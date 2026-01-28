newspaper
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Η ΕΕ ετοιμάζεται να προσθέσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων
Κόσμος 28 Ιανουαρίου 2026, 22:33

Η ΕΕ ετοιμάζεται να προσθέσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων

Η Γαλλία είχε αντιταχθεί προηγουμένως στην κίνηση να χαρακτηριστεί η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση, φοβούμενη ότι θα διακοπούν οι διπλωματικές σχέσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συμπεριλάβει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, μετά την ανακοίνωση της Γαλλίας την Τετάρτη ότι θα υποστηρίξει την κίνηση αυτή. 

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και αναμένεται να υπογράψουν νέες κυρώσεις ως απάντηση στην καταστολή των διαδηλώσεων, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων και τη σύλληψη χιλιάδων άλλων. 

«Η Γαλλία θα υποστηρίξει την προσθήκη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, την Τετάρτη. 

Με τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία πλέον να συμφωνούν, η απόφαση είναι πιθανό να εγκριθεί πολιτικά την Πέμπτη, αν και απαιτείται ομοφωνία μεταξύ των 27 μελών της Ένωσης. 

Νωρίτερα την Τετάρτη, η Γαλλία δίσταζε να υποστηρίξει την πλειοψηφία της Ένωσης, η οποία πίεζε να προστεθεί το IRGC στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, ακολουθώντας το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. 

«Η αφόρητη καταστολή της ειρηνικής εξέγερσης του ιρανικού λαού δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Το εξαιρετικό θάρρος που έδειξαν απέναντι στην τυφλή βία που εξαπολύθηκε εναντίον τους δεν μπορεί να πάει χαμένο», δήλωσε ο Μπαρό. 

Η γαλλική προεδρία είχε ανακοινώσει νωρίτερα την απόφαση. 

Το Σώμα των Φρουρών, που ιδρύθηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 στο Ιράν για να προστατεύσει το σιιτικό κληρικό σύστημα διακυβέρνησης, έχει μεγάλη επιρροή στη χώρα, ελέγχοντας τμήματα της οικονομίας και των ενόπλων δυνάμεων, και ήταν υπεύθυνο για τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών του Ιράν. 

Διακοπή σχέσεων κα φόβοι για τους Ευρωπαίου πολίτες του Ιράν 

Ενώ ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πιέσει στο παρελθόν για την προσθήκη του IRGC στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, άλλα, με επικεφαλής τη Γαλλία, έχουν δείξει μεγαλύτερη προσοχή. 

Φοβούνταν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλήρη διακοπή των σχέσεων με το Ιράν, επηρεάζοντας τις διπλωματικές αποστολές και βλάπτοντας επίσης τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση Ευρωπαίων πολιτών που κρατούνται σε ιρανικές φυλακές. 

Το Παρίσι ανησυχεί ιδιαίτερα για την τύχη δύο πολιτών του που ζουν επί του παρόντος στην πρεσβεία στην Τεχεράνη, μετά την αποφυλάκισή τους πέρυσι. 

Οι αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες που ξέσπασαν σε ολόκληρο το Ιράν από τον Δεκέμβριο προκάλεσαν την πιο αιματηρή καταστολή από τις αρχές μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, προκαλώντας διεθνή καταδίκη. 

Άλλοι διπλωμάτες που υποστήριξαν την κίνηση αυτή δήλωσαν ότι η έκταση της καταστολής σήμαινε ότι η Ευρώπη έπρεπε να στείλει ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα, δεδομένου του ρόλου του IRGC στην καταστολή, αλλά και των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό, οι οποίες, όπως δήλωσαν, ισοδυναμούσαν με τρομοκρατικές δραστηριότητες. 

«Αν περπατάει σαν πάπια και κρώζει σαν πάπια, τότε πιθανότατα είναι πάπια και είναι καλό να το πούμε», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ. 

Η Ουκρανία ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός» – Δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες λόγω του παγετού
Κόσμος 28.01.26

Η Ουκρανία ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός» – Δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες λόγω του παγετού

Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει την επόμενη εβδομάδα στους -20 βαθμούς Κελσίου, σε αρκετές περιοχές στη βόρεια και ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων - Χωρίς θέρμανση και ρεύμα εκατομμύρια κάτοικοι

Σύνταξη
Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά παραμένουμε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»
Διαρκής κλιμάκωση 28.01.26

Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά παραμένουμε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν απέκλεισε κάποια επίθεση στο Ιράν, ώστε «να προστατευθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή». Ο Ιρανός ομόλογός του επισήμανε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία σε συνθήκες εκφοβισμού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μινεάπολη: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι
ΗΠΑ 28.01.26

Μινεάπολη: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι

Η δολοφονία του Πρέτι, ο δεύτερος θανατηφόρος πυροβολισμός από υπαλλήλους της ICE στη Μινεσότα αυτό το μήνα, έχει γίνει σημείο καμπής στην εκτεταμένη καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση

Σύνταξη
«Παίζεις με την φωτιά»: Ο Τραμπ απειλεί τον δήμαρχο της Μινεάπολης για την άρνηση συνεργασίας με την ICE
Κόσμος 28.01.26

«Παίζεις με την φωτιά»: Ο Τραμπ απειλεί τον δήμαρχο της Μινεάπολης για την άρνηση συνεργασίας με την ICE

Νέο μέτωπο σύγκρουσης άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη Μινεάπολη, κατηγορώντας τον δήμαρχο Τζέικομπ Φρέι ότι παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία μετανάστευσης

Σύνταξη
Οργή στη Δανία: Η αμερικανική πρεσβεία αφαίρεσε τις σημαίες με τα ονόματα των πεσόντων Δανών στρατιωτών
Πόλεμος Αφγανιστάν 28.01.26

Οργή στη Δανία: Η αμερικανική πρεσβεία αφαίρεσε τις σημαίες με τα ονόματα των πεσόντων Δανών στρατιωτών

Βετεράνοι στην Δανία εξέφρασαν έντονη αγανάκτηση προς την αμερικανική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη, αφού αφαιρέθηκαν οι σημαίες που είχαν τοποθετηθεί προς τιμήν των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
Μερτς: Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση για την τελωνειακή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Δεν θα δεχτούμε όμως επιδείνωση
Γερμανία 28.01.26

Μερτς: Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση για την τελωνειακή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Δεν θα δεχτούμε όμως επιδείνωση

«Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να αμφισβητηθεί ξανά από την αμερικανική πλευρά ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν θα τηρηθούν και δεν θα αμφισβητούνται με καθημερινές ανακοινώσεις», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Μακρόν: Κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη η διαμάχη με τις ΗΠΑ για την Γροιλανδία
Κόσμος 28.01.26

Μακρόν: Κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη η διαμάχη με τις ΗΠΑ για την Γροιλανδία

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις αρχές του Χάρτη ων Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, που υποδέχθηκε στο Παρίσι τους πρωθυπουργούς Δανίας και Γροιλανδίας

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών
Αλλαγή στάσης; 28.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος γύρος των τριμερών συνομιλιών για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθούν στο Αμπού Ντάμπι την 1η Φεβρουαρίου. «Ευπρόσδεκτος ο Ζελένσκι στη Μόσχα», λέει το Κρεμλίνο.

Σύνταξη
«Βράζει η Μέση Ανατολή» – Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ με «άνευ προηγουμένου αντίποινα» μετά το τελεσίγραφο Τραμπ
Κόσμος 28.01.26

«Βράζει η Μέση Ανατολή» – Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ με «άνευ προηγουμένου αντίποινα» μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσε την προειδοποίηση την Τετάρτη, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να συνάψει συμφωνία ή θα αντιμετωπίσει καταστροφική δύναμη

Σύνταξη
Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία
Άνεμοι και καταιγίδες 28.01.26

Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία

Μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στην Ιβηρική η κακοκαιρία Κριστίν, την οποία περιμένουμε και στη χώρα μας. Ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και χιόνια έπληξαν Ισπανία και Πορτογαλία.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη
«Η ένωσή μας, οι κανόνες μας» 28.01.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη

Ευρωπαίοι νομοθέτες κάλεσαν για περιοριστικά μέτρα στην ICE, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να δραστηριοποιείται στην Ευρώπη λόγω ανησυχιών για τη δημοκρατική εποπτεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Σύνταξη
Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν
«Πιάνουν δουλειά» 28.01.26

Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν

Τρία κόμματα κατέληξαν σε συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης στην Ολλανδία, τρεις μήνες μετά τη νίκη-ανατροπή του κόμματος D66. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, θα είναι ο νεότερος πρωθυπουργός στη χώρα.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Η «εξαιρετική σχέση» Ρούτε-Τραμπ φέρνει τον γενικό γραμματέα σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
«Ρεαλιστής ή κόλακας;» 28.01.26

ΝΑΤΟ: Η «εξαιρετική σχέση» Ρούτε-Τραμπ φέρνει τον γενικό γραμματέα σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Οι στενές σχέσεις που καλλιεργεί ο γ.γ. του ΝΑΤΟ με τον Τραμπ έχει προκαλέσει ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Φοβούνται ότι ο Ρούτε λειτουργεί ως εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου στη Συμμαχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα
Κόσμος 28.01.26

Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα

Για να γίνει η μετάβαση θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής να μπορέσουν να μεταβούν στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος της Χαμάς, ζητώντας να ξανανοίξει πλήρως, «χωρίς ισραηλινά εμπόδια», η διάβαση της Ράφα

Σύνταξη
Τι κάνεις όταν αναλαμβάνεις νομικά πράκτορα της ICE και είσαι αντιρατσιστής;
Μιλάει ανοιχτά 28.01.26

Τι κάνεις όταν αναλαμβάνεις νομικά πράκτορα της ICE και είσαι αντιρατσιστής;

«Υποστηρίζει την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης, αλλά απορρίπτει τις μεθόδους (ICE) που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να το πετύχει. Είναι από τους πρώτους Ρεπουμπλικανούς που μιλάνε ανοιχτά»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ουκρανία ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός» – Δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες λόγω του παγετού
Κόσμος 28.01.26

Η Ουκρανία ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός» – Δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες λόγω του παγετού

Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει την επόμενη εβδομάδα στους -20 βαθμούς Κελσίου, σε αρκετές περιοχές στη βόρεια και ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων - Χωρίς θέρμανση και ρεύμα εκατομμύρια κάτοικοι

Σύνταξη
Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της Βαλέρια έγινε 18 χρονών – «Μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»
Χρόνια πολλά! 28.01.26

Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της Βαλέρια έγινε 18 χρονών – «Μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»

Η Ελένη Μενεγάκη θέλησε να ευχηθεί στην αγαπημένη της κόρη Βαλέρια για τα 18α γενέθλια της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα καρουζέλ με μοναδικές φωτογραφίες.

Σύνταξη
Βιολάντα: Τα νέα ερωτήματα που προέκυψαν – Οι ανιχνευτές αερίου, οι αισθητήρες και οι σωληνώσεις
Αποκαλύψεις 28.01.26

Βιολάντα: Τα νέα ερωτήματα που προέκυψαν – Οι ανιχνευτές αερίου, οι αισθητήρες και οι σωληνώσεις

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο της Βιολάντα, όπου έχασαν την ζωή τους 5 εργαζόμενες σε φρικτό εργατικό δυστύχημα

Σύνταξη
Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά παραμένουμε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»
Διαρκής κλιμάκωση 28.01.26

Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά παραμένουμε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν απέκλεισε κάποια επίθεση στο Ιράν, ώστε «να προστατευθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή». Ο Ιρανός ομόλογός του επισήμανε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία σε συνθήκες εκφοβισμού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται
Τραγούδι - διαμαρτυρία 28.01.26

Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται

Οι στίχοι του τραγουδιού του Μπρους Σπρίνγκστιν περιγράφουν μια στιγμή αναταραχής, αναφέροντας πώς «μια πόλη σε φλόγες πολεμούσε τη φωτιά και τον πάγο κάτω από τις μπότες των κατακτητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πολιτική 28.01.26

Ελλάδα 28.01.26

ΗΠΑ 28.01.26

CEV Cup 28.01.26

