Τραμπ: Το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Δεν επιβεβαιώνεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες

Στα πρώτα του σχόλια σχετικά με τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν το Σάββατο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σε ένα βίντεο, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που «θα μπορούσαν σύντομα να φτάσουν στην αμερικανική επικράτεια».

Αυτό το επιχείρημα επανέλαβε και στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, την Τρίτη το βράδυ.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του CNN, η δήλωση αυτή δεν υποστηρίζεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Ήταν μία από τις πολλές δηλώσεις σχετικά με τις απειλές από το Ιράν που έκανε δημόσια η κυβέρνηση Τραμπ πριν από τις επιθέσεις του Σαββάτου.

Μια μη ταξινομημένη εκτίμηση της Υπηρεσίας Αμυντικής Πληροφοριών (DIA) από το 2025 ανέφερε ότι το Ιράν θα μπορούσε να αναπτύξει έναν «στρατιωτικά βιώσιμο» διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο έως το 2035, «εάν η Τεχεράνη αποφασίσει να επιδιώξει την απόκτηση αυτής της ικανότητας».

Οι ισχυρισμοί Τραμπ δεν επιβεβαιώνονται

Σύμφωνα με δύο πηγές, ο ισχυρισμός ότι το Ιράν θα διαθέτει σύντομα έναν πύραυλο ικανό να χτυπήσει τις ΗΠΑ δεν υποστηρίζεται από πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών – δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι το Ιράν επιδιώκει ένα πρόγραμμα Διηπειρωτικών Βαλλιστικών Πυραύλων (ICBM) για να χτυπήσει τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, ανέφεραν οι πηγές.

Ωστόσο, το Ιράν διαθέτει βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς που θα μπορούσαν να απειλήσουν τις αμερικανικές βάσεις και το προσωπικό στην περιοχή, όπως έχει προειδοποιήσει η κυβέρνηση.

Τρεις πηγές δήλωσαν στο CNN, πάντως, ότι δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στις πρόσφατες εκτιμήσεις σχετικά με τις φιλοδοξίες του Ιράν για διηπειρωτικούς βαλλιστικούς.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, απάντησε στην αναφορά του CNN, λέγοντας: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει απόλυτο δίκιο να επισημαίνει τη σοβαρή ανησυχία που προκαλεί το Ιράν, μια χώρα που φωνάζει ‘θάνατος στην Αμερική’ και διαθέτει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους».

Το θέμα της ιρανικής πυραυλικής τεχνολογίας δεν τέθηκε σε ενημέρωση με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ και τους ηγέτες του Κογκρέσου «Gang of Eight» αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκί δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα του δεν αναπτύσσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

«Έχουμε περιορίσει σκόπιμα το βεληνεκές των πυραύλων μας στα 2.000 χιλιόμετρα», ανέφερε στο India Today TV, προσθέτοντας ότι οι πύραυλοι προορίζονται για αμυντικούς σκοπούς.