Ιράν και στην προσέγγιση της «γκρίζας ζώνης». Ξεκινώντας, κατ’ αρχάς, με βαλλιστικές επιθέσεις και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το Ιράν διατηρεί σημαντικές δυνατότητες και στα δυο. Ακόμα κι αν η ισραηλινή και η αμερικανική αεράμυνα υπερβούν τις προσδοκίες στις αναχαιτίσεις, οι τακτικές κορεσμού μπορούν να δημιουργήσουν οικονομικές, ψυχολογικές διαταραχές και προβλήματα στις υποδομές.

Οι κρίσιμες υποδομές –  ενεργειακοί τερματικοί σταθμοί, λιμάνια, μονάδες αφαλάτωσης, στρατιωτικές βάσεις – θα ήταν πρωταρχικοί στόχοι. Τα αντίποινα θα συνέχιζαν με πιέσεις διά αντιπροσώπων.

Ο «Αξονας της Αντίστασης» έχει υποβαθμιστεί από το 2024-2025.

Αλλά δεν έχει εξαλειφθεί. Οι ιρακινές πολιτοφυλακές, οι Χούθι και τα εναπομείναντα λιβανέζικα στοιχεία θα μπορούσαν να ασκήσουν βαθμονομημένη πίεση στις θέσεις και τις θαλάσσιες οδούς των ΗΠΑ. Τρίτη μορφή αντιποίνων μπορεί να είναι η μόχλευση στα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δεν μπορεί να τα κλείσει μόνιμα, αλλά ακόμη και προσωρινή διαταραχή θα σόκαρε τις παγκόσμιες αγορές.

Τέταρτος μοχλός αντιποίνων είναι οι κυβερνο-επιχειρήσεις. Το κυβερνο-οικοσύστημα του Ιράν επιτρέπει δολιοφθορές, διαταραχές των υποδομών και εκστρατείες επιρροής, με στόχο τις δυτικές κοινωνίες. Αυτός είναι ένας τομέας όπου η Τεχεράνη μπορεί να επιβάλει δυσανάλογα υψηλό κόστος. Τέλος, υπάρχει και η δυνατότητα κλιμάκωσης, σε καθεστώς υπαρξιακής πίεσης.

Με ποιον τρόπο;

Εάν η επιβίωση του καθεστώτος απειλείται άμεσα, τα μη συμβατικά σενάρια κλιμάκωσης, συμπεριλαμβανομένων των ραδιολογικών επιλογών – σε ένα σενάριο αήθους βομβαρδισμού – δεν μπορούν να αποκλειστούν εντελώς. Αν και δεν είναι αναπόφευκτο, η απρόβλεπτη κατάσταση αυξάνεται απότομα, υπό υπαρξιακή πίεση. Εν ολίγοις, το Ιράν δεν μπορεί να νικήσει τις ΗΠΑ συμβατικά. Αλλά μπορεί να κάνει τη νίκη δαπανηρή, παρατεταμένη και πολιτικά αποσταθεροποιητική.

Ο «αποκεφαλισμός» της ιρανικής ηγεσίας, κατ’ αρχάς, με τη δολοφονία του Χαμενεΐ, είναι βιώσιμη στρατηγική;

Παραδόξως, η απομάκρυνση του Χαμενεΐ θα μπορούσε, σε κάποιον βαθμό, να επιταχύνει μια ελεγχόμενη εσωτερική μετάβαση – πιθανώς ένα «ήπιο πραξικόπημα» με επικεφαλής ανώτερους αξιωματικούς των Φρουρών της Επανάστασης, όπου θα διατηρούνταν οι βασικές δομές εξουσίας. Ενα τέτοιο αποτέλεσμα – ήτοι, ένα λιγότερο ιδεολογικό, πιο ρεαλιστικό Ιράν ευθυγραμμισμένο με τη στρατηγική τους αρχιτεκτονική – θα μπορούσε να ταιριάξει στη Ρωσία και την Κίνα.

Ο «αποκεφαλισμός» είναι διαταρακτικός. Δεν είναι συνώνυμο της κατάρρευσης του καθεστώτος. Γενικότερα, η εξωτερικά επιβαλλόμενη αλλαγή καθεστώτος σπάνια παράγει νομιμότητα. Φέρει το στίγμα της ξένης επιβολής, ειδικά στο Ιράν, όπου η ιστορική μνήμη ξένων παρεμβάσεων – από το 1941 και το 1953 έως τον κακόβουλο ιό Stuxnet – τροφοδοτεί ένα βαθιά ριζωμένο αντανακλαστικό κυριαρχίας. Οι Ιρανοί προστατεύουν σθεναρά την εθνική τους ανεξαρτησία. Ο μηχανισμός πάντως ασφαλείας του καθεστώτος είναι πυκνός, προσαρμοστικός και ιδεολογικά σκληρoπυρηνικός.

Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Στη χώρα μας στις εκλογές ο λαός δεν αποφασίζει μόνο ποιο κόμμα θέλει να κυβερνήσει, αποφασίζει και ποιον θέλει να έχει πρωθυπουργό
Interviews 25.02.26

Κακλαμάνης: Στη χώρα μας στις εκλογές ο λαός δεν αποφασίζει μόνο ποιο κόμμα θέλει να κυβερνήσει, αποφασίζει και ποιον θέλει να έχει πρωθυπουργό

Με την πείρα του ως ένας εκ των μακροβιότερων κοινοβουλευτικών ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αναλύει τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, κάνει πρόβλεψη για τις εκλογές, μιλά για όσα πληγώνουν τη ΝΔ και τις ισορροπίες με Κ.Καραμανλή και Α.Σαμαρά. Το επίπεδο στη Βουλή έχει πέσει, παραδέχεται και προαναγγέλλει αλλαγές στον κανονισμό σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σύνταξη
Ράμμος: Συνταγματικό σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων οι υποκλοπές, η μεγάλη εικόνα παραμένει κρυφή
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Ράμμος: Συνταγματικό σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων οι υποκλοπές, η μεγάλη εικόνα παραμένει κρυφή

Πρωταγωνιστής ως πρόεδρος της ΑΔΑΕ σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, τις υποκλοπές, ο Χρήστος Ράμμος μιλά ευθαρσώς για την ανεπούλωτη πληγή στο Κράτος Δικαίου, τη στάση που κράτησαν κυβέρνηση και δικαστικοί στη διερεύνησή του και εξηγεί γιατί το σκάνδαλο αυτό αφορά και απειλεί τα δικαιώματα κάθε πολίτη της χώρας.

Σύνταξη
«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βενιζέλος: Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε, ωμά, το άρθρο 86 για να προστατέψει υπουργούς για υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ
Interviews 11.02.26

Βενιζέλος: Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε, ωμά, το άρθρο 86 για να προστατέψει υπουργούς για υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το Σύνταγμα ταπεινώνεται» τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Με λόγο αιχμηρό και ενάργεια μιλά για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, τα ελληνοτουρκικά, αναλύει την πρωτόγνωρη και επικίνδυνη συγκυρία και κρίνει αυστηρά τους πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής.

Σύνταξη
Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν
World Tourism Barometer 27.02.26

Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν

Με περισσότερους από 1,5 δισ. διεθνείς ταξιδιώτες το 2025 και προοπτική ρεκόρ το 2026, η τουριστική ανάπτυξη μετατοπίζεται από τους παραδοσιακούς κορεσμένους προορισμούς σε χώρες με ισχυρή ταυτότητα και βιώσιμη στρατηγική

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σκάνδαλο υποκλοπών: Θύελλα στη σκιά της απόφασης – Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση
«Ανοίγει» ξανά η υπόθεση 27.02.26

Θύελλα στη σκιά της απόφασης για τις υποκλοπές - Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση

Η ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ανοίγει τον δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης. Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση. Στο «στόχαστρο» Μητσοτάκης - Γρηγοριάδης. Το εξώδικο του πρωθυπουργικού ανιψιού στον Τσίπρα και ο «ο φόβος» που «αλλάζει στρατόπεδο».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο
The Economist 27.02.26

Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο

Όλοι φοβούνται ότι συμφωνία δεν θα υπάρξει –και πως ο Τραμπ θα υλοποιήσει την απειλή του για στρατιωτική δράση στο Ιράν. Ο ίδιος άλλωστε αλλάζει διαρκώς άποψη και απαιτήσεις έναντι της Τεχεράνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής
Γενναιόδωρος 27.02.26

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής

Ένας άγνωστος άνδρας ονόματι Τόνι, βοήθησε κάποτε οικονομικά την Τζέσι Μπάκλεϊ για να συνεχίσει τις σπουδές της στην υποκριτική - Πώς συνέβη όμως αυτό;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους
Παραδοσιακά αρτοποιεία 27.02.26

Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους

Η διαμάχη για το αν πρέπει να λέγονται φούρνοι οι χώροι που σερβίρουν προκατεψυγμένο και ζεσταμένο ψωμί έφτασε στη Βουλή. Τι απαντά το υπ. Ανάπτυξης στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γ. Νικητιάδη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ο ΓΓ του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις δύο χώρες
«Κήρυξη πολέμου» 27.02.26

Ο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση σε Αφγανιστάν και Πακιστάν

Ο Γκουτέρες προτρέπει Αφγανιστάν και Πακιστάν «να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου» και να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση των «διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»
Βενεζουέλα 27.02.26

Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», αξίωσε η Ροντρίγκες, απευθυνόμενη στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Σύνταξη
Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν
Διεθνής Οικονομία 27.02.26

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Σύνταξη
Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
Waymo - Tesla 27.02.26

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αφγανιστάν: Αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στην πρωτεύουσα Καμπούλ και άλλες περιοχές
Αφγανιστάν 27.02.26

Το Πακιστάν βομβαρδίζει την Καμπούλ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Πακιστάν, σε αντίποινα για τις αφγανικές επιθέσεις στα πακιστανικά σύνορα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του
Τεχνική λεπτομέρεια 27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του

Οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν στην Βενεζουέλα να πληρώσει την νομική υπεράσπιση του Μαδούρο και ο ηγέτης της χώρας ζητά την απόρριψη των κατηγοριών για «παραβίαση του δικαιώματος νομικής συνδρομής»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις
Γονικός έλεγχος 26.02.26

ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις

«Ενδέχεται κάποιες φορές να ενημερώνουμε τους γονείς χωρίς να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος», ανέφερε η εταιρεία. Αλλά εκτιμά ότι έτσι γίνεται μια καλή αρχή για την προστασία των παιδιών και το μέτρο θα επεκταθεί και αλλού.

Σύνταξη
