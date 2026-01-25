Με την άφιξη της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου Έιμπραχαμ Λίνκολν στη Μέση Ανατολή και την ενεργοποίηση των συστημάτων πυραυλικής άμυνας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν πως θα βρίσκονται επίσημα σε πλήρη ετοιμότητα για ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν. Η στρατιωτική ισορροπία αναμένεται να μετακινηθεί προς την πλευρά των ΗΠΑ που έχουν υπεροπλία στις εναέριες δυνάμεις, ενώ τα πλοία μπορούν να προβούν σε πυραυλικές επιθέσεις κυρίως με κρουζ.

Παρότι η ομάδα κρούσης των ΗΠΑ δεν έχει εκπέμψει σήμα τις τελευταίες 5 ημέρες όταν και έκλεισε τον πομπό AIS αναφορές κάνουν λόγο ότι η ομάδα κρούσης με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Έιμπραχαμ Λίνκολν έχει εισέλθει στην Αραβική Θάλασσα σε απόσταση 300 έως 400 χλμ. από το λιμάνι Τσαμπαχάρ του Ιράν, αποτελώντας πιθανή απειλή από τη θάλασσα και τον αέρα.

Στην περιοχή βρίσκονται αντιτορπιλικά με πυραύλους καθώς και πυρηνικά υποβρύχια ικανά να εκτοξεύσουν εκατοντάδες πυραύλους Tomahawk. Το Ιράν αναμένει αιφνιδιαστική επίθεση στις εγκαταστάσεις του και έχει προειδοποιήσει πως τα αντίποινα θα στραφούν εναντίον του Ισραήλ, εναντίον της ομάδας κρούσης και των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Το Ιράν έχει αναρτήσει προειδοποιητικό βίντεο που φωτογραφίζει τις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται εντός της εμβέλειας των βαλλιστικών πυραύλων της.

<br />

Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν έμπρακτα τις απειλές εναντίον του Ιράν

Η αμερικανική αρμάδα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά της κλάσης Arleigh Burke (Άρλι Μπερκ) εξοπλισμένα με πυραύλους κρουζ Tomahawk, ικανά να χτυπήσουν στόχους στο εσωτερικό του Ιράν, όπως υπόγεια κέντρα διοίκησης ή εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου. Το βάρος όμως αναμένεται να πέσει στις τρεις μοίρες πολεμικών αεροσκαφών F-35C Lightning II και F/A-18E/F Super Hornets.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν μέχρι στιγμής στην περιοχή στρατηγικά βομβαρδιστικά όπως τα Β2 (έχουν Β-52 που δεν μπορούν να φέρουν τις βόμβες εναντίον καταφυγίων) που χτύπησαν το Ιράν στις 21 Ιουνίου, χρησιμοποιώντας τις συνομιλίες για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ως προπέτασμα καπνού. Αυτός είναι και ο λόγος που οι Ιρανοί στρατηγοί του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποιούν πως βρίσκονται «με το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι αυτή «η αρμάδα» μετακινήθηκε εκεί «για κάθε ενδεχόμενο» σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας, αλλά είναι έτοιμος να χτυπήσει «πιο σκληρά από ό,τι έχετε χτυπηθεί ποτέ» το Ιράν αν δεν σταματήσει την καταστολή εναντίον του ιρανικού λαού. Με τις διαδηλώσεις να έχουν τελειώσει στο Ιράν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ και μέρες.

Αν και εφόσον οι πληροφορίες αληθεύουν πως ο κύριος στόχος των ΗΠΑ, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ βρίσκεται σε καταφύγιο εδώ και ημέρες, δεν είναι σαφές ποιοι είναι οι στόχοι των ΗΠΑ σε ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν, εφόσον χωρίς βόμβες εναντίον καταφυγίων δεν θα μπορούν να πλήξουν τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις ή το καταφύγιο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν.

Η άμυνα του Ισραήλ είναι η πρώτη προτεραιότητα των ΗΠΑ

Τουλάχιστον 2 συναντήσεις έχουν πραγματοποιηθεί ανάμεσα στον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ Μπράντ Κούπερ και τον αρχηγό του ισραηλινού γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίτ, μια μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας και μια ιδιωτική, με την μια σύμφωνα με το ισραηλινό Kan να αφορά τον συντονισμό της αντιπυραυλικής άμυνας. Ενώ αναμένεται εντός της εβδομάδας ακόμα μια συστοιχία του αντιπυραυλικού συστήματος THAAD για την ενίσχυση της προστασίας του Ισραήλ.

Αμυντικά συστήματα όπως οι μπαταρίες THAAD και Patriot 3 έχουν αναπτυχθεί σε κρίσιμες αεροπορικές βάσεις και αστικά κέντρα για να μετριάσουν την απειλή των βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Το Ισραήλ αντίστοιχα έχει μεταφέρει συστοιχίες του Iron Dome στα αστικά κέντρα όπου βρίσκονται στρατιωτικοί στόχοι, εδώ και περισσότερο από μια εβδομάδα.

Η Jerusalem Post με την σειρά της ισχυρίζεται πως επιβεβαίωσε ότι τα αμυντικά συστήματα του αμερικανικού στρατού, συμπεριλαμβανομένων των πυραυλικών συστημάτων THAAD και Patriot, έχουν πλέον εγκατασταθεί σε ολόκληρη την περιοχή, κυρίως για την άμυνα του Ισραήλ.

Το τηλεοπτικό κανάλι V1 του Ισραήλ ανέφερε ότι οι κάτοικοι μιας πολυτελούς γειτονιάς στην περιοχή του Σαρόν οργανώνονται για να εμποδίσουν τον ισραηλινό στρατό να εγκαταστήσει μια συστοιχία Iron Dome στην περιοχή τους. Έχουν παραπονεθεί για «αφόρητο θόρυβο» και ισχυρίζονται ότι η συστοιχία θα βλάψει την ασφάλεια, καθιστώντας τη γειτονιά στόχο για drones. Το Ιράν σε πολλές περιπτώσεις στόχευσε τις συστοιχίες του Iron Dome.

<br />

Βίντεο της Ανσάρ Αλλάχ χωρίς σχόλια

Μέσα στον πολεμικό αναβρασμό η Ανσάρ Αλλάχ, οι γνωστοί και ως Χούθι, αποφάσισαν να προβούν σε μια «ευγενική υπενθύμιση» χωρίς περαιτέρω σχόλια, ως μήνυμα με άμεσους αποδέκτες τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η Ανσάρ Αλλάχ, υποχρέωσε τις ΗΠΑ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στην Υεμένη και να αποχωρήσουν από την Ερυθρά Θάλασσα, με τα αεροπλανοφόρα και τα πλοία συνοδείας να αποτελούν συχνά στόχο των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης.