Ακυρώσεις πτήσεων προς χώρες της Μέσης Ανατολής σημειώθηκαν σήμερα από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω της έκρυθμης πολεμικής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή, μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Οι ακυρώσεις αναμένεται να αυξηθούν ανάλογα με τις εξελίξεις, καθώς έχει κλείσει ο εναέριος χώρος σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι έχουν καταγραφεί περίπου 20 ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων προς την Αθήνα, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί ανάλογα με τις εξελίξεις, καθώς έχει κλείσει ο εναέριος χώρος σε χώρες όπως Ισραήλ, Ιράν, Ιράκ, τμήμα της Συρίας, Μπαχρέιν και Ντόχα.

Ήδη η Aegean έχει προχωρήσει σε ακυρώσεις μέχρι και τη Δευτέρα, από και προς τα Διεθνή Αεροδρόμια Μπεν Γκιουριόν στο Τελ Αβίβ, Ράφικ Χαρίρι στην Βηρυτό και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ερμπίλ.

Η εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση, προκειμένου να προχωρήσει σε προσαρμογές του προγράμματος για τα συγκεκριμένα δρομολόγια από το «Ελ. Βενιζέλος».

Η ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας

Συγκεκριμένα με ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της, η Aegean ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι «λόγω των πρόσφατων γεγονότων στη Μέση Ανατολή, «προχωρούμε σε ακύρωση των πτήσεων μας από και προς τα Διεθνή Αεροδρόμια Μπεν Γκιουριόν στο Τελ Αβίβ, Ράφικ Χαρίρι στην Βηρυτό και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ερμπίλ για το διάστημα 28/02/2026 έως και τις 02/03/2026».

Οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις παραπάνω ακυρώσεις μπορούν, σύμφωνα με την εταιρεία:

• να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση,

• να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου με νέα ημερομηνία ταξιδιού έως και 31/03/2026 καλώντας στο (+30) 210 6261000.

Επιπλέον όσοι επιβάτες έχουν εισιτήριο από/προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Ερμπίλ για πτήσεις έως και 10/03/2026, εάν το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα:

• να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου με νέα ημερομηνία ταξιδιού έως και 31/03/2026 καλώντας στο παραπάνω τηλέφωνο

• να ακυρώσουν το εισιτήριο τους χωρίς κόστος καλώντας στον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό.

«Από πλευράς μας αξιολογούμε διαρκώς τις εξελίξεις σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αεροπορικών αρχών και προχωρούμε συνεχώς σε προσαρμογές του προγράμματος μας για τα συγκεκριμένα δρομολόγια» καταλήγει η ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας.

Οι ακυρωμένες πτήσεις της Aegean αναλυτικά

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Aegean, ακυρώνονται πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι.

Ειδικότερα ακυρώνονται οι παρακάτω πτήσεις:

28/2/2026 A3966 Αθήνα Ερμπίλ

28/2/2026 Α3 926 Αθήνα Τελ Αβίβ

28/2/2026 Α3 927 Τελ Αβίβ Αθήνα

28/2/2026 Α3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ

01/03/2026 Α3 967 Ερμπίλ Αθήνα

01/03/2026 Α3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα

01/03/2026 Α3 926 Αθήνα Τελ Αβίβ

01/03/2026 A3 927 Τελ Αβίβ Αθήνα

01/03/2026 A3 922 Αθήνα Τελ Αβίβ

01/03/2026 Α3 946 Αθήνα Βηρυτός

01/03/2026 A3 958 Αθήνα Ντουμπάι

01/03/2026 A3 959 Ντουμπάι Αθήνα

01/03/2026 A3 956 Αθήνα Αμπού Ντάμπι

01/03/2026 A3 957 Αμπού Ντάμπι Αθήνα

02/03/2026 A3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα

02/03/2026 Α3 946 Αθήνα Βηρυτός

02/03/2026 A3 947 Βηρυτός Αθήνα

02/03/2026 A3 924 Αθήνα Τελ Αβίβ

02/03/2026 A3 925 Τελ Αβίβ Αθήνα

02/03/2026 A3 926 Αθήνα Τελ Αβίβ

02/03/2026 A3 927 Τελ Αβίβ Αθήνα

02/03/2026 A3 964 Αθήνα Βαγδάτη

02/03/2026 Α3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ

02/03/2026 Α3 528 Λάρνακα Τελ Αβίβ

03/03/2026 Α3 965 Βαγδάτη Αθήνα

03/03/2026 Α3 947 Βηρυτός Αθήνα

03/03/2026 Α3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα

03/03/2026 Α3 529 Τελ Αβίβ Λάρνακα

Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.