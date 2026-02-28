newspaper
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Ντουμπάι: Η τρομακτική στιγμή που ιρανικοί πύραυλοι καρφώνονται πάνω σε πολυτελή ξενοδοχεία [βίντεο]
Κόσμος 28 Φεβρουαρίου 2026, 21:16

Ντουμπάι: Η τρομακτική στιγμή που ιρανικοί πύραυλοι καρφώνονται πάνω σε πολυτελή ξενοδοχεία [βίντεο]

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται στο στόχαστρο της Τεχεράνης, με το Ντουμπάι να γίνεται στόχος ως επί το πλείστον drones Shahed -136

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
Πολλά βίντεο που δημοσιεύονται σε Χ και Telegram, από διαφορετικές γωνίες λήψης, δείχνουν γνωστά τοπόσημα του Ντουμπάι να τυλίγονται στις φλόγες. Το απόγευμα οι περισσότερες επιθέσεις έχουν  πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από την περιοχή του Palm Jumeirah στο Ντουμπάι.

Οι ιρανικές επιθέσεις φέρονται να στόχευαν αμερικανικούς στόχους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όμως drones και βαλλιστικοί πύραυλοι έχουν χτυπήσει διάφορους στόχους στο Ντουμπάι. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι από τις χώρες όπου υπάρχουν πολλές επενδύσεις Ισραηλινών και Αμερικανών αλλά και συγκεκριμένα της οικογένειας Τραμπ.

Το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι ανακοίνωσε πως τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση που σημειώθηκε στο Ντουμπάι και συγκεκριμένα στο νησί «Palm Jumeirah». Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Στις φλόγες ξενοδοχείο στο Ντουμπάι – Επίθεση σε αμερικανική βάση στο Άμπου Ντάμπι

Πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στην είσοδο του ξενοδοχείου Fairmont The Palm στο τεχνητό νησί The Palm στο Ντουμπάι, έπειτα από συντρίμμια που φέρεται να έπεσαν κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης.

Εκρήξεις φέρονται να έχουν γίνει σε πολυτελείς και τουριστικές περιοχές, όπως το Palm Jumeirah και κοντά στο Burj Khalifa, την ώρα που έχουν διαταχθεί και εκκενώσεις κτιρίων.

To υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων δήλωσε ότι «Τα ΗΑΕ υπέστησαν σήμερα μια κατάφωρη επίθεση με ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, σημειώνοντας ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας των ΗΑΕ αντιμετώπισαν τους πυραύλους με μεγάλη αποτελεσματικότητα και κατάφεραν να αναχαιτίσουν με επιτυχία έναν αριθμό πυραύλων».

Ένα άτομο έχει σκοτωθεί από την πτώση συντριμμιών, την ώρα που τα αεροδρόμια στο Ντουμπάι έχουν κλείσει μέχρι νεωτέρας και δεκάδες δυτικοί πολίτες έχουν αποκλειστεί εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ιταλικών μέσων, έχει αποκλειστεί και ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο.

Ιράν: Κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ – Συναγερμός από το υπ. Ναυτιλίας

Ιράν: Κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ – Συναγερμός από το υπ. Ναυτιλίας

Ιράν: Πολλές ενδείξεις ότι ο Χαμενεΐ «δεν υπάρχει πλέον», λέει ο Νετανιάχου- Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

Ιράν: Πολλές ενδείξεις ότι ο Χαμενεΐ «δεν υπάρχει πλέον», λέει ο Νετανιάχου- Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

