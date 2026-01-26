Ιράν: Οι συλληφθέντες στις διαδηλώσεις θα δικαστούν το «συντομότερο δυνατόν»
Οι «εγκληματίες» θα τιμωρηθούν χωρίς την παραμικρή επιείκεια, αναφέρει ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν, υποσχόμενος δίκες το «συντομότερο δυνατόν» για τους συλληφθέντες στις διαδηλώσεις.
Ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν υποσχέθηκε χθες Κυριακή ότι θα προσδιοριστούν «το συντομότερο δυνατόν» οι δίκες των διαδηλωτών που συνελήφθησαν κατά το πρόσφατο κύμα διαμαρτυρίας στην Ισλαμική Δημοκρατία, προειδοποιώντας ότι δεν θα υπάρξει «η παραμικρή επιείκεια» για όσους κριθούν ένοχοι.
«Ο λαός απαιτεί δικαίως οι κατηγορούμενοι και οι κυριότεροι υποκινητές των ταραχών και των τρομοκρατικών και βίαιων ενεργειών να δικαστούν το συντομότερο» είπε ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ, σύμφωνα με το πρακτορείο Mizan, το δημοσιογραφικό όργανο των δικαστικών αρχών (στη φωτογραφία αρχείου από iranhr.net, επάνω, ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ).
Δεν θα υπάρξει «η παραμικρή επιείκεια» για όσους κριθούν ένοχοι
Υποσχόμενος ότι θα επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυστηρότητα» στις έρευνες, εκτίμησε επίσης ότι η δικαιοσύνη οφείλει να δικάσει και να τιμωρήσει χωρίς την παραμικρή επιείκεια «τους εγκληματίες που πήραν τα όπλα και σκότωσαν ανθρώπους ή διέπραξαν εμπρησμούς, καταστροφές και σφαγές».
Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι πολλές χιλιάδες, έως και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά τις οποίες σκοτώθηκαν επίσης χιλιάδες, στις αρχές Ιανουαρίου.
Τις ημέρες εκείνες η κρατική τηλεόραση μετέδιδε πλάνα του Ετζεΐ να ανακρίνει αυτοπροσώπως τους συλληφθέντες.
Μη κυβερνητικές οργανώσεις που εδρεύουν στο εξωτερικό κατήγγειλαν την αιματηρή καταστολή, αν και δυσκολεύονται να ανακοινώσουν έναν ακριβή απολογισμό, δεδομένου ότι το διαδίκτυο εξακολουθεί να μη λειτουργεί στη χώρα.
«Αληθινές σφαίρες»
Πολλοί μάρτυρες ανέφεραν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούσαν με αληθινές σφαίρες τους διαδηλωτές. Ωστόσο ο αρχηγός των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, συνταγματάρχης Μεχντί Σαρίφ Καζεμί, διαβεβαίωσε χθες ότι «στην πραγματικότητα, η αστυνομία δεν κατέφυγε στα όπλα».
«Χρησιμοποιήσαμε μη θανατηφόρα μέσα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια του πληθυσμού και να αποφύγουμε κάθε θάνατο», είπε στο πρακτορείο Mehr, κάνοντας λόγο για «μέσα αποτροπής, όπως κανόνια νερού, εκτοξευτήρες πέιντμπολ και οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα ήχου για τη διαχείριση του πλήθους».
Πηγή: ΑΠΕ
