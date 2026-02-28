ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνος βουλευτής δηλώνει αντίθετος με τον πόλεμο – «Αυτό δεν είναι ‘Πρώτα η Αμερική’»

Ο Τόμας Μάσσι, ένας Ρεπουμπλικανός βουλευτής των ΗΠΑ, δήλωσε ότι «αντιτίθεται σε αυτό τον πόλεμο».

«Αυτό δεν είναι ‘America First’» (σ.σ. Πρώτα η Αμερική), έγραψε χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι θα εργαστεί για να επιβάλει ψηφοφορία στο Κογκρέσο σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

«Το Σύνταγμα απαιτεί ψηφοφορία και ο εκπρόσωπός σας πρέπει να δηλώσει επίσημα ότι αντιτίθεται ή υποστηρίζει αυτό τον πόλεμο», πρόσθεσε.

I am opposed to this War. This is not “America First.” When Congress reconvenes, I will work with @RepRoKhanna to force a Congressional vote on war with Iran. The Constitution requires a vote, and your Representative needs to be on record as opposing or supporting this war. — Thomas Massie (@RepThomasMassie) February 28, 2026

«Πολεμικές ενέργειες χωρίς την έγκρισξ του Κογκρέσου»

«Είμαι αντίθετος σε αυτό τον πόλεμο. Αυτό δεν είναι το ‘Πρώτα η Αμερική’. Όταν το Κογκρέσο ξανασυνεδριάσει, θα συνεργαστώ με τον @RepRoKhanna για να επιβάλουμε μια ψηφοφορία στο Κογκρέσο για πόλεμο με το Ιράν. Το Σύνταγμα απαιτεί ψηφοφορία και ο Εκπρόσωπός σας πρέπει να είναι καταγεγραμμένος ως αντίθετος ή υποστηρικτής αυτού του πολέμου», γράφει στην ανάρτησή του ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής.

Να σημειωθεί ότι ο Rohit Khanna, στον οποίο αναφέρεται ο βουλευτής και λέει πως θα συνεργαστεί μαζί του, είναι γερουσιαστής και ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ.

Επιπλέον, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι, με προηγούμενη ανάρτησή του, κάνει λόγο για «πολεμικές ενέργειες χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου», προσθέτοντας ότι «σύμφωνα με το AP, οι ΗΠΑ επιτίθενται στο Ιράν».