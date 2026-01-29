newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση
Κόσμος 29 Ιανουαρίου 2026, 01:32

Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση

Οι Χούθι (Ανσάρ Αλλάχ) «θα υποστηρίξουν τους αδερφούς τους στο Ιράν», δηλώνοντας έτοιμη για μάχη ενάντια σε επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και όλων των αμερικανικών βάσεων στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Ο υπουργός Άμυνας της Υεμένης, που ανήκει στην οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ ή Χούθι, διέταξε την ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων, την ανάπτυξη υποβρυχίων γεμάτων με εκρηκτικά και τις προετοιμασίες για την τοποθέτηση θαλάσσιων ναρκών. Δήλωσε πως «όλος ο κόσμος θα ακούσει για τη μεγάλη μάχη της Υεμένης και είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι να διεξάγουμε αυτή τη μάχη εναντίον όλων όσοι είναι σύμμαχοι με την Αμερική και το Ισραήλ».

>Στη δήλωση αναφέρεται ότι «θα το πολεμήσουμε αυτό υποστηρίζοντας τους αδελφούς μας στο Ιράν, όπως ακριβώς κάναμε στη Γάζα. Επαναλαμβάνουμε την προειδοποίησή μας: εάν οι αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο και στις αραβικές χώρες χρησιμοποιηθούν για εχθρικές πράξεις εναντίον του Ιράν, θα βομβαρδίσουμε αυτές τις βάσεις και όλοι θα υποστούν τις συνέπειες».

Ο Μοχάμεντ Νάσερ αλ Ατίφι πρόσθεσε πως «αυτή η μάχη είναι μια μάχη μεταξύ σωστού και λάθους και θα νικήσουμε όσους αυτοαποκαλούνται μεγάλοι στρατοί, που επιδιώκουν να καταλάβουν χώρες και να λεηλατήσουν τους πόρους τους με το πρόσχημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πυρηνικών προγραμμάτων, της προστασίας των θαλασσών, του εμπορίου ναρκωτικών και άλλων παρόμοιων πραγμάτων».

Η λύση για την ειρήνη είναι η βία λένε οι Χούθι

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην κατάσταση στην Παλαιστίνη, αναφέροντας ότι «έχουμε γίνει μάρτυρες της ασχήμιας και της υποκρισίας των εθνών που ισχυρίζονται ότι υποστηρίζουν την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και των διεθνών οργανισμών, στη Γάζα, η οποία έχει υποστεί τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου».

Κλείνοντας ανέφερε ότι «η λύση για την ειρήνη, την υπεράσπιση των πατρίδων και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων είναι ο πόλεμος εναντίον όλων όσοι επιχειρούν να επιτεθούν στην πατρίδα σας, στη γη σας και στους πόρους σας. Δεν υπάρχει ειρήνη παρά μόνο μέσω της γλώσσας της βίας, γιατί η βία είναι αυτή που φέρνει ειρήνη στις πατρίδες.

Η Χεζμπολάχ μέσω του Ναΐμ Κασέμ έχει δηλώσει ότι το κίνημα «ανησυχεί άμεσα» και δεν θα παραμείνει ουδέτερο, ενώ και στο Ιράκ οι πολιτοφυλακές βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής έχοντας υπογράψει έγγραφα εθελοντικής παρουσίας στο Ιράν σε περίπτωση πολέμου, ενώ δεν θα επιτραπεί η χρήση του Ιρακινού εναέριου χώρου.

Ο σύμβουλος του Αγιατολάχ Χαμενεΐ και πρώην υπουργός Άμυνας του Ιράν Αλί Σαμκάνι προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεσης θα στοχευθεί η «καρδιά του Τελ Αβίβ. Όλες οι αμερικανικές βάσεις (Κατάρ, Μπαχρέιν, ΗΑΕ) απειλούνται με άμεση καταστροφή από το οπλοστάσιο των Φατάχ/Σετζίλ».

World
Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα» – Τι είπε για την νομισματική πολιτική, την διαδοχή του και την ανεξαρτησία της Fed

Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα» – Τι είπε για την νομισματική πολιτική, την διαδοχή του και την ανεξαρτησία της Fed

Business
AI: Οι νικητές, οι χαμένοι και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας – Τι λέει ο CEO της Cisco

AI: Οι νικητές, οι χαμένοι και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας – Τι λέει ο CEO της Cisco

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ: Ο Μερτς πιέζει για επικύρωση, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά δικλίδες ασφαλείας έναντι του Τραμπ
Απαιτεί εγγυήσεις 28.01.26

Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ: Ο Μερτς πιέζει για επικύρωση, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά δικλίδες ασφαλείας έναντι του Τραμπ

Ο καγκελάριος Μερτς ζήτησε να ληφθεί «τελική απόφαση» για την εμπορική συμφωνία, καθώς θεωρεί ότι οι απειλές Τραμπ αποσύρθηκαν. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά μια ρήτρα ακύρωσης, αν ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλθει.

Σύνταξη
Σλοβακία και Λευκός Οίκος διαψεύδουν πως ο Φίτσο ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση του Τραμπ
Politico 28.01.26

Σλοβακία και Λευκός Οίκος διαψεύδουν πως ο Φίτσο ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση του Τραμπ

Με ανακοινώσεις τους ο Λευκός Οίκος και ο ίδιος ο Φίτσο διέψευσαν το δημοσίευμα, στο οποίο αναφέρονταν πως ο Φίτσο μίλησε αρνητικά για την ψυχική υγεία του Τραμπ στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής

Σύνταξη
Εξαφανίστηκε επιβατικό αεροπλάνο στην Κολομβία – Χάθηκε ξαφνικά από το ραντάρ
Κόσμος 28.01.26

Εξαφανίστηκε επιβατικό αεροπλάνο στην Κολομβία – Χάθηκε ξαφνικά από το ραντάρ

Επιβατικό αεροπλάνο το οποίο έκανε πτήση εσωτερικού στην Κολομβία, χάθηκε από τα ραντάρ του πύργου ελέγχου και οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές «χτενίζουν» την περιοχή.

Σύνταξη
Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»
«Είναι ανοησίες» 28.01.26

Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»

Ο Νιρ Μπαρκάτ εκτιμά ότι οι χώρες που μποϋκοτάρουνε το Ισραήλ, λόγω των εγκλημάτων πολέμου, στην πραγματικότητα θα το πληρώσουν οι ίδιες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πώς η διαδικτυακή βία εναντίον γυναικών και κοριτσιών εξαπλώνεται στην Ευρώπη;
Κόσμος 28.01.26

Πώς η διαδικτυακή βία εναντίον γυναικών και κοριτσιών εξαπλώνεται στην Ευρώπη;

Μια νέα έκθεση δείχνει ότι το cyberstalking, το spyware, η ρητορική μίσους και οι απειλές συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο καταγγελθέντων περιπτώσεων βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην Ευρώπη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ ετοιμάζεται να προσθέσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων
Στροφή της Γαλλίας 28.01.26

Η ΕΕ ετοιμάζεται να προσθέσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων

Η Γαλλία είχε αντιταχθεί προηγουμένως στην κίνηση να χαρακτηριστεί η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση, φοβούμενη ότι θα διακοπούν οι διπλωματικές σχέσεις

Σύνταξη
Η Ουκρανία ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός» – Δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες λόγω του παγετού
Κόσμος 28.01.26

Η Ουκρανία ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός» – Δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες λόγω του παγετού

Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει την επόμενη εβδομάδα στους -20 βαθμούς Κελσίου, σε αρκετές περιοχές στη βόρεια και ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων - Χωρίς θέρμανση και ρεύμα εκατομμύρια κάτοικοι

Σύνταξη
Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά παραμένουμε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»
Διαρκής κλιμάκωση 28.01.26

Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά παραμένουμε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν απέκλεισε κάποια επίθεση στο Ιράν, ώστε «να προστατευθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή». Ο Ιρανός ομόλογός του επισήμανε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία σε συνθήκες εκφοβισμού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μινεάπολη: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι
ΗΠΑ 28.01.26

Μινεάπολη: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι

Η δολοφονία του Πρέτι, ο δεύτερος θανατηφόρος πυροβολισμός από υπαλλήλους της ICE στη Μινεσότα αυτό το μήνα, έχει γίνει σημείο καμπής στην εκτεταμένη καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση

Σύνταξη
«Παίζεις με την φωτιά»: Ο Τραμπ απειλεί τον δήμαρχο της Μινεάπολης για την άρνηση συνεργασίας με την ICE
Κόσμος 28.01.26

«Παίζεις με την φωτιά»: Ο Τραμπ απειλεί τον δήμαρχο της Μινεάπολης για την άρνηση συνεργασίας με την ICE

Νέο μέτωπο σύγκρουσης άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη Μινεάπολη, κατηγορώντας τον δήμαρχο Τζέικομπ Φρέι ότι παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία μετανάστευσης

Σύνταξη
Οργή στη Δανία: Η αμερικανική πρεσβεία αφαίρεσε τις σημαίες με τα ονόματα των πεσόντων Δανών στρατιωτών
Πόλεμος Αφγανιστάν 28.01.26

Οργή στη Δανία: Η αμερικανική πρεσβεία αφαίρεσε τις σημαίες με τα ονόματα των πεσόντων Δανών στρατιωτών

Βετεράνοι στην Δανία εξέφρασαν έντονη αγανάκτηση προς την αμερικανική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη, αφού αφαιρέθηκαν οι σημαίες που είχαν τοποθετηθεί προς τιμήν των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
Μερτς: Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση για την τελωνειακή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Δεν θα δεχτούμε όμως επιδείνωση
Γερμανία 28.01.26

Μερτς: Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση για την τελωνειακή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Δεν θα δεχτούμε όμως επιδείνωση

«Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να αμφισβητηθεί ξανά από την αμερικανική πλευρά ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν θα τηρηθούν και δεν θα αμφισβητούνται με καθημερινές ανακοινώσεις», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Μακρόν: Κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη η διαμάχη με τις ΗΠΑ για την Γροιλανδία
Κόσμος 28.01.26

Μακρόν: Κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη η διαμάχη με τις ΗΠΑ για την Γροιλανδία

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις αρχές του Χάρτη ων Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, που υποδέχθηκε στο Παρίσι τους πρωθυπουργούς Δανίας και Γροιλανδίας

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών
Αλλαγή στάσης; 28.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος γύρος των τριμερών συνομιλιών για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθούν στο Αμπού Ντάμπι την 1η Φεβρουαρίου. «Ευπρόσδεκτος ο Ζελένσκι στη Μόσχα», λέει το Κρεμλίνο.

Σύνταξη
«Βράζει η Μέση Ανατολή» – Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ με «άνευ προηγουμένου αντίποινα» μετά το τελεσίγραφο Τραμπ
Κόσμος 28.01.26

«Βράζει η Μέση Ανατολή» – Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ με «άνευ προηγουμένου αντίποινα» μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσε την προειδοποίηση την Τετάρτη, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να συνάψει συμφωνία ή θα αντιμετωπίσει καταστροφική δύναμη

Σύνταξη
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)
Champions League 29.01.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)

Εσπασαν καρδιές στα τελευταία λεπτά του αγώνα Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «αετοί της Λισαβόνας» προκρίθηκαν στα νοκ άουτ του Champions League, χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στο 90+8'

Σύνταξη
Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (pic)

«Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας», σημειώνει, μεταξύ άλλων, στο συγχαρητήριο μήνυμά του, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έτσι πανηγύρισαν οι ερυθρόλευκοι τη σπουδαία πρόκριση – Στα αποδυτήρια και ο Κωστούλας! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Ολυμπιακός: Έτσι πανηγύρισαν οι ερυθρόλευκοι τη σπουδαία πρόκριση – Στα αποδυτήρια και ο Κωστούλας! (vid)

Γιορτινό σκηνικό στήθηκε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την ιστορική νίκη στην Ολλανδία, που σήμανε μεγάλη πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. «Παρών» και ο Μπάμπης Κωστούλας!

Σύνταξη
Και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν στις νοκ-άουτ φάσεις των διοργανώσεων που μετέχουν
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν στις νοκ-άουτ φάσεις των διοργανώσεων που μετέχουν

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε επί του Άγιαξ στη νοκ-άουτ φάση του Champions League κι έγινε 4η ελληνική ομάδα που εξασφαλίζει πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης που μετέχει, μετά τους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Σύνταξη
Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»

Ο Πάουελ δεν απάντησε εν μέσω πιέσεων από το Λευκό Οίκο σε καμία ερώτηση που θα τον έβγαζε από το αυστηρό κοστούμι του κεντρικού τραπεζίτη

Τζούλη Καλημέρη
Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2: Θρυλικοί «ερυθρόλευκοι», πήραν τεράστια πρόκριση στο Άμστερνταμ! (vids)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Μέγας Ολυμπιακός, πήρε σπουδαία πρόκριση στο Άμστερνταμ! (2-1)

Ένας μεγάλος Ολυμπιακός στο Άμστερνταμ, νίκησε τον Άγιαξ με 2-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Champions League – Ζέλσον Μαρτίνς (52’) και Έσε (79’) τα γκολ του «ερυθρόλευκου» θριάμβου.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ: Ο Μερτς πιέζει για επικύρωση, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά δικλίδες ασφαλείας έναντι του Τραμπ
Απαιτεί εγγυήσεις 28.01.26

Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ: Ο Μερτς πιέζει για επικύρωση, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά δικλίδες ασφαλείας έναντι του Τραμπ

Ο καγκελάριος Μερτς ζήτησε να ληφθεί «τελική απόφαση» για την εμπορική συμφωνία, καθώς θεωρεί ότι οι απειλές Τραμπ αποσύρθηκαν. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά μια ρήτρα ακύρωσης, αν ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλθει.

Σύνταξη
Σλοβακία και Λευκός Οίκος διαψεύδουν πως ο Φίτσο ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση του Τραμπ
Politico 28.01.26

Σλοβακία και Λευκός Οίκος διαψεύδουν πως ο Φίτσο ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση του Τραμπ

Με ανακοινώσεις τους ο Λευκός Οίκος και ο ίδιος ο Φίτσο διέψευσαν το δημοσίευμα, στο οποίο αναφέρονταν πως ο Φίτσο μίλησε αρνητικά για την ψυχική υγεία του Τραμπ στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής

Σύνταξη
Ο Θεός συγχωρεί, οι θαυμαστές της ποτέ: Τι συνέβη με την Κέιτ Μος και τους δύο «αγενείς άνδρες» στο Παρίσι;
Βίντεο 28.01.26

Ο Θεός συγχωρεί, οι θαυμαστές της ποτέ: Τι συνέβη με την Κέιτ Μος και τους δύο «αγενείς άνδρες» στο Παρίσι;

Η Κέιτ Μος ήταν μία από τις VIP καλεσμένες στην επίδειξη μόδας του οίκου Saint Laurent και, πριν προλάβουν οι φωτογράφοι να απαθανατίσουν κάθε της κίνηση, δύο «αγενείς» άνδρες της έκλεισαν τον δρόμο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα 86-70: Μεγάλη νίκη και πρόκριση για τους Περιστεριώτες
Μπάσκετ 28.01.26

Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα 86-70: Μεγάλη νίκη και πρόκριση για τους Περιστεριώτες

Το Περιστέρι Betsson ήταν εντυπωσιακό και πάλι απέναντι στη Σαραγόσα αυτή τη φορά με 86-70 για την 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του Europe Cup και προκρίθηκε στους «8» της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Εξαφανίστηκε επιβατικό αεροπλάνο στην Κολομβία – Χάθηκε ξαφνικά από το ραντάρ
Κόσμος 28.01.26

Εξαφανίστηκε επιβατικό αεροπλάνο στην Κολομβία – Χάθηκε ξαφνικά από το ραντάρ

Επιβατικό αεροπλάνο το οποίο έκανε πτήση εσωτερικού στην Κολομβία, χάθηκε από τα ραντάρ του πύργου ελέγχου και οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές «χτενίζουν» την περιοχή.

Σύνταξη
Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»
«Είναι ανοησίες» 28.01.26

Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»

Ο Νιρ Μπαρκάτ εκτιμά ότι οι χώρες που μποϋκοτάρουνε το Ισραήλ, λόγω των εγκλημάτων πολέμου, στην πραγματικότητα θα το πληρώσουν οι ίδιες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
