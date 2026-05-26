Τρίτη 26 Μαϊου 2026
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Φτώχεια: Σε κίνδυνο 1 στους 5 πολίτες στην Ελλάδα
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Μαΐου 2026, 17:48

Φτώχεια: Σε κίνδυνο 1 στους 5 πολίτες στην Ελλάδα

Η φτώχεια στην Ελλάδα καταλαμβάνει το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, πίσω μόνο από Λιθουανία, Λετονία και Βουλγαρία

Σχεδόν ένας στους πέντε πολίτες (19,6%) στην Ελλάδα διατρέχει κίνδυνο φτώχειας, με βάση τις προβλέψεις της Eurostat για τα εισοδήματα της περιόδου 2025, ένα ποσοστό που παραμένει γενικά στάσιμο αλλά δεν παύει να είναι το τέταρτο υψηλότερο στην ΕΕ, πίσω μόνο από τη Λιθουανία (22,6%), τη Λετονία (22%) και τη Βουλγαρία (21,2%).

Ο πίνακας 1 παρουσιάζει το ποσοστό κινδύνου φτώχειας (AROP) σύμφωνα με την έρευνα EU-SILC 2025, καθώς και τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις AROP για το εισόδημα του 2025.

Σύμφωνα με την έρευνα EU-SILC 2025, η Δανία, το Βέλγιο και η Τσεχία κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας (11,8 %, 10,9 % και 9,6 %, αντίστοιχα).

Για το 2025, ο δείκτης AROP αναμένεται να παραμείνει σταθερός στις περισσότερες χώρες (18), να μειωθεί στην Ισπανία και τη Ρουμανία και να αυξηθεί σε 5 (Γερμανία, Ιρλανδία, Κροατία, Ουγγαρία και Σλοβενία).

Σε επίπεδο ΕΕ, το 16,3% του πληθυσμού διέτρεχε κίνδυνο φτώχειας σύμφωνα με την έρευνα EU-SILC 2025 (η οποία καλύπτει τα εισοδήματα του 2024).

Οι προσωρινές εκτιμήσεις για τα εισοδήματα του 2025 δείχνουν συνολική σταθερότητα, με ελαφρά αύξηση του ποσοστού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας στο 16,4%, σε σύγκριση με το 16,3% το 2024.

Αύξηση 6,2% στο διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα

Το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα σε ευρώ σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της EU-SILC 2025, αυξήθηκε κατά 6,2 % από το οικονομικό έτος 2023 έως το οικονομικό έτος 2024. Για το εισόδημα του 2025, οι προσωρινές εκτιμήσεις προβλέπουν συνολική αύξηση 3,5 %, με στατιστικά σημαντικές θετικές μεταβολές να αναμένονται σε όλες τις χώρες. Αυτό υποδηλώνει επιβράδυνση, καθώς η εκτιμώμενη αύξηση είναι σχεδόν η μισή από το ποσοστό που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα 3 έτη, όταν οι αυξήσεις υπερέβαιναν σταθερά το 6 %.

Τα στοιχεία της EU-SILC 2025 δείχνουν ότι, σε επίπεδο ΕΕ, το πραγματικό εισόδημα το 2024 ήταν 3,6 % υψηλότερο από το προηγούμενο οικονομικό έτος. Οι προσωρινές εκτιμήσεις για το εισόδημα του 2025 δείχνουν στατιστικά σημαντική αύξηση 1,2 %. Το πραγματικό εισόδημα το 2025 προβλέπεται να αυξηθεί σε 17 από τις 25 χώρες για τις οποίες υπάρχουν εκτιμήσεις και να παραμείνει σταθερό στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία. Αντίθετα, η Εσθονία αναμένεται να καταγράψει μείωση

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τις μεταβολές του διάμεσου εισοδήματος σε εθνικό επίπεδο, τόσο σε ονομαστικούς όσο και σε πραγματικούς όρους, σύμφωνα με την έρευνα EU-SILC 2025 (οικονομικό έτος 2024), μαζί με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το οικονομικό έτος 2025. Μεταξύ των ετών εισοδήματος 2023 και 2024 (που καλύπτονται από τις έρευνες EU-SILC 2024 και 2025, αντίστοιχα), το διάμεσο εισόδημα αυξήθηκε σε όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από το Λουξεμβούργο, όπου μειώθηκε κατά 1,5 %. Μεταξύ των χωρών που σημείωσαν αύξηση, η Σλοβακία (27,7 %) και η Κροατία (22 %) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ το Βέλγιο (2,8 %) κατέγραψε τη μικρότερη αύξηση. Το διάμεσο εισόδημα στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 7,8%.

Σε πραγματικούς όρους, κατά την ίδια περίοδο, 3 χώρες παρουσίασαν αρνητικές μεταβολές (Ρουμανία -0,8 %, Βέλγιο -1,5 % και Λουξεμβούργο -3,7 %). Από τις υπόλοιπες 22 χώρες, όπου το πραγματικό εισόδημα το 2024 (EU-SILC 2025) ήταν υψηλότερο από ό,τι το 2023 (EU-SILC 2024), η Σλοβακία (23,8 %) και η Κροατία (17,3 %) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις.

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις σε ονομαστικούς όρους για το εισόδημα του 2025 δείχνουν θετικές μεταβολές και για τις 25 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες εκτιμήσεις.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκανε το «5 στα 5» με βοήθειες από Allwyn και Metlen

ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα
ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα

Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική νέα έρευνα
Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική νέα έρευνα

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης

Τουρισμός: Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού «θαύματος» – Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση
Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού τουριστικού «θαύματος» - Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση

Μετανάστευση: Αναζητώντας άλλη στέγη – Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση – Οι πρωτιές της Ευρώπης
Αναζητώντας άλλη στέγη - Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση - Οι πρωτιές της Ευρώπης

Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης

Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;
Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού
Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού

Mandalorian: Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα
Ο άνθρωπος πίσω από τη στολή του Mandalorian - Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα

Ανδρουλάκης: Μην αυταπατάστε κ. Μητσοτάκη, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο
Ανδρουλάκης: Μην αυταπατάστε κ. Μητσοτάκη, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα – Τον αποχαιρετούν πρώην συμπαίκτες του (pics)
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα – Τον αποχαιρετούν πρώην συμπαίκτες του (pics)

«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη
«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη

Ζάκυνθος: Ρίσκαρε τη ζωή του για μια… selfie o 22χρονος τουρίστας που έπεσε στον γκρεμό στην παραλία του Ναυαγίου
Ζάκυνθος: Ρίσκαρε τη ζωή του για μια… selfie o 22χρονος τουρίστας που έπεσε στον γκρεμό στην παραλία του Ναυαγίου

Ντον Τζούνιορ: Γάμος-αστραπή και ο εμφύλιος της δυναστείας στο φως – Ηχηρές απουσίες από Μελάνια, Μπάρον και Ντόναλντ Τραμπ
Ντον Τζούνιορ: Γάμος-αστραπή και ο εμφύλιος της δυναστείας στο φως – Ηχηρές απουσίες από Μελάνια, Μπάρον και Ντόναλντ Τραμπ

Κρήτη: Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης
Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης στην Κρήτη – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης

Ιρλανδία: Θέλει να απαγορεύσει τις εισαγωγές αγαθών από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Ιρλανδία: Θέλει να απαγορεύσει τις εισαγωγές αγαθών από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

«Θεραπείες» μεταστροφής: Βασανιστήρια με ψευδοεπιστημονικό μανδύα – Πώς η Ελλάδα τις επιτρέπει από το παράθυρο
«Θεραπείες» μεταστροφής: Βασανιστήρια με ψευδοεπιστημονικό μανδύα – Πώς η Ελλάδα τις επιτρέπει από το παράθυρο

Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν
Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν

Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή δήλωσαν οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων
Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή δήλωσαν οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων

ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα
ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

