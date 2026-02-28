ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων
Το ΚΚΕ «προειδοποιεί εδώ και χρόνια για αυτούς τους κινδύνους, καταγγέλλοντας τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ για την εγκατάσταση και επέκταση των στρατιωτικών τους βάσεων στην Ελλάδα»
- Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία, λέει ο Βούτσιτς
- Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα – Νεκρή 94χρονη, συνελήφθη 29χρονος οδηγός
- «Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται
- Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και πρώην δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Πατσιλινάκος
«Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ ότι τίθενται σε ισχύ έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην αμερικανική βάση της Σούδας στην Κρήτη και σε άλλες αμερικανικές εγκαταστάσεις στη χώρα επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ως ορμητήριο των ΗΠΑ και του Ισραήλ, μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων και οδηγεί τον λαό σε μεγάλες περιπέτειες», τονίζει το ΚΚΕ.
Και σημειώνει πως «η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες, γιατί υιοθετεί όλα τα γελοία προσχήματα του πολέμου και πρωτοστατεί στους αμερικανοϊσραηλινούς σχεδιασμούς».
«Παραπάνω από υπαρκτοί οι κίνδυνοι» για την Ελλάδα
Όπως αναφέρει ο Περισσός, «το γεγονός ότι ήδη, ως αντίποινα, πλήττονται με πυραύλους αντίστοιχες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή δείχνει ότι αυτοί οι κίνδυνοι είναι παραπάνω από υπαρκτοί», ενώ υπενθυμίζει πως «το ΚΚΕ προειδοποιεί εδώ και χρόνια για αυτούς τους κινδύνους καταγγέλλοντας τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ που υπέγραψαν η σημερινή κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες για την εγκατάσταση και επέκταση των στρατιωτικών τους βάσεων στην Ελλάδα».
«Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει την ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας του λαού, οι αντιπολεμικές κινητοποιήσεις για την απεμπλοκή της Ελλάδας από το μακελειό», επισημαίνει, ζητώντας «εδώ και τώρα να κλείσουν οι ‘σφηκοφωλιές’ του ιμπεριαλισμού στην Ελλάδα, η βάση της Σούδας και οι άλλες στρατιωτικές βάσεις, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού από την Ερυθρά Θάλασσα. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των Ελλήνων ναυτεργατών κι άλλων εργαζομένων που βρίσκονται στην περιοχή».
- Ιρανικός πύραυλος φέρεται να χτύπησε αμερικανική βάση στην Ιορδανία [βίντεο]
- Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν
- Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ για τις εξελίξεις στο Ιράν
- Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν
- Η αντίδραση της Ρωσίας και της Κίνας στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν
- Ιράν: Απειλεί να μην αγωνιστεί στο Μουντιάλ μετά τις επιθέσεις!
- Οβιέδο – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1: «Απόδραση» στις καθυστερήσεις για τους «ροχιμπλάνκος»
- ΗΠΑ: Η έλλειψη σοβαρότητας του Ιράν στις συνομιλίες δεν άφησαν άλλη επιλογή στον Τραμπ παρά να επιτεθεί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις