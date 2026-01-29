Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση

Ο υπουργός Άμυνας της Υεμένης, που ανήκει στην οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ ή Χούθι, διέταξε την ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων, την ανάπτυξη υποβρυχίων γεμάτων με εκρηκτικά και τις προετοιμασίες για την τοποθέτηση θαλάσσιων ναρκών. Δήλωσε πως «όλος ο κόσμος θα ακούσει για τη μεγάλη μάχη της Υεμένης και είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι να διεξάγουμε αυτή τη μάχη εναντίον όλων όσοι είναι σύμμαχοι με την Αμερική και το Ισραήλ».

>Στη δήλωση αναφέρεται ότι «θα το πολεμήσουμε αυτό υποστηρίζοντας τους αδελφούς μας στο Ιράν, όπως ακριβώς κάναμε στη Γάζα. Επαναλαμβάνουμε την προειδοποίησή μας: εάν οι αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο και στις αραβικές χώρες χρησιμοποιηθούν για εχθρικές πράξεις εναντίον του Ιράν, θα βομβαρδίσουμε αυτές τις βάσεις και όλοι θα υποστούν τις συνέπειες».

Ο Μοχάμεντ Νάσερ αλ Ατίφι πρόσθεσε πως «αυτή η μάχη είναι μια μάχη μεταξύ σωστού και λάθους και θα νικήσουμε όσους αυτοαποκαλούνται μεγάλοι στρατοί, που επιδιώκουν να καταλάβουν χώρες και να λεηλατήσουν τους πόρους τους με το πρόσχημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πυρηνικών προγραμμάτων, της προστασίας των θαλασσών, του εμπορίου ναρκωτικών και άλλων παρόμοιων πραγμάτων».

Η λύση για την ειρήνη είναι η βία λένε οι Χούθι

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην κατάσταση στην Παλαιστίνη, αναφέροντας ότι «έχουμε γίνει μάρτυρες της ασχήμιας και της υποκρισίας των εθνών που ισχυρίζονται ότι υποστηρίζουν την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και των διεθνών οργανισμών, στη Γάζα, η οποία έχει υποστεί τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου».

Κλείνοντας ανέφερε ότι «η λύση για την ειρήνη, την υπεράσπιση των πατρίδων και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων είναι ο πόλεμος εναντίον όλων όσοι επιχειρούν να επιτεθούν στην πατρίδα σας, στη γη σας και στους πόρους σας. Δεν υπάρχει ειρήνη παρά μόνο μέσω της γλώσσας της βίας, γιατί η βία είναι αυτή που φέρνει ειρήνη στις πατρίδες.

Η Χεζμπολάχ μέσω του Ναΐμ Κασέμ έχει δηλώσει ότι το κίνημα «ανησυχεί άμεσα» και δεν θα παραμείνει ουδέτερο, ενώ και στο Ιράκ οι πολιτοφυλακές βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής έχοντας υπογράψει έγγραφα εθελοντικής παρουσίας στο Ιράν σε περίπτωση πολέμου, ενώ δεν θα επιτραπεί η χρήση του Ιρακινού εναέριου χώρου.

Ο σύμβουλος του Αγιατολάχ Χαμενεΐ και πρώην υπουργός Άμυνας του Ιράν Αλί Σαμκάνι προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεσης θα στοχευθεί η «καρδιά του Τελ Αβίβ. Όλες οι αμερικανικές βάσεις (Κατάρ, Μπαχρέιν, ΗΑΕ) απειλούνται με άμεση καταστροφή από το οπλοστάσιο των Φατάχ/Σετζίλ».