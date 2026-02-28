Ιράν: Αναστέλλονται οι πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

Την αναστολή των πτήσεών τους προς τη Μέση Ανατολή ανακοίνωσαν μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, όπως η British Airways, η Lufthansa και η Wizz Air μετά την από κοινού επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Οι χάρτες πτήσεων από το Flightradar24 καταγράφουν τον εναέριο χώρο πάνω από το Ιράν σχεδόν άδειο καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε την Τεχεράνη με τη συνδρομή του αμερικανικού στρατού.

Αρκετές πτήσεις της Qatar Airways έκαναν κύκλους πάνω από το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία πριν επιστρέψουν στον εναέριο χώρο του Κατάρ. Έκαναν επίσης κύκλους πάνω από την Ντόχα, όπως μετέδωσε το Reuters.

Αντίστοιχα, το ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε το Σάββατο (28/2) ότι οι ρωσικές αερομεταφορείς ανέστειλαν τις πτήσεις προς το Ιράν και το Ισραήλ.

Η Lufthansa δήλωσε ότι ανέστειλε τις πτήσεις προς και από το Ντουμπάι το Σάββατο (28/2) και την Κυριακή (1/3) και διέκοψε προσωρινά τα δρομολόγια προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Ομάν μέχρι τις 7 Μαρτίου. Επίσης, η Air France ακύρωσε πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ και τη Βηρυτό.

Αντίστοιχα, η Iberia ακύρωσε τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ, ενώ η Wizz Air ανέστειλε τις πτήσεις προς και από το Ισραήλ, το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και το Αμάν με άμεση ισχύ μέχρι την ίδια ημερομηνία.

Ακόμη, η αεροπορική αρχή του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι σταματά όλες τις πτήσεις προς το Ιράν μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ η Oman Air ανακοίνωσε ότι ανέστειλε όλες τις πτήσεις προς τη Βαγδάτη λόγω των εξελίξεων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκλεισαν «μερικώς και προσωρινά» τον εναέριο χώρο τους ως προληπτικό μέτρο.

«Λόγω του προσωρινού κλεισίματος αρκετών εναέριων χώρων στην περιοχή στις 28 Φεβρουαρίου, ορισμένες πτήσεις της flydubai έχουν επηρεαστεί», δήλωσε εκπρόσωπος του αερομεταφορέα των Εμιράτων.

Η KLM επέβαλε την αναστολή της πτήσης Άμστερνταμ-Τελ Αβίβ, ακυρώνοντας την πτήση που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο μετά τις επιθέσεις στο Ιράν, δήλωσε εκπρόσωπος. Η αεροπορική εταιρεία είχε ανακοινώσει την Τετάρτη ότι οι πτήσεις θα σταματούσαν από την Κυριακή 1η Μαρτίου. Μόνο μία πτήση προς το Τελ Αβίβ είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Η British Airways ακύρωσε τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ και Μπαχρέιν μέχρι τις 3 Μαρτίου.

Η Virgin Atlantic ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποφύγει προσωρινά τον ιρακινό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα την αλλαγή της διαδρομής ορισμένων πτήσεων της.