Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν
Πολιτική 28 Φεβρουαρίου 2026, 13:08

Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν

Το ΥΠΕΞ ενεργοποίησε την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά το χτύπημα στο Ιράν.

Ενεργοποιήθηκε από το πρωί του Σαββάτου η τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, μετά το χτύπημα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν, από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε από σήμερα την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης +30 210 3681730, +30 210 3681350 (Κρυπτογραφική Υπηρεσία) για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Σε ετοιμότητα η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών

Την ίδια στιγμή σε ετοιμότητα παραμένει η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ όπως τόνιζαν αρμόδιες πηγές στο in, η ελληνική διπλωματία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αξιολογεί διαρκώς την κατάσταση.

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν αιτήματα για απομάκρυνση Ελλήνων πολιτών είτε από το Ιράν είτε από το Ισραήλ, με τις ίδιες πηγές να σημειώνουν πως αυτή τη στιγμή με δεδομένο ότι οι εναέριοι χώροι έχουν κλείσει κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατόν.

Να αποφεύγονται οι επισκέψεις σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά εδάφη και Ιράν

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πλήρη ετοιμότητα είναι και οι πρεσβείες της Ελλάδας σε Ισραήλ και Ιράν, με το προσωπικό να παραμένει στις θέσεις τους, με εξαίρεση δύο υπαλλήλους που είχαν εγκαταλείψει την Τεχεράνη, ήδη από τον Ιούνιο του 2025, για λόγους ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εκδόσει και σχετική οδηγία για αποφυγή επισκέψεων σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά Εδάφη και Ιράν. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Παρασκευής «το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν».

