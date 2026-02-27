newspaper
Ιράν: Ολόκληρη η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ – Το USS Gerald R. Ford στο Ισραήλ
27 Φεβρουαρίου 2026

Ιράν: Ολόκληρη η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ – Το USS Gerald R. Ford στο Ισραήλ

Μέτρα προφύλαξης από ΗΠΑ, Βρετανία, Κίνα για τους πολίτες τους στη Μέση Ανατολή - Ο ΥΠΕΞ του Ομάν συναντά σήμερα τον Βανς - Ανακοίνωση ΔΟΑΕ για το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν 

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, USS Gerald R. Ford έφτασε στο Ισραήλ, ενώ ολόκληρη η Μέση Ανατολή είναι σε αναβρασμό εν αναμονή της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για το εάν και πότε θα πλήξει το Ιράν.

Τύμπανα πολέμου ηχούν στη Μέση Ανατολή

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003.

Μέτρα προφύλαξης από ΗΠΑ, Βρετανία, Κίνα

Ο Αμερικανός πρέσβης Μάικ Χάκαμπι έστειλε email στους υπαλλήλους της πρεσβείας σήμερα Παρασκευή ότι εάν επιθυμούν να εγκαταλείψουν το Ισραήλ, θα πρέπει να το κάνουν αμέσως, σύμφωνα με τους New York Times.

Οι υπάλληλοι που επιθυμούν να εγκαταλείψουν το Ισραήλ «θα πρέπει να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ», έγραφε το email που έστειλε ο πρέσβης στο προσωπικό του στις 10:24 π.μ., σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα.

Νωρίτερα η αμερικανική πρεσβεία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι επιτρεπόταν στη μη απαραίτητο προσωπικό της πρεσβείας και τις οικογένειές τους να αναχωρήσουν από το Ισραήλ για «λόγους ασφαλείας».

Σύμφωνα με την ταξιδιωτική οδηγία, όσοι σκέφτονται να εγκαταλείψουν το Ισραήλ θα πρέπει να το πράξουν «όσο υπάρχουν διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

«Αυξανόμενοι κίνδυνοι για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή»

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι απέσυρε προσωρινά το προσωπικό της από το Ιράν λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και αφορά την ασφάλεια στην περιοχή.

Η κινεζική πρεσβεία στο Ισραήλ ζήτησε την Παρασκευή από τους πολίτες της που ζουν εκεί να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας και την ετοιμότητά τους για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, επικαλούμενη «αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή».

Οι Κινέζοι υπήκοοι που διαμένουν στο Ισραήλ πρέπει να παρακολουθούν στενά τις νέες εξελίξεις και τις πληροφορίες που δημοσιεύουν οι ισραηλινές αρχές, ανέφερε η κινεζική πρεσβεία σε ανακοίνωσή της. Οι πολίτες πρέπει επίσης να αποφεύγουν τα ταξίδια εκτός της χώρας, εκτός αν είναι απαραίτητα, πρόσθεσε.

Νωρίτερα την Παρασκευή, η Κίνα συμβούλεψε τους υπηκόους της να αποφύγουν τα ταξίδια στο Ιράν και προέτρεψε όσους βρίσκονται στη χώρα να απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατό, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον κλιμακώνονται.

Ο δήμαρχος της Μπερ Σεβά ανακοίνωσε ότι ανοίγουν τα καταφύγια της πόλης λόγω της ανησυχίας για επικείμενο αμερικανικό χτύπημα στο Ιράν και πιθανά αντίποινα της Τεχεράνης.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ο ΥΠΕΞ του Ομάν συναντά σήμερα τον Βανς

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντ αλ-Μπουσάιντι αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχος, δήλωσε πηγή που γνωρίζει για το θέμα, όπως μεταδίδουν Reuters και Haaretz.

Στόχος της συνάντησης είναι η αποτροπή ενός πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν, σύμφωνα με το MS NOW.

Υπενθυμίζεται ότι το Ομάν είναι η χώρα που διαμεσολαβεί στις έμμεσες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, οι οποίες συνεχίζονται.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ανακοίνωση ΔΟΑΕ για το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν

Μέρος του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, κοντά σε βαθμίδα για κατασκευή όπλων, έχει αποθηκευτεί σε υπόγειο χώρο του ιρανικού πυρηνικού εργοστασίου στην Ισφαχάν, τόνισε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΔΕ ή IAEA στα αγγλικά) σε εμπιστευτική έκθεση που εστάλη σήμερα στα κράτη μέλη του Οργανισμού, σύμφωνα με το Reuters που είδε την έκθεση.

Είναι η πρώτη φορά που ο ΔΟΑΕ αναφέρει τοποθεσία που έχει αποθηκευτεί ουράνιο εμπλουτισμένο σε ποσοστό καθαρότητας έως και 60%, ποσοστό που βρίσκεται κοντά στο 90% καθαρότητας που θεωρείται το ιδανικό επίπεδο καθαρότητας σε ισότοπο Ουρανίου-235 (U-235) για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Η είσοδος του συγκροτήματος της σήραγγας χτυπήθηκε από στρατιωτικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ τον Ιούνιο, αλλά η εγκατάσταση φαίνεται σε μεγάλο βαθμό άθικτη, δήλωσαν διπλωμάτες.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, που επικαλείται επίσης την εμπιστευτική έκθεση όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι συζητήσεις τεχνικού χαρακτήρα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη.

«Οι συζητήσεις τεχνικού χαρακτήρα θα πραγματοποιηθούν στη Βιέννη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ξεκινά στις 2 Μαρτίου 2026», σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, η οποία επιβεβαιώνει ότι ο επικεφαλής του Οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, συμμετείχε στις ιρανοαμερικανικές συνομιλίες της 17ης και 26ης Φεβρουαρίου.

Ο ΔΟΑΕ κάλεσε παράλληλα το Ιράν να συνεργαστεί «εποικοδομητικά», απαντώντας «με άκρως επείγοντα χαρακτήρα» στο αίτημα του Οργανισμού να επαληθεύσει όλες τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

Ο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στο Ισραήλ την ερχόμενη εβδομάδα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα ταξιδέψει την επόμενη εβδομάδα στο Ισραήλ, όπου θα έχει συζητήσεις για το θέμα του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σήμερα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι ο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στο Ισραήλ στις 2-3 Μαρτίου.

Ο Ρούμπιο θα πραγματοποιήσεις συζητήσεις για την κατάσταση στον Λίβανο και για το «ειρηνευτικό σχέδιο» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

