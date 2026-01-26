Διαδηλώσεις και καταστολή στο Ιράν: Σχεδόν 6.000 νεκροί σύμφωνα με ΜΚΟ

Στους 5.848 υπολογίζεται ο αριθμός των νεκρών στις τεράστιες συγκεντρώσεις στους δρόμους του Ιράν που ξεκίνησαν στις 8 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Ειδικότερα, στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται 5.520 διαδηλωτές, 77 ανήλικοι, 209 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 42 περαστικοί.

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου, με αφορμή οικονομικά παράπονα, αλλά εξελίχθηκαν σε μαζικό κίνημα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οργανώσεις δικαιωμάτων έχουν κατηγορήσει τις αρχές στο Ιράν για μια πρωτοφανή καταστολή, υποστηρίζοντας ότι πυροβολούσαν απευθείας τους διαδηλωτές, και οι κινητοποιήσεις έχουν, προς το παρόν, κοπάσει.

ΜΚΟ που παρακολουθούν τον αριθμό των θυμάτων στο Ιράν δήλωσαν ότι το έργο τους έχει παρεμποδιστεί από τη συνεχιζόμενη —πλέον 18 ημερών— διακοπή του διαδικτύου, προειδοποιώντας ότι τα επιβεβαιωμένα στοιχεία είναι πιθανό να υπολείπονται κατά πολύ του πραγματικού αριθμού νεκρών.

Η HRANA πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να ερευνά άλλες 17.091 πιθανές απώλειες ζωών. Τουλάχιστον 41.283 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, ανέφερε.

Επιβεβαιώνοντας ότι το «μπλακάουτ» του διαδικτύου παραμένει σε ισχύ, ο οργανισμός παρακολούθησης Netblocks δήλωσε ότι η διακοπή «αποκρύπτει την έκταση μιας φονικής καταστολής κατά αμάχων».

Σύμφωνα με τις αρχές του Ιράν, μέχρι την περασμένη εβδομάδα 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Το Σαββατοκύριακο, το περσικό κανάλι Iran International, που εδρεύει εκτός Ιράν, δήλωσε ότι περισσότεροι από 36.500 Ιρανοί σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας μεταξύ 8 και 9 Ιανουαρίου, επικαλούμενο αναφορές, έγγραφα και πηγές. Δεν ήταν άμεσα δυνατό να επαληθευτεί η αναφορά.

Μια άλλη ΜΚΟ, η νορβηγικής έδρας Iran Human Rights (IHR), αναφέρει ότι έχει τεκμηριώσει τουλάχιστον 3.428 δολοφονίες διαδηλωτών από τις δυνάμεις ασφαλείας και προειδοποίησε ότι ο τελικός αριθμός κινδυνεύει να φτάσει τους 25.000.