Η ΕΕ ετοιμάζεται να προσθέσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συμπεριλάβει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, μετά την ανακοίνωση της Γαλλίας την Τετάρτη ότι θα υποστηρίξει την κίνηση αυτή.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και αναμένεται να υπογράψουν νέες κυρώσεις ως απάντηση στην καταστολή των διαδηλώσεων, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων και τη σύλληψη χιλιάδων άλλων.

«Η Γαλλία θα υποστηρίξει την προσθήκη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, την Τετάρτη.

Με τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία πλέον να συμφωνούν, η απόφαση είναι πιθανό να εγκριθεί πολιτικά την Πέμπτη, αν και απαιτείται ομοφωνία μεταξύ των 27 μελών της Ένωσης.

Spain supports sanctions against Iran, including measures targeting Iran’s Revolutionary Guards and efforts to designate the force as a terrorist organization, Europa Press reported citing sources at Spain’s foreign ministry. The report said Spain aligns with a growing consensus… pic.twitter.com/A5LC7uTxSX — Alexkennedy (@Alexkennedy310) January 28, 2026

Νωρίτερα την Τετάρτη, η Γαλλία δίσταζε να υποστηρίξει την πλειοψηφία της Ένωσης, η οποία πίεζε να προστεθεί το IRGC στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, ακολουθώντας το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η αφόρητη καταστολή της ειρηνικής εξέγερσης του ιρανικού λαού δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Το εξαιρετικό θάρρος που έδειξαν απέναντι στην τυφλή βία που εξαπολύθηκε εναντίον τους δεν μπορεί να πάει χαμένο», δήλωσε ο Μπαρό.

Η γαλλική προεδρία είχε ανακοινώσει νωρίτερα την απόφαση.

Το Σώμα των Φρουρών, που ιδρύθηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 στο Ιράν για να προστατεύσει το σιιτικό κληρικό σύστημα διακυβέρνησης, έχει μεγάλη επιρροή στη χώρα, ελέγχοντας τμήματα της οικονομίας και των ενόπλων δυνάμεων, και ήταν υπεύθυνο για τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών του Ιράν.

Διακοπή σχέσεων κα φόβοι για τους Ευρωπαίου πολίτες του Ιράν

Ενώ ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πιέσει στο παρελθόν για την προσθήκη του IRGC στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, άλλα, με επικεφαλής τη Γαλλία, έχουν δείξει μεγαλύτερη προσοχή.

The government of #France, led by Emmanuel #Macron, is currently the main guardian and protector of the Islamic regime of #Iran within Europe. At the request of #Qatar, Macron’s government continues to avoid designating the #IRGC as a terrorist organization. Macron follows the… pic.twitter.com/dAlf9VTHiJ — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 28, 2026

Φοβούνταν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλήρη διακοπή των σχέσεων με το Ιράν, επηρεάζοντας τις διπλωματικές αποστολές και βλάπτοντας επίσης τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση Ευρωπαίων πολιτών που κρατούνται σε ιρανικές φυλακές.

Το Παρίσι ανησυχεί ιδιαίτερα για την τύχη δύο πολιτών του που ζουν επί του παρόντος στην πρεσβεία στην Τεχεράνη, μετά την αποφυλάκισή τους πέρυσι.

Οι αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες που ξέσπασαν σε ολόκληρο το Ιράν από τον Δεκέμβριο προκάλεσαν την πιο αιματηρή καταστολή από τις αρχές μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, προκαλώντας διεθνή καταδίκη.

Άλλοι διπλωμάτες που υποστήριξαν την κίνηση αυτή δήλωσαν ότι η έκταση της καταστολής σήμαινε ότι η Ευρώπη έπρεπε να στείλει ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα, δεδομένου του ρόλου του IRGC στην καταστολή, αλλά και των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό, οι οποίες, όπως δήλωσαν, ισοδυναμούσαν με τρομοκρατικές δραστηριότητες.

«Αν περπατάει σαν πάπια και κρώζει σαν πάπια, τότε πιθανότατα είναι πάπια και είναι καλό να το πούμε», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ.