Οι χάρτες των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν το Σάββατο επίθεση κατά του Ιράν, με εκρήξεις να παρατηρούνται σε όλη την Τεχεράνη και σε πολλές πόλεις της χώρας.

Η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας κύματα πυραύλων και drones κατά του Ισραήλ και προς διάφορες στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή όπου δραστηριοποιούνται αμερικανικές δυνάμεις.

Το Ιράν είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι, σε περίπτωση επίθεσης, θα ανταποκριθεί στοχεύοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

«Αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί αμείλικτα μέχρι να νικηθεί οριστικά ο εχθρός», δήλωσε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν

Περίπου στις 9:27 π.μ. (06:27 GMT), το πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν ανέφερε μια σειρά εκρήξεων στην πρωτεύουσα, Τεχεράνη.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera στη δυτική Τεχεράνη είπε ότι άκουσε δύο εκρήξεις, ενώ βίντεο που μοιράστηκαν στα κοινωνικά μέσα έδειχναν καπνό να υψώνεται από διάφορα μέρη της πόλης.

Τεχεράνη

Πύραυλοι χτύπησαν διάφορες περιοχές της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένων συνοικιών όπου βρίσκονται σημαντικά υπουργεία και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επιθέσεις στο Υπουργείο Πληροφοριών, το Υπουργείο Άμυνας, τον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν και το στρατιωτικό συγκρότημα Parchin.

Αρκετοί πύραυλοι χτύπησαν επίσης την οδό University Street και την περιοχή Τζομχούρι της πρωτεύουσας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν συμβούλεψε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την Τεχεράνη εν μέσω φόβων για περαιτέρω κλιμάκωση.

Μινάμπ

Στη νότια πόλη Μινάμπ, ισραηλινή επίθεση χτύπησε ένα δημοτικό σχολείο θηλέων, σκοτώνοντας τουλάχιστον 51 άτομα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ισφαχάν

Αν και δεν είναι ακόμη σαφές τι χτυπήθηκε, η κεντρική πόλη Ισφαχάν είχε στο παρελθόν αποτελέσει στόχο επιθέσεων το 2025 από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όταν επιτέθηκαν σε στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Η Ισφαχάν θεωρείται βασικός κόμβος για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, με εργοστάσια παραγωγής και ερευνητικές εγκαταστάσεις μέσα και γύρω από την πόλη.

Άλλες τοποθεσίες που χτυπήθηκαν περιλαμβάνουν: Κερμάνσαχ, Κουμ, Ταμπρίζ, Ιλάμ, Καράτζ, επαρχία Λορεστάν, Ζαντζάν, Ουρμία, Μπουσέρ, Νταμαβάντ και Σιράζ.

Αυτές οι τοποθεσίες εμφανίζονται στον παρακάτω χάρτη. Το Al Jazeera θα τον ενημερώνει καθώς θα γίνονται διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Ιρανικές επιθέσεις εναντίον στόχων του Ισραήλ και των ΗΠΑ στον Κόλπο

Στα πιο κοντινά τους σημεία, το Ισραήλ και το Ιράν απέχουν λιγότερο από 1.000 χιλιόμετρα. Η απόσταση από το Τελ Αβίβ έως την πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, είναι περίπου 1.600 χιλιόμετρα.

Το Ιράν αντέδρασε επιτιθέμενο σε αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι περισσότερες από αυτές τις επιθέσεις έχουν αναχαιτιστεί.

Ισραήλ

Το Ισραήλ κήρυξε «ειδική κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Αναφέρθηκαν πολλαπλές εκρήξεις στον ουρανό πάνω από το βόρειο και κεντρικό τμήμα του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Τελ Αβίβ και της Χάιφα, όπου οι σειρήνες ηχούν συνεχώς.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι αναχαιτίζει ένα νέο κύμα ιρανικών πυραύλων, προτρέποντας τους πολίτες να καταφύγουν σε καταφύγια.

Ένα εννιάροφο κτίριο χτυπήθηκε στο βόρειο Ισραήλ μετά την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να τραυματιστεί ελαφρά από θραύσματα πυραύλων αναχαίτισης, σύμφωνα με τον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό Channel 12.

Κατάρ

Καπνός φαινόταν να βγαίνει από μια κατοικημένη περιοχή στα περίχωρα της πρωτεύουσας, που προκλήθηκε από την πτώση συντριμμάτων από έναν αναχαιτισμένο πύραυλο.

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές αναχαιτίσεις: Το Υπουργείο Άμυνας δηλώνει ότι «απέτρεψε» αρκετές επιθέσεις κατά της χώρας.

ΗΑΕ

Ένας Πακιστανός υπήκοος σκοτώθηκε στα ΗΑΕ, αφού χτυπήθηκε από πτώση συντριμμάτων, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Το υπουργείο δηλώνει ότι αναχαίτισε μια σειρά πυραύλων.

Υπήρξαν επίσης αναφορές για εκρήξεις που ακούστηκαν στο Ντουμπάι, οι οποίες ενδέχεται να προκλήθηκαν από τις αναχαιτίσεις.

Μπαχρέιν

Το Μπαχρέιν αναφέρει ότι μια πυραυλική επίθεση είχε ως στόχο το αρχηγείο του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το οποίο φιλοξενεί.

Κουβέιτ

Το Υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ αναφέρει ότι η αεροπορική βάση Ali al-Salem δέχτηκε επίθεση από έναν αριθμό βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν όλοι από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ.

Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP, ακούστηκαν δυνατές εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε δήλωση αλληλεγγύης προς το Κατάρ, την Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ.

Ιράκ

Σύμφωνα με αναφορές, μια επίθεση με drone προσπάθησε να χτυπήσει το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ερμπίλ, αλλά αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας.

Ιορδανία

Πύραυλοι αναχαιτίστηκαν πάνω από το Αμμάν και φλεγόμενα συντρίμμια έπεσαν κοντά σε ένα σπίτι. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες.

Η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, οι ΗΠΑ διαθέτουν ένα ευρύ δίκτυο στρατιωτικών εγκαταστάσεων, μόνιμων και προσωρινών, σε τουλάχιστον 19 τοποθεσίες στην περιοχή.

Από αυτές, οκτώ είναι μόνιμες βάσεις, που βρίσκονται στο Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, το Ιράκ, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ.

Από τα μέσα του 2025, υπάρχουν περίπου 40.000 έως 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, που περιλαμβάνουν προσωπικό που είναι σταθμευμένο τόσο σε μεγάλες, μόνιμες βάσεις όσο και σε μικρότερες εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή.

Οι χώρες με τις περισσότερες αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις περιλαμβάνουν το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία.

Αυτές οι εγκαταστάσεις χρησιμεύουν ως κρίσιμοι κόμβοι για αεροπορικές και ναυτικές επιχειρήσεις, περιφερειακή εφοδιαστική, συλλογή πληροφοριών και προβολή δυνάμεων.

Σημαντική στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στην περιοχή

Οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες.

Αυτή η ιστορική ενίσχυση περιλαμβάνει δύο αεροπλανοφόρα: το USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα και το USS Gerald R Ford στα ανοικτά των ακτών του Ισραήλ, τα οποία υποστηρίζονται από περισσότερα από 150 αεροσκάφη και δεκάδες πολεμικά πλοία.

Το USS Abraham Lincoln είναι ένα αεροπλανοφόρο μήκους 333 μέτρων (1.092 ποδιών) με πυρηνική πρόωση, το οποίο μπορεί να μεταφέρει περίπου 80 έως 90 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των μαχητικών F-35C Lightning II, των F/A-18E/F Super Hornets και των αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης E-2D Advanced Hawkeye.

Το USS Gerald R Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, ήταν το ίδιο σκάφος που είχε υποστηρίξει προηγουμένως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης Southern Spear.