Η επιστήμη ξέρει τις 5 διατροφές που μας «χαρίζουν» μακροζωία

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι πέντε συγκεκριμένα διατροφικά πλάνα έχουν μια ισχυρή συσχέτιση με τη μακροζωία. Η μελέτη, η οποία περιλάμβανε δεδομένα από χιλιάδες συμμετέχοντες, υποστηρίζει ότι οι υγιεινές διατροφές που φαίνεται να έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στη μακροχρόνια υγεία και στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης χρόνιων ασθενειών, όπως οι καρδιοπάθειες, ο διαβήτης και ο καρκίνος, είναι:

Η μεσογειακή διατροφή: Πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, ελαιόλαδο και ψάρια και περιορισμένη σε κατανάλωση κόκκινου κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων, η μεσογειακή διατροφή είναι γνωστή για τη θετική της επίδραση στην καρδιαγγειακή υγεία και τη μακροζωία. Η διατροφή της νότιας Κορέας (Κορεάτικη διατροφή): Η παραδοσιακή διατροφή της Κορέας επικεντρώνεται σε λαχανικά, ρύζι, ψάρια και μικρές ποσότητες κρέατος. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτή η διατροφή, η οποία περιλαμβάνει ζυμωμένα τρόφιμα όπως το κίμτσι, συνδέεται με μακροχρόνια υγεία. Η διατροφή DASH: Σχεδιασμένη για να μειώνει την υπέρταση, αυτή η διατροφή περιλαμβάνει υψηλή κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, δημητριακών ολικής άλεσης, άπαχων πρωτεϊνών και περιορισμένη ποσότητα αλατιού. Η διατροφή του Ιαπωνικού Νησιού Okinawa: Οι κάτοικοι του νησιού Okinawa στην Ιαπωνία είναι γνωστό πως απολαμβάνουν μια μακρά και καλή ζωή. Η διατροφή τους περιλαμβάνει χαμηλές ποσότητες ζωικών προϊόντων και υψηλή κατανάλωση τροφίμων όπως οι γλυκοπατάτες, τα λαχανικά και τα θαλασσινά. Χορτοφαγική και vegan διατροφή: Οι άνθρωποι που ακολουθούν αυστηρή χορτοφαγική ή vegan διατροφή φαίνεται να έχουν μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και διαβήτη τύπου 2, καθώς αυτή η διατροφή περιορίζει τα κορεσμένα λιπαρά και ενισχύει την κατανάλωση φυτικών προϊόντων.

Η μελέτη έδειξε εν ολίγοις ότι η κατανάλωση μιας διατροφής πλούσιας σε φυτικά τρόφιμα και φτωχής σε ζωικά προϊόντα, σε συνδυασμό με μια ισορροπία την πρόσληψη λιπαρών και πρωτεΐνης, έχει άμεση σχέση με τη μείωση του κινδύνου χρόνιων ασθενειών και την αυξημένη διάρκεια ζωής. Οι συμμετέχοντες που ακολουθούσαν αυτές τις διατροφές είχαν καλύτερη υγεία στην τρίτη ηλικία, λιγότερες φλεγμονές και καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η έρευνα επισημαίνει επίσης τη σημασία της κοινωνικής σύνδεσης και της φυσικής δραστηριότητας για την ενίσχυση της θετικής επίδρασης αυτών των διατροφών.

Αν και τα δεδομένα δείχνουν ότι οι διατροφικοί παράγοντες είναι τροποποιήσιμοι και ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν τις διατροφικές τους συνήθειες για να ζήσουν περισσότερο, εξακολουθούν να υπάρχουν παράγοντες που δεν μπορούν να τροποποιηθούν, όπως η γενετική. Βέβαια, η εν λόγω έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Science Advances δείχνει ότι τα διατροφικά πρότυπα μπορούν να έχουν μια σημαντική επίδραση στο προσδόκιμο ζωής, ανεξάρτητα από τη γενετική προδιάθεση.

Πώς αυτά τα 5 διαφορετικά διατροφικά πρότυπα επηρεάζουν τη μακροζωία

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κερδίσουν τα εξής επιπλέον χρόνια ζωής ακολουθώντας αυτά τα υγιεινά διατροφικά πρότυπα. Για παράδειγμα:

Μεσογειακή διατροφή : Περίπου 2,2 επιπλέον χρόνια για τους άνδρες και 2,3 για τις γυναίκες

: Περίπου 2,2 επιπλέον χρόνια για τους άνδρες και 2,3 για τις γυναίκες Διατροφή για μείωση κινδύνου διαβήτη : Περίπου 3 επιπλέον χρόνια για τους άνδρες και 1,8 για τις γυναίκες

: Περίπου 3 επιπλέον χρόνια για τους άνδρες και 1,8 για τις γυναίκες Διατροφή DASH : Περίπου 2,3 επιπλέον χρόνια για τους άνδρες και 1,6 για τις γυναίκες

: Περίπου 2,3 επιπλέον χρόνια για τους άνδρες και 1,6 για τις γυναίκες Φυτική διατροφή: Περίπου 1,9 επιπλέον χρόνια για τους άνδρες και 1,5 για τις γυναίκες

Είναι αξιοσημείωτο πως ορισμένα συστατικά αυτών των διατροφικών πλάνων, όπως τα ολικής άλεσης δημητριακά, τα φρούτα και τα λαχανικά, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την μακροζωία.

«Τα ευρήματά μας προσφέρουν ένα ενθαρρυντικό μήνυμα ευελιξίας και προσωπικής επιλογής. Δεν υπάρχει μόνο μία ‘καλύτερη’ διατροφή για μεγαλύτερη ζωή. Οποιαδήποτε διατροφή υψηλής ποιότητας, πλούσια σε φυτικές ίνες και φτωχή σε ροφήματα με ζάχαρη και υπερ-επεξεργασμένα προϊόντα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Οι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν μια διατροφή που να ταιριάζει στις προτιμήσεις και την κουλτούρα τους και να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη για τη μακροζωία. Μια εξαιρετικά αποτελεσματική και ρεαλιστική αλλαγή είναι να αυξήσετε συστηματικά την κατανάλωση ολόκληρων φυτικών τροφίμων, μειώνοντας παράλληλα τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και την πολλή ζάχαρη», δήλωσαν οι ερευνητές.

* Πηγή: Vita