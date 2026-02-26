Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford απέπλευσε από τη Σούδα και κατευθύνεται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, ενώ οι διαπραγματευτικές ομάδες του Ιράν και των ΗΠΑ βρίσκονται στη Γενεύη για τις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Ο ΥΠΕΞ του Ομάν, αλ-Μπουσάιντι, που έχει τον μεσολαβητικό ρόλο στην πρεσβεία της χώρας του στη Γενεύη όπου διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις δήλωσε ότι οι αμερικανοί «διαπραγματευτές επέδειξαν άνευ προηγουμένου καλή διάθεση σε νέες και δημιουργικές ιδέες και λύσεις».

Νωρίτερα το Ιράν υπέβαλε στον αλ Μπουσάιντι προσχέδιο συμφωνίας, που για την Τεχεράνη θα κρίνει τη σοβαρότητα των ΗΠΑ στη δέσμευσή τους στη διπλωματία.

Εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για ξέσπασμα πολέμου, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι σε αυτή την περίπτωση «δεν θα υπάρξει νίκη για κανέναν – θα είναι ένας καταστροφικός πόλεμος».

Αμερικανοί αξιωματούχοι ενώ λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προκρίνει τη διπλωματική λύση έναντι της επίθεσης συνεχίζουν να ανεβάζουν τους τόνους με πολεμικές δηλώσεις. Ο αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χθες Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ εκτός από μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στην οποία ζητούν μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου από την Τεχεράνη, θέτουν ως όρο και τον περιορισμό του πυραυλικού οπλοστασίου της χώρας της Μέσης Ανατολής.

Διχασμένοι οι σύμβουλοι του Τραμπ

Οι αμερικανοί αξιωματούχοι που είναι γύρω από τον Τραμπ είναι διχασμένοι για το ποια πρέπει να είναι η φύση της επίθεσης στο Ιράν, εάν δεν βγει λευκός καπνός από τις διαπραγματεύσεις.

Τα «γεράκια» όπως και το Ισραήλ ζητούν ολοκληρωτικό πόλεμο κρίνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εκμεταλλευτούν ότι το Ιράν είναι σε αδύναμη φάση, ενώ άλλοι συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού προειδοποιούν για απώλειες εάν υπάρξει εκταταμένη επιχείρηση.

Στο τραπέζι έχει πέσει και το σενάριο της δολοφονίας ηγετών του Ιράν, μεταξύ αυτών και του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ενώ αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν στο Politco ότι μία διέξοδος για την Ουάσιγκτον θα ήταν να επιτεθεί πρώτο το Ισραήλ και έτσι να έχουν μεγαλύτερη νομιμοποιητική βάση για να απαντήσουν με επίθεση σε πιθανά αντίποινα της Τεχεράνης.

Οι συνομιλίες στη Γενεύη θεωρούνται μία κρίσιμη καμπή για το πού θα γείρει η πλάστιγγα και εάν τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ θα αξιοποιήσει την τεράστια στρατιωτική δύναμη που έχει συγκεντρώσει στον Κόλπο.