ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνος βουλευτής δηλώνει αντίθετος με τον πόλεμο – «Αυτό δεν είναι ‘Πρώτα η Αμερική’»
«Το Σύνταγμα απαιτεί ψηφοφορία και ο εκπρόσωπός σας πρέπει να δηλώσει επίσημα ότι αντιτίθεται ή υποστηρίζει αυτό τον πόλεμο», σημειώνει ο Ρεπουμπλικανός Τόμας Μάσι, λέγοντας πως θα εργαστεί για να επιβάλει ψηφοφορία στο Κογκρέσο σχετικά με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν
- Τραμπ: Το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Δεν επιβεβαιώνεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες
- Ψάχνετε για δουλειά; Αυτοί είναι οι τομείς με τις περισσότερες κενές θέσεις στην ΕΕ
- Άνδρας κατέθεσε ότι τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία είναι του πατέρα του - Τα είχε θάψει ο ίδιος
- ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει
Ο Τόμας Μάσσι, ένας Ρεπουμπλικανός βουλευτής των ΗΠΑ, δήλωσε ότι «αντιτίθεται σε αυτό τον πόλεμο».
«Αυτό δεν είναι ‘America First’» (σ.σ. Πρώτα η Αμερική), έγραψε χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι θα εργαστεί για να επιβάλει ψηφοφορία στο Κογκρέσο σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.
«Το Σύνταγμα απαιτεί ψηφοφορία και ο εκπρόσωπός σας πρέπει να δηλώσει επίσημα ότι αντιτίθεται ή υποστηρίζει αυτό τον πόλεμο», πρόσθεσε.
I am opposed to this War.
This is not “America First.”
When Congress reconvenes, I will work with @RepRoKhanna to force a Congressional vote on war with Iran.
The Constitution requires a vote, and your Representative needs to be on record as opposing or supporting this war.
— Thomas Massie (@RepThomasMassie) February 28, 2026
«Πολεμικές ενέργειες χωρίς την έγκρισξ του Κογκρέσου»
«Είμαι αντίθετος σε αυτό τον πόλεμο. Αυτό δεν είναι το ‘Πρώτα η Αμερική’. Όταν το Κογκρέσο ξανασυνεδριάσει, θα συνεργαστώ με τον @RepRoKhanna για να επιβάλουμε μια ψηφοφορία στο Κογκρέσο για πόλεμο με το Ιράν. Το Σύνταγμα απαιτεί ψηφοφορία και ο Εκπρόσωπός σας πρέπει να είναι καταγεγραμμένος ως αντίθετος ή υποστηρικτής αυτού του πολέμου», γράφει στην ανάρτησή του ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής.
Να σημειωθεί ότι ο Rohit Khanna, στον οποίο αναφέρεται ο βουλευτής και λέει πως θα συνεργαστεί μαζί του, είναι γερουσιαστής και ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ.
Επιπλέον, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι, με προηγούμενη ανάρτησή του, κάνει λόγο για «πολεμικές ενέργειες χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου», προσθέτοντας ότι «σύμφωνα με το AP, οι ΗΠΑ επιτίθενται στο Ιράν».
Acts of war unauthorized by Congress.
The U.S. is attacking Iran according to AP.https://t.co/Bgwk8yIdRT
— Thomas Massie (@RepThomasMassie) February 28, 2026
- ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνος βουλευτής δηλώνει αντίθετος με τον πόλεμο – «Αυτό δεν είναι ‘Πρώτα η Αμερική’»
- «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω» – Δεν απηύθυνε ομιλία στο Σύνταγμα η Καρυστιανού
- LIVE: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ
- LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet
- Γιατί οι νέοι στη Σκωτία επιστρέφουν στα γαελικά;
- Τραμπ: Το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Δεν επιβεβαιώνεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες
- LIVE: Λεβερκούζεν – Μάιντς
- Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και πρώην δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Πατσιλινάκος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις