Ο ηγέτης των Χούθι καταδικάζει τις επιθέσεις – «Το Ιράν έχει το δικαίωμα να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις»

Ο Αμπντούλ Μαλίκ αλ-Χούθι, ηγέτης της αντάρτικης ομάδας της Υεμένης, χαρακτήρισε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν «σκληρές, κατάφωρες, εγκληματικές, βάρβαρες και αδικαιολόγητες».

Οι Χούθι είναι μία από τις πολιτοφυλακές που υποστηρίζει το Ιράν σε ολόκληρη την περιοχή.

«Είμαστε σε επιφυλακή για οποιαδήποτε αναγκαία εξέλιξη. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σχετικά με αυτή την επιθετικότητα, επειδή είναι ισχυρή, η θέση της είναι ισχυρή και η απάντησή της θα είναι αποφασιστική», τόνισε ο ηγέτης των Χούθι, ενώ δεν ανέφερε εάν οι Χούθι θα συμμετάσχουν ή όχι στη σύγκρουση στο πλευρό του Ιράν.

«Είναι νόμιμο δικαίωμα του Ιράν να στοχεύει στρατιωτικές βάσεις που ανήκουν σε Αμερικανούς, που συμμετέχουν στην επιθετικότητα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», πρόσθεσε Αμπντούλ Μαλίκ αλ-Χούθι.

Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης»

Υπενθυμίζεται ότι, σχεδόν ένα μήνα νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας της Υεμένης, που ανήκει στην οργάνωση Χούθι, διέταξε την ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων, την ανάπτυξη υποβρυχίων γεμάτων με εκρηκτικά και τις προετοιμασίες για την τοποθέτηση θαλάσσιων ναρκών.

Δήλωσε πως «όλος ο κόσμος θα ακούσει για τη μεγάλη μάχη της Υεμένης και είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι να διεξάγουμε αυτή τη μάχη εναντίον όλων όσοι είναι σύμμαχοι με την Αμερική και το Ισραήλ».

Υπογράμμισε τότε, μάλιστα, ότι «θα το πολεμήσουμε αυτό υποστηρίζοντας τους αδελφούς μας στο Ιράν, όπως ακριβώς κάναμε στη Γάζα. Επαναλαμβάνουμε την προειδοποίησή μας: εάν οι αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο και στις αραβικές χώρες χρησιμοποιηθούν για εχθρικές πράξεις εναντίον του Ιράν, θα βομβαρδίσουμε αυτές τις βάσεις και όλοι θα υποστούν τις συνέπειες».